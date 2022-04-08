Как Пушкинский музей чуть не стал музеем Сталина

Шедевры мировой живописи были высланы в запасники, а в огромных музейных залах поселились подарки Сталину от шахтеров, дружественных стран и не только.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, одно из крупнейших собраний мирового искусства, в конце 1940-х имел все шансы прекратить свое существование и стать… музеем Иосифа Сталина. Именно тогда в его стенах была организована выставка подарков вождю, вытеснившая почти все экспозиции. Причем, в отличие от других временных экспозиций, сроки этой не были обозначены.

Переполненные хранилища

Во время Великой Отечественной войн большая часть экспонатов музея была вывезена в эвакуацию. В те годы в крышу попала бомба, многие залы не отапливались. Но уже в 1946 году музей отреставрировали, все сокровища вернулись на свои места и его открыли для публики.

Музей во время войны ГМИИ имени А.С.Пушкина ГМИИ имени А.С.Пушкина

В конце 1940-х Пушкинский стал настоящим ковчегом для искусства - сюда прибыло огромное количество трофейных вещей из Германии, от картин и гобеленов до мебели, керамики, скульптур, включая шедевры собрания Дрезденской картинной галереи. Кроме того, в 1948 году в рамках борьбы с космополитизмом сюда добавили часть бесценного собрания Музея нового западного искусства, состоявшее из национализированных знаменитых коллекций Сергея Щукина и Ивана Морозова. В числе работ, попавших в запасники, были шедевры импрессионистов, постимпрессионистов и модернистов, от Клода Моне и Ренуара до Матисса и Пикассо. Выставлять эти «вредные» работы не планировали.

Музей в 1947 году Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Музей фактически перестал справляться с наплывом работ - он был буквально битком набит самыми разными предметами искусства. Сотрудники не успевали проводить учет и опись, шедевры ютились в страшной тесноте в запасниках. Часть неучтенных картин западных мастеров даже улетучилась украшать чиновничьи кабинеты. Трофейная мебель порой использовалась для хозяйственных нужд в научных отделах и других служебных помещениях.

Школьники на экскурсии в Пушкинском, 1947 год Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

В 1949 году в музей нагрянула правительственная комиссия для организации выставки подарков Иосифу Сталину к его 70-летию. Многих сотрудников буквально вынудили выполнять эту задачу. Но сначала 30 музейных работников были уволены, потому что не прошли проверку органов госбезопасности.

Быстрая смена декораций

Люди в форме очень вежливо, но настойчиво начали зачищать центральные залы музея: буквально за два дня из 12 залов было убрано около 1500 экспонатов - французских, голландских, итальянских и прочих западных картин, а также главной «фишки» музея, знаменитых скульптурных и архитектурных слепков времен античности. Они также отправились в хранилище.

Старший научный сотрудник Пушкинского Алексей Петухов застал музейных работников, бывших непосредственными участниками тех процессов. В частности, одна из сотрудниц вспоминала, как с коллегой пришла в опустевший зал, где еще недавно было искусство Италии, и обе заплакали от бессилия.

В рекордные сроки, почти за неделю, в институции произвели монтаж сталинской выставки из сложных фанерных конструкций. Классический портик закрыл гигантский портрет вождя. По иронии судьбы в зале за портретом Сталина хранились шедевры Пикассо, без шанса когда-либо увидеть свет. При этом выставку соорудили с нарушением норм пожарной безопасности - нагромождение легко воспламеняющихся предметов и тканей, проходы были загорожены, электросеть перегружена.

Музей в музее

Центральный зал Выставка подарков Сталину ГМИИ имени А.С.Пушкина ГМИИ имени А.С.Пушкина

Чего только не было на этой выставке - ковры и панно с вышитой фигурой Сталина и его соратников, около 1000 статуй вождя, в том числе и скульптуры вырубленная из антрацита шахтерами Силезии. Вазы, текстиль, фарфор и даже конфеты и сладости от дружественных коммунистов со всего мира (во многих тогда уже завелись черви, но выбрасывать народные подношения вождю никто не осмеливался).

Зал подарков из Китая и Азии ГМИИ имени А.С.Пушкина ГМИИ имени А.С.Пушкина

Ольга Никитюк, одна из сотрудниц тех времен, в разговоре с Петуховым вспоминала, что специалисты по западному искусству вынуждены были рассказывать экскурсантам о портретах Сталина на рисовых зернах, угле и металле. Текст экскурсии был утвержден, его нужно было полностью заучить и не отклоняться от него - за этим жестко следили и могли уволить.

Кроме того, сотрудники следили за идеальным порядком и трепетали, когда у подаренного Чехословакией раздвижного столика с набором бокалов испортился механизм.

Зал, отведенный подаркам из Чехословакии ГМИИ имени А.С.Пушкина ГМИИ имени А.С.Пушкина

Здание музея было теперь постоянно под усиленной охраной - чекисты даже привезли собак.



Экспозицию посетило около 4 миллионов человек. Вот только сам Сталин в музее так ни разу и не появился. Выставка не имела временных границ, и «сворачивать» ее никто не собирался (или не решался) даже после смерти главного героя в марте 1953 года…

Однако, в один из летних дней того же года сотрудники, пришедшие на работу, не обнаружили огромный туркменский ковер с портретами членов политбюро… (на фото ниже). В столь охраняемом месте кражи или случайной пропажи быть не могло. На ковре был изображен в том числе и соратник Сталина, всесильный министр внутренних дел Лаврентий Берия, который как раз в то время был арестован. А вскоре и выставку закрыли навсегда.

Туркменский ковер с портретом Сталина и членов Политбюро ГМИИ имени А.С.Пушкина ГМИИ имени А.С.Пушкина

После закрытия экспонаты, которые имели хоть какое-то художественное значение, стали распределять по музеям Москвы. Что-то осталось в Пушкинском, что-то попало в Музей Революции, Музей Ленина, Музей Москвы. А, например, мотоцикл Ява, подаренный чехами, рельсы, отбойные молотки и другие вещи технического характера, как предметы истории техники отправились в Политехнический Музей.

А уже 25 декабря 1953 года Пушкинский музей торжественно открыл залы искусства и культуры Древнего Востока, античности, Западной Европы (с IV века до н.э. по XX век). Даже работы импрессионистов тогда впервые увидели свет.

«Сикстинская мадонна» Рафаэля на выставке «Шедевры Дрезденской картинной галереи» в ГМИИ им. А.С.Пушкина, 1955 год ГМИИ имени А.С.Пушкина ГМИИ имени А.С.Пушкина

Позже, после глобальной реставрации, музей сделал и выставку трофейного искусства и шедевров Дрезденской галереи. Тогда легендарная «Сикстинская мадонна» Рафаэля в первый и последний раз выставлялась в России перед возвращением в Германию.

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