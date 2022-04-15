5 животных, недавно исчезнувших в России

Еще не так давно на Кавказе можно было встретить настоящего тигра, а московские кинологи разводили неизвестные сегодня породы служебных собак. Почему их больше нет?

Каспийский тигр

Одно из редких фото каспийского тигра. Этот снимок был сделан в зоопарке Берлина в 1899 году. Общественное достояние Общественное достояние

Хотя тигры обычно предпочитают джунгли и теплый климат, на Дальнем Востоке России живет популяция амурских тигров - самых северных и самых крупных в мире, которые спокойно переносят холода. А менее века назад у них были собратья, которые обитали на Кавказе и в Казахстане, а также на территории Турции и даже западного Китая. Каспийских тигров также называли закавказскими и туранскими.

Это были очень массивные хищники весом до двух тонн (то есть чуть меньше амурских) с яркой-рыжей шерстью, жившие по берегам рек среди камышовых зарослей. Зимой у тигров появлялись «бакенбарды». За сутки тигр мог совершить путешествие длиной в сотню километров в поисках еды.

Уже в XIX веке территории, где обитал тигр, были отданы под земледельческие угодья, и хищники практически исчезли, в том числе, потому что на них велась охота.

По одним данным, последнего тигра видели в 1958 году в Таджикистане, по другим - в 1970-х в Турции. Тем не менее, животное давно считается вымершим.

Уже в наше время ученые доказали генетическое родство дальневосточных тигров и каспийских, что позволило задуматься о восстановление популяции в Центральной Азии.

Дикий кавказский зубр

Единственная прижизненная фотография кавказского зубра. Фото Э.К.Ютнера, конец XIX в. (фотоархив С.А. Трепета). Общественное достояние Общественное достояние

Зубры - это древнейшие быки на планете, современники мамонтов. Популяция была представлена двумя видами: диким кавказским и равнинным. Кавказский по размерам меньше, а его шерсть - более темная и курчавая. Раньше они не были редкостью в европейских лесах, но уже к началу XX века и те, и те оказались под угрозой исчезновения из-за охотников. Тем не менее, равнинного зубра удалось спасти, так как в зоопарках мира было несколько особей.

А вот с кавказским зубром дела куда печальнее. Он жил в горных лесах Главного Кавказского хребта, причем с каждым десятилетием численность дикого зубра уменьшалась. Если в середине XIX века насчитывалось 2000 особей, то в начале XX века - всего 500. Последний дикий кавказский зубр был убит пастухами на горе Алоус (Краснодарский край) в 1927 году.

После этого в СССР остался лишь один зубр - смесь кавказского и равнинного. Восстановить чистокровную популяцию было уже невозможным, однако советским ученым удалось в результате селекции получить равнинно-кавказского зубра, который занял экологическую нишу кавказского. С 1940-х годов новый вид зубров обитает в Кавказском заповеднике на воле. Большая часть зубров адаптировалась к жизни на высоте до 3 км, спускаясь вниз лишь в холодное время года.

Кавказский лось

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Еще одно животное, которое обитало в горах - это кавказский лось. Вообще, лоси считаются северными животными, но несколько веков назад южная граница их территорий доходила до Закавказья. Кавказский лось был в целом похож на обычного европейского, однако меньше по размеру. Известно, что он был очень распространенным животным на Кубани и на Кавказе, но уже в XIX веке популяция начала сильно сокращаться.

О том, как он выглядел, ученые могли судить лишь по останкам, так как к началу XX века этот подвид лося был полностью уничтожен охотниками.

Московский водолаз

Московский водолаз. Архивное фото Архивное фото

После Великой Отечественной войны, в Советском Союзе была острая нехватка служебных собак, и кинологи работали над созданием новых пород. Одной из них стал московский водолаз, выведенный в питомнике «Красная звезда».

Основной для породы стал ньюфаундленд, но с более грубой шерстью (для сурового климата) и сильно развитой мускулатурой. Сначала их скрещивали с немецкими овчарками, затем между собой.

Впервые московских водолазов показали на выставке собак в 1955 году, но вот на службе они показали себя не очень хорошо. Например, одно время их планировали использовать для спасения на водах, но вместо того, чтобы спасать человека, собаки нападали. Работы по разведению прекратились в 1979 году, порода так и не была признана международным сообществом. В поздние советские годы их разводили кинологи-любители. Тем не менее, сегодня московских водолазов уже, по всей видимости, не осталось.

Московский дог

Заводчиков П.А., Курбатов В.В., Мазовер А.П., Назаров В.П./Сельхозгиз, 1960 Заводчиков П.А., Курбатов В.В., Мазовер А.П., Назаров В.П./Сельхозгиз, 1960

Еще одной исчезнувшей породой стал московский дог, которого также разводили для служебных задач. Догов скрещивали с восточноевропейскими овчарками, в итоге московские доги унаследовали рыжую окраску от догов и клинообразную форму головы от овчарок. В 1960 году советские кинологи вывели стандарт породы

В книге Заводчикова П.А., Курбатова В.В., Мазовера А.П., Назарова В.П. «Справочная книга по собаководству», 1960 г. приведен стандарт московского дога с фотографией представителя породы: высота не менее 65 см, массивный костяк, развитая мускулатура, густая шерсть, рыжая масть с черной маской. Однако закрепить породу не получилось, потомство всегда получалось очень разным. Так московский дог оказался забыт.