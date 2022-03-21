Можно ли приручить амурского лесного кота?

Они умеют плавать, карабкаются по скалам и ловят рыбу. Но вы это вряд ли увидите.

«Котик, ты уже погрелся, может, вылезешь уже? Мне домой надо ехать», - так жительница Приморья Светлана на этом видео уговаривает молодого полосатого кота вылезти из-под машины. Переговоры занимают больше часа, и в итоге кот дипломатично исчезает в лесу.

Несмотря на милейшую внешность с огромными глазами и мягкими лапами, кот, который решил проверить ходовую, - не домашний, а дикий зверь, занесенный в Красную книгу. Знакомьтесь - амурский, он же дальневосточный лесной кот.

Любит воду

Лесной котенок по имени Забава. Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Амурский лесной кот - северный родственник бенгальского, того самого, который обитает в тропиках Индонезии и на островах Японии. Иногда его называют амурским леопардовым котом - из-за рисунка на шубке.

Как и бенгальские, амурские коты обожают воду и обитают неподалеку от какого-нибудь водоема.

В Приморье большая часть популяции сосредоточена у берегов крупного озера Ханка, окруженного лесами. Также фотографы-натуралисты замечали их в национальном парке «Земля леопарда».

В отличие от многих кошек, амурские прекрасно плавают, и охотятся не только на грызунов, но могут и рыбу поймать, если нужно. Также лесные коты лазают не только по деревьям, но даже по скалам, устраивая наверху засады.

Уникальные полоски

А вот так "парит" лесной кот в дикой природе. Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Как у тигров и леопардов, рисунок на шубке у амурских котов индивидуален - сродни отпечаткам пальцев у человека. Они бывают разных тонов, от бледно-желтого до бурого с разными пятнышками. Вдоль спины у котов, как правило, три полоски, а вдоль лба - две.

В отличие от других небольших кошек (европейской лесной, степной), у амурского ноги длиннее, и он бегает очень быстро, фактически «паря» над землей.

Никто не знает, сколько их

Лесной котенок во Владивостоке. Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Шансы увидеть этого кота в дикой природе меньше, чем встретить тигра, хотя они и живут по соседству. Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу и считается настолько редким, что даже никто не берется подсчитать их количество. Тем не менее, местные жители считают, что в последние годы котов стало больше.

«Раньше котики редко встречались, пара за год, и это было везение. Но за последние два месяца видела их штук тридцать. Они стали тащить курочек и уток у местных. На полях стало больше еды, в этом году очень много фазанов, и по-видимому, поголовье увеличилось», - комментирует Светлана свое видео с котом-«автомехаником».

В зоопарках лесные коты также встречаются крайне редко: в России они живут в Барнауле, Владивостоке, Иркутске, Нижнем Новгороде и Москве, а за границей - в Хельсинки. Живут они 14-18 лет.

Попадается на воровстве

Обычно дикие животные стараются жить подальше от шума и от людей, но амурские лесные коты иногда все же забегают в деревни, чтобы снизить популяцию куриц и гусей. В местных изданиях то и дело появляются новости о поимке полосатых хищников, причем это именно юные особи, которые выбрали легкую охоту. В момент поимки выглядят они крайне недовольно и шипят.

После «задержания» котов осматривают ветеринары, а затем специалисты местных центров по спасению животных увозят их в родной лес - поближе к природе и подальше от домашних гусей.

Его часто принимают за домашнего

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Вот посмотришь на этого кота - один-в-один как дворовый Васька! Мягкие лапы, яркие полоски, пушистый хвост. И все же он немного крупнее (около 5-6 кг, зимой набирает еще немного), мордочка другой формы, глаза огромные, хищный оскал. При этом во младенчестве лесные коты вызывают гораздо больше умиления и даже могут дать себя погладить. Случаи, когда жители Дальнего Востока подбирали брошенных котят у дороги, принимая их за обычных, уже случались. Этого котенка по имени Забава, умирающего от голода, люди подобрали в возрасте примерно двух недель и выкормили из бутылочки. Но когда он подрос, оказалось, что он отличается от домашних, и его показали ветеринару. Так и выяснилось, что жители спасли настоящего краснокнижного кота. Только посмотрите, как он мило играет с ветеринаром и как потом рычит, видя еду. И это еще малыш.

Конечно, держать такого кота дома - это преступление! Помимо того, что он занесен в Красную книгу, и его отлов запрещен на законодательном уровне, для лесного кота крайне важно жить в условиях дикой природы. Тем не менее, за ним ведут охоту браконьеры, которые продают котят для домашнего содержания.

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