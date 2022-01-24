7 главных достижений гениального конструктора Сергея Королева

Мировая космонавтика до сих пор развивает идеи Королева, а советские космические достижения без него были бы просто немыслимы.

1. Первые проекты

Авиаконструктор Борис Черановский (слева) и пилот-планерист Сергей Королев у планера "БИЧ-8", 1929 Sputnik Sputnik

Говоря современным языком, Королева легко можно назвать вундеркиндом, потому что свои первые успешные разработки он осуществил, ещё учась в школе. В 17 лет он представил проект безмоторного самолёта, а уже учась в институте (в 1926 году Королев переводится из Киева в знаменитое Московское высшее техническое училище имени Баумана) он спроектировал первый в СССР планер, предназначенный для выполнения фигур высшего пилотажа, в частности мёртвой петли, что успешно продемонстрировал советский летчик-ас Василий Степанчонок. Сам Королев, имевший удостоверение пилота, не смог выполнить полет из-за болезни.

2. Ракетная техника

Кира Лисицкая (Фото: Музей К.Э. Циолковского) Кира Лисицкая (Фото: Музей К.Э. Циолковского)

Достаточно было одной встречи с создателем теоретической космонавтики Константином Циолковским у него дома в Калуге, чтобы интерес Королева переключился на реактивное движение. В 1930-е годы Королев вместе с единомышленниками основал Группу изучения реактивного движения (ГИРД), которая затем выросла в Реактивный научно-исследовательский институт.

До 1938 года при участии и во многом под руководством Королева были созданы первые советские жидкостно-баллистические ракеты, крылатые ракеты (зенитные и дальнобойные), разработаны проекты ракет дальнего действия авиационных ракет и зенитных твёрдотопливных ракет. 27 июня 1938 года Королев был арестован по обвинению во вредительстве.

3. Бомбардировщики в тюремных конструкторских бюро

Сергей Королев в 1940 Архив НКВД Архив НКВД

Осужденный на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, Королев был отравлен на Колыму и во Владивосток, но летом 1940 года был повторно судим, и после приговора (теперь ему дали 8 лет) был оставлен в Москве и направлен в спецтюрьму НКВД ЦКБ-29. Ее возглавляли четверо также осужденных главных конструкторов, в том числе и Андрей Туполев - знаменитый авиаконструктор и бывший научный руководитель Королева в Бауманском училище. Именно в ЦКБ-29 был создан лучший (с точки зрения технических характеристик) советский бомбардировщик Ту-2 и пикирующий бомбардировщик Пе-2, самый распространенный в массовом производстве. В 1942 году Королева переводят в Казань, где он продолжает работу над ракетными двигателями.

4. Баллистические ракеты

Сергей Королев в 1961 Sputnik Sputnik

Через два года по личному указу Сталина Королев был освобожден раньше срока со снятием судимости (но реабилитирован только в 1957 году). В 1946 году был назначен главным конструктором Особого конструкторского бюро-1 (ОКБ-1) в подмосковном городе Калининграде (теперь он называется Королев). Основной задачей бюро стало создание аналога немецкой ракеты Фау-2, а так как все чертежи были утеряны, расчёты нужно было производить заново.

В 1948 году были произведены первые лётные испытания Р-1, но можно сказать, что Королев одновременно занимался разработкой сразу нескольких поколений ракет. В 1954 году была закончена работа над Р-5 - первой баллистической ракетой с ядерным зарядом, а спустя два года в конструкторском бюро Королева была создана первая межконтинентальная двухступенчатая баллистическая ракета Р-7, способная доставить ядерный боезаряд практически в любую точку планеты. Именно она открыла перспективу покорения космоса и легла в основу всех существующих и сегодня ракет-носителей.

5. Появление спутника

Ещё до начала летных испытаний ракеты Р-7 группа конструкторов из бюро Королева предложила вывести на орбиту искусственный спутник Земли, власти одобрили предложение. На базе боевой ракеты Королев разработал систему трех- и четырёхступенчатых носителей. 4 октября 1957 года первый в истории человечества искусственный спутник Земли, который носил простое название «Спутник-1», был запущен на орбиту. Спустя ещё два года автоматическая станция «Луна-2» стала первым рукотворным объектом, который совершил космический перелёт - и вымпел СССР был доставлен на поверхность.

6. Первые космические полеты

Сергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос, 1960 Sputnik Sputnik

Неутомимая энергия Королева не иссякала, и на протяжении первой половины 60-х годов под его руководством совершались многочисленные космические прорывы. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, в 1962 году – был совершен совместный полет двух космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4», в 1963 году в космос впервые полетела женщина, Валентина Терешкова.

Юрий Гагарин и Сергей Королев, 1961 Sputnik Sputnik

В 1964 году в полет отправляется новый корабль «Восход» и впервые экипаж составляют сразу три человека. И, наконец, 18 марта 1965 года Алексей Леонов становится первым космонавтом, вышедшим в открытый космос.

7. Проекты орбитальной станции и высадка на Луну

Возможно, если бы судьба распорядилась иначе, Алексей Леонов стал бы и первым советским космонавтом, высадившимся на Луну (такова была его роль в пилотируемой лунной программе), однако, в отсутствии единого руководства разработка шла медленно. В 1966 году Королев умирает от болезни, а спустя несколько лет Брежнев закрывает программу.

Другая идея Королева, занимавшая его в последние годы, заключалась в создании орбитальной станции, где космонавты могли бы долгое время жить и работать без скафандров. Шагом на этом пути стала разработка нового корабля «Союз», где был предусмотрен бытовой отсек. К сожалению, Королев не дожил до первого запуска корабля в 1967 году.