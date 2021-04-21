Все, что вы должны знать о первой в мире космической станции

Изначально первой в космос должна была отправиться другая станция - не научная, а военная под названием «Алмаз». Проект был советским ответом на орбитальную станцию Manned Orbiting Laboratory (MOL) от NASA, основное назначение которой было шпионское: станция оснащалась оборудованием для фотографирования, радиотехнической разведки и прочих подобных действий.
Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Ведутся работы по созданию автоматической орбитальной станции "Алмаз".Sputnik
Советский «Алмаз» пошел дальше и помимо гигантского 2,5-метрового телескопа-фотоаппарата «Агат-1» (на тот момент самый мощный подобный прибор в мире для съемки Земли) станцию вооружили. Авиационная пушка, как подразумевалась, могла бы обстреливать иностранные спутники и даже Землю с космоса. Но проект MOL свернулся в 1969 году, а «Алмаз» все еще вызывал много технических вопросов. В этот момент было предложено более жизнеспособное решение - сделать на базе полуготового «Алмаза» другую станцию, с сугубо-научными задачами - и оказаться первыми хостами на орбите.
Эту станцию создали специально для длительного пребывания людей на орбите. Это всего один модуль из трех отсеков, один из которых был техническим, с двигателями и солнечными батареями; другой - жилым (он же рабочим), рассчитанный на трех космонавтов, где они могли есть, пить, спать и проводить эксперименты; и третий, самый маленький - переходный отсек для стыковки с космическим кораблем. Вся эта конструкция весила почти 18,5 тысяч килограмм.
Макет стыковки космического корабля "Союз-11" и научной станции "Салют-1".А.Щербаков
23 апреля 1971 года к выведенной за четыре дня до этого станции вылетел экипаж из трех человек. Стыковка прошла успешно, но создать герметичный переход между кораблем и «Салютом» не удалось. Более того, штырь корабля прочно зафиксировался в конусе станции и деформировался, поэтому отстыковаться также не получалось. Станция просто удерживала корабль.
Так продолжалось около пяти часов, ситуация была близка к критической. Спасли экипаж долгие консультации с пунктом управления - там предложили поставить перемычки в блоке электроники, и это сработало. Корабль «отпустило» и все трое космонавтов вернулись на землю. Об инциденте решили официально не сообщать, объявив, что первый полет был экспериментальным и переходить на борт «Салюта» не планировалось.
Последующая экспедиция установила рекорд продолжительности пребывания людей в космосе - экипаж провёл в космосе 23 дня. До того самым длинным полетом считался полет американской лунной миссии Apollo 12, который длился 10 дней.
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков.Александр Моклецов/Sputnik
Спустя 23 дня, проведенных на орбите, экипаж - подполковник Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков, инженер-исследователь Виктор Пацаев - законсервировал станцию для следующей экспедиции, штатно отстыковался и направился на Землю. Уже на высоте около 150 километров от Земли, на этапе снижения, случилась разгерметизация спускаемой капсулы. За считанные секунды вентиляционный клапан стравил давление в отсеке космонавтов до несовместимого с жизнью: кислородное голодание и острая декомпрессионная болезнь оставляют человеку не более нескольких минут в условиях чудовищной боли, лопнувших барабанных перепонок и затуманенного сознания.
Капсула приземлилась штатно, но спасатели нашли внутри мертвых космонавтов. Их похоронили в некрополе Кремлевской стены.
Валерий КубасовАлександр Моклецов/Sputnik
Традиционно к полету готовится два состава экипажа - основной и дублирующий. И погибшие Добровольский, Волков и Пацаев были дублерами. Дело в том, что полет основного состава отменился за три дня до старта - у одного из космонавтов, Валерия Кубасова, врачи нашли затемнение в легких, которое они посчитали начальной стадией туберкулеза. После долгих дискуссий госкомиссия решила заменить весь состав.
Уже позже выяснится, что врачи приняли за туберкулез реакцию организма на цветение растений. В космос Кубасов потом слетает еще дважды.
Вероятно, трагедии бы не произошло, если бы космонавты были в аварийно-спасательных скафандрах, поддерживающих жизнеобеспечение хотя какое-то время. Но экипаж был в прорезиненных костюмах, потому что тогдашняя серия космических кораблей «Союз» даже не предусматривала скафандров для экипажа.
После трагедии начались срочные разработки такого скафандра.
После трагедии остановилась и работа над «Салютом»: дальнейший полет станции проходил в беспилотном режиме. Пилотируемую космонавтику решили дорабатывать, а станцию - свести с орбиты. 11 октября 1971 года ее несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки затопили на «кладбище космических кораблей» - в удаленном от судоходных путей участке Тихого океана.
Из-за секретности, присущей всей космической программе СССР, доступных реальных фотографий станции нет. На ее борту было написано даже другое, первоначальное название - «Заря» - и его не меняли, потому что все равно никто бы не увидел. «Зарей» также назывался китайский спутник, поэтому первую орбитальную станцию переименовали в «Салют».
Станция "Мир"Sputnik
После первого «Салюта» настала двухлетняя пауза в космической программе, после чего под тем же названием были запущены еще 10 (!) модифицированных станции. «Салют» стала прототипом орбитального комплекса «Мир» и российского сегмента МКС.