Кто же на самом деле этот кот Шлепа, самый популярный котомем? (ФОТО)

Зеленые глаза, крупный нос и кисточки на больших ушах - на основе фото этого кота по имени пользователи соцсетей создают мемы, фотожабы, футболки, статуэтки и даже мобильные приложения.

В апреле 2018 года видеооператор из Москвы Андрей Бондарев опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото своего питомца, короткошерстного кота с большим вытянутым носом, яркими зелеными глазами и огромными ушами с длинными кисточками, с удовольствием поедающего корм.

«Что бы стать большим котом, надо много есть!», — c такой подписью под фото началась блогерская жизнь кота и его друзей-сородичей, Матвея и Жоры. В 2020 году кот стал популярен в соцсетях и на сайтах типа Reddit под именем Big Floppa, или Кот Шлепа, кличку ему дали из-за его ушей.

На самом деле его зовут Гошей, и он каракал - дикий кот, похожий на рысь. Каракалы обычно живут в Африке, Азии или Индии, но Гоша родился 21 декабря 2017 года в одном из украинских питомников диких кошек.

Через несколько месяцев, в апреле 2018, он переехал жить в Москву - его приютила семья Бондаревых, Андрей и его жена Елена.

«Лена увидела в интернете такого питомца и показала мне, ну мы и решили завести дикую кошку, почему нет? Вначале идея была не совсем серьезной и выглядела как мечта в прекрасном далеком будущем. Но весь год мы готовились к этому, консультировались со специалистами, и мы так сжились с этой мыслью, что не могли уже от нее отказаться», — вспоминает Бондарев о решении завести каракала.

До Москвы Георгий больше суток добирался на микроавтобусе вместе с зоокурьерами - по словам Елены, первые несколько дней он боялся ходить по квартире, шипел и прятался, но от еды отказываться не стал. «Воспитывал» Гошу Матвей - еще один кот Бондаревых из приюта, которому уже больше 12 лет.

«Жора (третий кот, 4,5 года) очень обижался на нас за то, что мы взяли ещё кого-то, и первые пару недель игнорировал Гошу и нас. Теперь они c Гошей лучшие друзья», — рассказала Елена.

С детства Гоша гонял игрушки и бегал с другими котами. Единственной сложностью было приучение Гоши к лотку, но, по словам Елены, это «рабочие кошачьи моменты».

В рационе Гоши только здоровое питание - индейка, кролик, субпродукты, суточные цыплята и витамины.

«Гоша собственник, считает меня своим личным человеком и больше ничьим. Характер скорее собачий, очень предан, тяжело переносит одиночество. C посторонними крайне осторожен», — рассказывает Елена о характере каракала.

По словам Андрея, Георгий нередко хулиганит - в свободное время он дерет картон, которые Андрей и Елена покупают специально для него, однако это не мешает ему также портить обои и мебель.

«Стены в некоторых местах он разодрал до бетона. Я первый год подклеивал и замазывал, но потом махнул рукой. И телевизор поцарапанный - Гоша накинулся на него, когда увидел птиц по Animal Planet», — делится Андрей.

Популярным в интернете Гоша стал в начале 2020 года благодаря фото, где он лежит с Жорой на подоконнике.

Именно оно стало основой для демотиваторов, мемов и фотожаб - сначала фото распространялись в мем-сообществах в инстаграме, а затем перешли в Twitter и на Reddit.

«О популярности Гоши в интернете рассказал один из интернет-друзей мужа - владелец другого каракала. Мы тогда подумали «ух ты, прикольно», и продолжили постить с ним фото. Только мне очень не нравится, когда Гошу используют для создания мемов на острые «живые» политические темы или мемы, в которых присутствует проявление нацизма, расизма, гомофобии и других оскорбительных вещей, это ужасно», — поделилась Елена.

В 2020 году поклонники Гоши попросили у семьи Бондаревых разрешение на использование его изображения на своих изделиях - так в продаже появились чашки. статуэтки и даже кубики c Big Floppa.

Также весной 2021 года в магазине приложений Google Play появилось приложение, посвященное Big Floppa. Игра состоит из фото Гоши, который при нажатии меняет положение. Пока игра получает только положительные отзывы.

«Игра крутая, сюжет очень интересный, даже есть немного скримеров. Когда нажал на Шлёпу, он как зарычал, я как испугался. В целом тут есть всё и даже ничего лишнего добавлять не надо», — пишет один из пользователей в отзывах в игре.

«В качестве благодарности некоторые поклонники отправляют нам донаты, часть из которых уходит на помощь другим котикам. Но этих донатов на содержание Гоши не хватает - в месяц на него уходит 20-25 тыс. рублей, это только еда и наполнитель для лотка», — рассказывает Елена.

Также Гошу два раза в год обследует и вакцинирует специалист по диким кошкам, в остальном же, по мнению семьи Бондаревых, он ничем не отличается от обычного кота.

«Единственное отличие - это размеры и, соответственно, нужно соблюдать бОльшую осторожность и внимательность. Потому что случайные травмы во время, к примеру, игры будут гораздо серьёзнее, чем от маленьких котов. Степень «разрушения» дома, конечно же, тоже вырастает пропорционально размерам кота. А в остальном кот - он и в Африке кот», — резюмирует Елена.