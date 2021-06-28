Как большевики пытались советизировать Иран

В России еще бушевала Гражданская война, а советское руководство уже думало о том, как зажечь огонь социалистической революции в Азии.

18 мая 1920 года советские моряки неожиданно высадились в иранском порту Энзели. Их целью был захват находившегося здесь флота их главных противников в Гражданской войне — белых. Как оказалось, эта операция стала лишь первым этапом в борьбе за установление коммунистического строя в Иране.

Неожиданный удар

Белая Каспийская флотилия была вынуждена уйти в Иран после того, как к весне 1920 года основные силы белых на юге России были либо разгромлены, либо отступили в Крым. В Энзели корабли попали под защиту враждебных большевикам британцев, державших свои войска в Иране еще со времен Первой мировой войны.

Британские солдаты в Энзели. Общественное достояние Общественное достояние

29 кораблей белой флотилии могли создать большие проблемы для советских коммуникаций в Каспийском море. Руководство большевиков приняло решение захватить их как можно скорее, а чтобы избежать дипломатического скандала, выдать операцию за личную инициативу командующего советской Волжско-Каспийской флотилией Федора Раскольникова.

В 5 часов 19 минут утра 18 мая советская флотилия, скрытно подошедшая к порту, открыла по нему огонь. «В одно непрекрасное утро мы проснулись от орудийных выстрелов и падения снарядов среди порта и среди наших кораблей», — вспоминал белый офицер Анатолий Ваксмут: «Взобравшись на мачты, мы увидели в море массу кораблей, стрелявших по Энзели. В английском штабе — полная растерянность, ни одна из батарей красным не отвечала. Оказывается, от этих батарей англичане бежали чуть не в одном белье».

Федор Раскольников. Общественное достояние Общественное достояние

Высаженный на берег десант стремительно подавил сопротивление 36-й индийской пехотной бригады, и вскоре противник запросил перемирие. По условиям заключенного соглашения, британцы и белогвардейцы покинули город, оставив большевикам не только все корабли, но и 50 артиллерийских орудий, 20 тысяч снарядов, большие запасы хлопка, рельсов, меди и другого имущества.

Войска шаха так и не оказали советским морякам никакого сопротивления. Ослабленный Иран, фактически превратившийся за предшествующие годы в полуколонию европейских держав, ограничился лишь нотой протеста.

Новые возможности

Участвовавший в операции пароход «Роза Люксембург». Общественное достояние Общественное достояние

Советские войска намеревались в скором времени покинуть Иран, но ситуация резко изменилась. Воспользовавшись и вдохновившись тем ударом, который был нанесен британцам, на севере страны в широкомасштабное наступление перешло антиправительственное партизанское движение дженгелийцев («лесное движение»). Его лидер Мирза Кучек-хан попросил большевиков оказать им поддержку, но поставил условием невмешательство Москвы во внутренние дела иранцев.

Для руководства Советской России замаячила заманчивая перспектива устроить социалистическую революцию в Азии. «Без особенного труда можем взорвать весь персидский Азербайджан (северо-западный регион Ирана, населенный преимущественно азербайджанцами — прим. Russia Beyond) — Тавриз...» — рассуждал руководитель Кавказского бюро Центрального Комитета Российской коммунистической партии большевиков Серго Орджоникидзе: «Мое мнение: с помощью Кучек-хана и персидских коммунистов провозгласить советскую власть, занимать города за городами и выгнать англичан. Это произведет колоссальное впечатление на весь Ближний Восток».

Серго Орджоникидзе. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на то, что Гражданская война в России еще не закончилась, большевики все-таки решились побороться за «дело мировой революции» в Иране. Кучек-хану были обещаны оружие, деньги, добровольцы, инструкторы, аэропланы и броневики. Народный комиссар по военным делам Лев Троцкий приказал тайно организовать в стране широкую советскую агитацию.

Вновь стремясь избежать дипломатического скандала, Москва действовала не напрямую, а через своих союзников — недавно учрежденную и на тот момент самостоятельную Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику. Посылаемые в регион войска действовали либо как добровольцы, либо под азербайджанским флагом. Для самого же Баку помощь иранской революции имела огромное значение — там мечтали о воссоединении с Иранским Азербайджаном.

Гилянская ССР

Мирза Кучек-хан. Общественное достояние Общественное достояние

Официально советские войска выводились из Энзели. На деле же получилось совсем наоборот: через азербайджанскую границу в северный Иран непрерывно доставлялись солдаты и оружие. 4 июня при поддержке своих новых союзников Мирза Кучек-хан взял столицу остана (провинции) Гилян — Решт.

На следующий же день на севере Ирана была провозглашена Гилянская Советская Социалистическая Республика с Кучек-ханом во главе. Несмотря на условие невмешательства во внутренние дела, во Временное революционное правительство вошло несколько советских представителей, принявших иранское гражданство.

Мирза Кучек-хан с дженгелийцами. Общественное достояние Общественное достояние

Из отрядов «добровольцев», прибывающих из Баку и Астрахани, и местных партизан сформировали Иранскую Красную Армию численностью до 5 тысяч человек. Первоначально во главе нее встал сподвижник Мирзы Кучек-хана — Эхсанулла-хан, однако вскоре по решению Москвы командование перешло в руки уже ее человека — Василия Каргаретели.

Вскоре отношения между дженгелийцами и иранскими коммунистами стали стремительно ухудшаться. Если последние были уверены в необходимости как можно быстрее «взорвать всю Азию», то Мирза Кучек-хан считал, что следует действовать осторожно и пока что ограничиться тем, что уже достигнуто, а именно — Гиляном. Стороны также не сошлись в вопросе отношения к частной собственности.

Султан Ахмад-шах. Library of Congress Library of Congress

В итоге, 31 июля Кучек-хан был свергнут иранскими коммунистами и со своими сторонниками бежал в город Фуман. Во главе нового временного правительства встал его уже бывший соратник Эхсанулла-хан. «Советская Персия будет существовать и без него. Кучек полезен, как популярная фигура, но он отчасти вредит своим полным отсутствием понимания революционной политики, излишней медлительностью и расчетливостью. Он не умеет дерзать, а это именно сейчас нужно», — комментировал эти события Народный комиссар иностранных дел Советской России Георгий Чичерин.

Провал иранской авантюры

Не теряя времени, новое правительство Гилянской ССР в середине августа 1920 года предприняло наступление на Тегеран, закончившееся тяжелым поражением. От полной катастрофы Иранскую Красную Армию спасли присланные из Азербайджана и Советской России войска.

Мирза Кучек-хан. Общественное достояние Общественное достояние

Не лучше у иранских коммунистов обстояли дела и во внутренней политике. Поспешно проводя реформы, они не учитывали местные традиции и с легкостью ломали многовековые устои, что вызывало сильное возмущение местного населения. Масла в огонь добавляли британцы и правительство Султана Ахмад-шаха, организовавшие в регионе масштабную антисоветскую пропаганду.

Шансы на советизацию Ирана таяли на глазах. Для выяснения обстановки в Баку прибыл член Политбюро Центрального комитета партии Иосиф Сталин. Вскоре он отправил в Москву Ленину неутешительный доклад, в котором утверждал, что в Иране возможна лишь буржуазная революция с опорой на средние слои.

С конца сентября Советская Россия начала переговоры с Тегераном, завершившиеся 26 февраля 1921 года подписанием советско-иранского договора о дружбе. Москва и Баку оставили Гилянскую республику без поддержки и приступили к выводу своих войск, но не раньше, чем в мае того же года своих солдат из страны стала эвакуировать Британская империя.

Заключение договора о дружбе с Ираном в 1921 году. Общественное достояние Общественное достояние

В июле 1921 года коммунисты Гиляна предприняли еще одно отчаянное наступление на Тегеран, вновь завершившееся провалом. В ноябре республика была разгромлена войсками шаха, а правительство Эхсанулла-хана сбежало в Баку (в 1938 году он будет расстрелян в ходе «Большого террора» в СССР). Силы дженгелийцев также оказались разбиты, а голову Мирзы Кучек-хана выставили на всеобщее обозрение в Реште.

Советские и британские войска вернулись в Иран спустя 20 лет и в этот раз они уже действовали сообща. В результате совместной операции «Согласие» в августе-сентябре 1941 года они, оккупировав северную и юго-западную части страны, свергли прогермански настроенного шаха Резу Пехлеви и превратили Иран в дружественное антигитлеровской коалиции государство.