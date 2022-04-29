5 главных русских писательниц XX века

Если до XX века выдающихся русских писательниц было не так уж и много, то новый век стал буквально прорывом в женском литературном творчестве. Как писала затем Анна Ахматова, сама бывшая продуктом этого времени: «Я женщин научила говорить... Но, Боже, как их замолчать заставить!» (если вы хотите продолжить эту линию, то прочитайте и о современных писательницах, достойных внимания).

1. Зинаида Гиппиус (1869-1945)

Зинаида Гиппиус Общественное достояние Общественное достояние

Одна из первых русских феминисток, Гиппиус пыталась выйти от гендерных рамок и сломать стереотипы о женщинах. Она любила шокировать публику появлением в мужском наряде, могла говорить о себе в мужском роде, особенно когда речь шла о ее стихах. А порой надевала нарочито женственные платья.

Лев Бакст. Портрет Зинаиды Гиппиус, 1906 Общественное достояние Общественное достояние

Как и ее муж, писатель Дмитрий Мережковский, она была философом, выступала за духовную свободу, свободную любовь и стала одним из идеологов и ярких представителей русского символизма в поэзии. «Люблю я себя, как Бога», - скандально писала она в своих стихах, интересуясь индивидуализмом.

Их квартира в Доме Мурузи в Санкт-Петербурге была меккой творческих людей города. После революции 1917 года они с мужем эмигрировали и в Париже продолжали быть оплотами русской культуры, объединяя вокруг себя покинувших родину соотечественников. В советской стране декадентские стихи Гиппиус не печатали.

2. Марина Цветаева (1892-1941)

Марина Цветаева,1925 Петр Шумов Петр Шумов

Творчество Цветаевой во многом определила среда. Она родилась в Москве в творческой семье, была окружена музыкой и искусством: ее отец - искусствовед и основатель Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, мать - пианистка. Возможно поэтому стихи Цветаевой очень музыкальны, и творчество неотделимо от ее жизни.

Цветаева во Франции TASS TASS

Как ее биография полна настоящих трагедий, так и ее стихи - нервные, ломаные строки вечно мечущегося и страдающего человека. При этом пронизаны потрясающей откровенностью чувств и любовных переживаний. Дочь Цветаевой умерла от голода во время Гражданской войны. После эмиграции, Цветаева вернулась в СССР в 1939 - прямо во время Большого террора, ее муж был арестован, а другая дочь провела 15 лет в ГУЛАГе и ссылке, сын в 1943 погиб на фронте. Сама Цветаева покончила жизнь самоубийством.

Стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной» положено на музыку, и его можно услышать в фильме «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова.

3. Анна Ахматова (1889 - 1966)

Анна Ахматова, 1922 Моисей Наппельбаум/Sputnik Моисей Наппельбаум/Sputnik

Имя Цветаевой неотделимо от имени Ахматовой. Столь разные женщины-поэты, при этом сформировали поэтический язык целого века. Ранняя поэзия Ахматовой - также о драматичных любовных переживаниях, но позже это уже больше гражданская лирика о судьбе народа и страны.

Ахматова пережила расстрел мужа и тюремное заключение сына, блокаду Ленинграда и долгие годы запрета на печать стихов. Очереди из отчаявшихся женщин, пытавшихся узнать о судьбе своих сыновей и мужей в годы Большого террора, нашли отражение в самой известной поэме Ахматовой «Реквием».

Натан Альтман. Портрет Анны Ахматовой, 1914 Русский музей Русский музей

Необычный профиль стал ее визитной карточкой, а ее портреты писали Кузьма Петров-Водкин, Амадео Модильяни, Натан Альтман и многие другие художники эпохи.

4. Евгения Гинзбург (1904-1977)

Евгения Гинзбург, 1967 Александр Лесс/TASS Александр Лесс/TASS

Гинзбург родилась в Москве в еврейской семье, училась в Казанском университете и работала журналисткой. В 1937 году была арестована за якобы участие в террористической организации. Как «отец и мать врага народа» были арестованы и ее родители.

Проведя 10 лет в тюрьмах и лагерях и еще почти 10 лет не имея возможности вернуться в родную Москву, Гинзбург стала автором одного из первых свидетельств о зверствах советской карательной системы и репрессиях. Ее роман «Крутой маршрут» поражает описаниями того, как обращались в тюрьмах с женщинами, и реальными историями, за что могли посадить в сталинское время (например, просто за «недонесение» на соседа).

Впервые книга была опубликована в Милане в 1967 году. И лишь после смерти автора, в конце 1980-х книга появилась в советской печати, и ее, как и надеялась Гинзбург, застал ее сын - известный писатель Василий Аксенов.

5. Белла Ахмадулина (1937-2010)

Белла Ахмадулина, 1979 Юрий Белинский/TASS Юрий Белинский/TASS

Иосиф Бродский считал Ахмадулину «наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии». В то же время имя поэтессы неразрывно связано с поколением шестидесятников и стоит в одном ряду с Евгением Евтушенко (который был первым мужем Ахмадулиной), Андреем Вознесенким, Робертом Рождественским. В ее откровенных любовных стихах была смелая и свежая рифма. Ее «визитной карточкой» было то, как она читала собственные стихи – нараспев, запрокинув голову.

Белла Ахмадулина, 1984 TASS TASS

Белла симпатизировала диссидентам, участвовала в знаменитом самиздатовском литературном альманахе «Метрополь». Она начала сочинять стихи очень рано - занималась в литературном кружке при Заводе имени Лихачева, а потом окончила Литературный институт и публиковалась в журнале «Октябрь». По ее сценариям снимали кино, ее стихи публиковали отдельными книгами в СССР, подборки появлялись при этом и в зарубежной прессе.

Многие лирические стихотворения Ахмадулиной были положены на музыку и использованы в известных кинофильмах. Например, песню «По улице моей который год» звучит голосом Аллы Пугачевой в «Иронии судьбы».

Знаменитый романс «А напоследок я скажу» из фильма Жестокий романс, поет за Ларису Гузееву Валентина Пономарева.

А в фильме Служебный роман Оля (Светлана Немоляева) читает стихотворение «О, мой застенчивый герой», посвященное Евтушенко.

Ахмадулина стала прототипом одной из героинь скандального романа Василия Аксенова «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках». Кроме того, объемное художественно-документальное свидетельство об Ахмадулиной и эпохе, в которой она жила, оставил ее последний муж, театральный режиссер Борис Мессерер в книге «Промельк Беллы. Романтическая хроника».

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