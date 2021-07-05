Самая великая победа русского флота

«Вода смешанная с кровью и золою, получила прескверный вид. Трупы людей обгорелые плавали по волнам, и так ими порт наполнился, что с трудом можно было в шлюпках разъезжать», — описывал очевидец последствия разгрома турецкого флота в Чесменской битве 1770 года.

Вдали от дома

В 1768 году началась очередная война между двумя непримиримыми соперниками — Российской и Османской империями. Основными театрами военных действий стали Балканы, Северное Причерноморье и Кавказ.

Вместе с тем, российская императрица Екатерина II намеревалась нанести туркам неожиданный удар в тыл. Вскоре после начала конфликта из Балтийского моря в Средиземное отправилась эскадра русского флота под командованием адмирала Григория Спиридова.

Адмирал Григорий Андреевич Спиридов. Общественное достояние Общественное достояние

Обогнув всю Европу, она должна была прорваться к Греции, поддержать готовящееся там восстание местных патриотов, по возможности угрожать Стамбулу, а также отвлечь внимание турок от Черного моря, где российские военно-морские силы на тот момент были весьма ограничены.

Никогда еще русский флот не вел боевые действия за тысячи километров от дома, так далеко от своих баз снабжения. Любая неудача в таких обстоятельствах могла обернуться для него настоящей катастрофой. Однако случилось так, что моряки не только не потерпели поражения, но и одержали величайшую победу в военно-морской истории России.

Первый удар

Русская эскадра у острова Митилены. Якоб Филипп Хаккерт Якоб Филипп Хаккерт

В феврале 1770 года эскадра достигла берегов Греции, где, как и планировалось, началось восстание местного населения против османского владычества. В течение всей весны союзники вели активные боевые действия против сил турок на Пелопоннесе: высаживали десанты, наносили внезапные удары, осаждали крепости и перерезали коммуникации противника.

В мае того же года эскадра Спиридова соединилась с покинувшей Балтику чуть позже эскадрой контр-адмирала Джона Эльфинстона. Теперь силы русских насчитывали 9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1 бомбардирский корабль для обстрела вражеских укреплений, а также до 20 малых вспомогательных судов. Общее руководство военной экспедицией в Средиземноморье осуществлял граф Алексей Орлов.

Начало боя в Хиосском проливе 24 июня 1770 года. Якоб Филипп Хаккерт Якоб Филипп Хаккерт

Турецкий флот, который русские обнаружили 5 июля 1770 года в Хиосском проливе у западного побережья Малой Азии, был серьезным противником. В распоряжении капудан-пашей (командующих) Ибрагима Хусаеддина и Джезаирли Гази Хасана находилось 16 линейных кораблей, 6 фрегатов, 19 галер и шебек, а также 32 вспомогательных судна.

Несмотря на численное преимущество, османские моряки сильно уступали русским в выучке. В работе команд часто не было слаженности, четкости, царил хаос и неразбериха. «Крик и шум при каждом малейшем маневре доносились до русских кораблей еще прежде, нежели эскадры сходились на пушечный выстрел», — отмечал историк 19 века Виктор Головачев: «Палили у турок неискусно и невпопад — так, что после иных выстрелов раздавался громкий смех среди команд русских кораблей».

Хиосское сражение 24 июня 1770 года. Иван Айвазовский Иван Айвазовский

Османский флот выстроился в две дугообразные линии, при этом построение было настолько тесным, что эффективно использовать свою артиллерию могли только суда первой линии. Русское командование понимало, что при таком неравенстве сил не сможет долго вести пушечные дуэли на больших дистанциях, и сделало ставку на ближний бой и абордаж.

Объединенная эскадра не стала формировать линию, подобную турецкой. Вместо этого она выстроилась в кильватерную колонну (корабли шли один за другим) и практически под прямым углом приблизилась к первой линии османского флота. Профессионализм русских моряков позволил осуществить этот маневр быстро и, несмотря на плотный огонь противника, практически бескровно.

Гибель русского корабля «Святой Евстафий». Якоб Филипп Хаккерт Якоб Филипп Хаккерт

Когда эскадра ударила по центру вражеской линии, адмирал Спиридов бросил свой флагманский корабль «Святой Евстафий» на турецкий флагман «Реал Мустафа». На сцепившихся бортами судах разгорелась ожесточенная рукопашная схватка. Один из русских матросов так сильно хотел захватить турецкий флаг, что, когда его последовательно ранили в обе руки, он вцепился в полотнище зубами.

Огонь с сильно поврежденного ядрами «Святого Евстафия» вскоре перекинулся на «Реал Мустафу», что в конечном итоге погубило оба корабля. Большая часть команд погибла, однако командующим удалось эвакуироваться.

Бегство турецкого флота в бухту Чесма. Якоб Филипп Хаккерт Якоб Филипп Хаккерт

Гибель флагмана произвела на османский флот неизгладимое впечатление. Турки решили отступить в Чесменскую бухту под защиту орудий береговой артиллерии, что как вскоре выяснилось, было их огромной ошибкой.

Страшный разгром

Скученные в небольшой бухте турецкие корабли окончательно потеряли всякие возможности для маневра. Русское командование намеревалось, используя дувший с моря на берег бриз, полностью сжечь флот противника.

Начало боя у бухты Чесма в ночь на 26 июня 1770 года. Якоб Филипп Хаккерт Якоб Филипп Хаккерт

В течение 6 июля эскадра вела яростную артиллерийскую дуэль с турецкими кораблями, повредив нескольких из них. «От ударов пушек поверхность моря запылала», — писал османский историограф Ахмед Вассаф Эффенди. В это же время четыре малых вспомогательных корабля были переоборудованы в нагруженные взрывчатыми веществами брандеры.

В 2 часа ночи 7 июля эта ударная группа вошла в Чесменскую бухту. Лишь одному из брандеров улыбнулась удача, но этого оказалось достаточно. Сумев взорвать 84-пушечный линейный турецкий корабль, он запустил губительную для противника цепную реакцию. Горящие обломки разлетались по всей бухте, приводя к пожарам на других судах.

Чесменское сражение, 1770 г. Владимир Косов Владимир Косов

«Легче вообразить, чем описать ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие неприятелем», — рассказывал позже капитан-командор Самуил Грейг: «Турки прекратили всякое сопротивление, даже на тех судах, которые еще не загорелись. Целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду, поверхность бухты была покрыта бесчисленным множеством спасшихся и топивших один другого. Страх турок был до того велик, что они не только оставляли суда и прибрежные батареи, но даже бежали из замка и города Чесмы, оставленных уже гарнизоном и жителями».

В конечном итоге, русские корабли были вынуждены прекратить огонь и начать заниматься спасением выживших турок. «Вода смешанная с кровью и золою, получила прескверный вид. Трупы людей обгорелые плавали по волнам, и так ими порт наполнился, что с трудом можно было в шлюпках разъезжать», — вспоминал князь Юрий Долгоруков.

Уничтожение турецкого флота в Чесменском сражении. Алексей Кившенко Алексей Кившенко

Блистательная победа

В результате сражения в Чесменской бухте значительная часть османского флота была уничтожена. Турки потеряли 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и множество мелких судов. Из 15 тысяч моряков погибло почти 11 тысяч. Кроме того, удалось захватить один линейный корабль и пять галер.

Русские эскадры стали полновластными хозяевами не только в Эгейском море, но и во всем восточном Средиземноморье. Они беспрепятственно перерезали турецкие коммуникации, блокировали пролив Дарданеллы и даже осуществили операцию по захвату важного порта Бейрут.

Чесменский бой. Иван Айвазовский Иван Айвазовский

Не в последнюю очередь благодаря Чесменскому триумфу война против турок завершилась в 1774 году победой. Россия прочно закрепилась на побережье Черного моря и приобрела свои первые территории в Крыму. Кроме того, с этих пор стало неукоснительно расти ее влияние на Балканском полуострове.