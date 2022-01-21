Как я нырял в прорубь на праздник Крещения Господня

Нет, это не удалой русский разгул, а просто процедура оздоровления. Корреспондент Russia Beyond рассказывает о том, что он испытал, нырнув впервые в жизни.

– Мужики, мужики! Ну как водичка, тёплая?

– Да ты чего, горячая вообще! Обжигает!

Мы были внутри большой резиновой палатки, где мужики переодевались перед тем, как окунуться в прорубь. Впервые в жизни я решил последовать древней русской традиции купания в ледяной воде на праздник Крещения Господня. Многие считают, что в эту ночь вода во всех водоёмах становится святой – исцеляет болезни и лечит душу. Однако, как объяснял в интервью «РГ» отец Константин (Пархоменко), «связывать Крещенские купания в проруби с церковными обычаями нельзя. Эти обычаи идут из языческих времен и к христианству имеют весьма далекое отношение. Церковь не борется с ними, поскольку они не противоречат вере, а являются умилительным порывом любящего Бога православного сердца».

Прорубь на Головинском пруду, Москва. Личный архив Личный архив

Со стороны то, что собирались сделать я и мои друзья, выглядело угрожающе – но, как мы вскоре поняли, ныряние в ледяную прорубь – не страшное, а увлекательное приключение.

Температура в ту ночь падала с –3 до –10, и в двенадцатом часу ночи, когда мы подошли к берегу Головинского пруда в Москве, морозец уже серьёзно пощипывал за нос. Первая мысль, казалось бы – надо выпить, чтобы согреться! Но выпивать перед нырянием в прорубь – на редкость глупая идея. Разогретый алкоголем, организм подвергнется сильнейшей нагрузке в результате перепада температур, и сердцу придётся нелегко. Поэтому вопреки стереотипам возле проруби вообще не было ни пьяных, ни заметно выпивших. Осмотревшись, я понял, что Крещенское купание объединяет самых разных людей.

Прорубь, на которой мы ныряли, – «местная», для жителей района. Вот пришел среднего возраста, лысеющий, весь в замысловатых татуировках, рэйвер. Пришел седой, интеллигентный дядька с маленьким сыном, которому явно уже хотелось спать, но папа был непреклонен – купание, и никаких гвоздей! Спортивного сложения дед привел 15-летнего внука, явно тоже спортсмена, который, однако, раздевался с неохотой, а дед снимал его на телефон («Да отстань ты от меня! Убери телефон свой! Холодно, блин!» – жаловался внук). Семейная пара ну очень обеспеченного вида, было явно видно, что они ныряют уже не первый год, – процедура вроде бесплатная, а пользы от неё ни за какие деньги не купишь. Бабушка с дедом, которые уже не ныряют, но пришли с удовольствием посмотреть на молодежь.

Крещенские купания на Нижнем Майском пруду на востоке Москвы. Кирилл Зыков / Агентство «Москва» Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Как ни странно, не было девушек-инстаграмщиц, делающих селфи на фоне ледяного креста. Все девушки, которые пришли на прорубь, были здесь с той же целью – окунуться. Ведь это очень полезно для общего тонуса организма и состояния кожи. На проруби – только спортсменки, красавицы и безо всякого инстаграма. Но мы на них не особо любовались, мы приехали нырять.

Зато полиции было чуть ли не столько же, сколько самих купальщиков – а ещё сотрудники МЧС и спасательной службы. Как мне сказали полицейские, они следят за тем, чтобы «синие не лезли в пруд»:

– И в прошлом году, и в этом мы несём здесь дежурство, следим, чтобы не было купаний в неустроенных местах – нам же самим потом их из пруда вылавливать!

Крещенские купания на Нижнем Майском пруду на востоке Москвы. Кирилл Зыков / Агентство «Москва» Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Однако в ту ночь сотрудники скорее скучали, с плохо скрываемой завистью смотря на купающихся. Им бы самим бодро нырнуть, но приходилось мерзнуть, переминаясь с ноги на ногу – как ни удивительно, в одежде стоять холоднее, чем быть голым на морозе.

В этом и есть главный секрет Крещенского купания, который мы почувствовали прямо на себе. Стоило мне снять пуховик и два свитера и выйти в тапках и халате на лёд, организм тут же включил режим самосохранения, ощущение холода пропало, появилось весёлое возбуждение – сейчас я нырну в прорубь! Вид мужчин и женщин, только что вылезших из воды, раскрасневшихся, улыбающихся только подстегивал мой энтузиазм.

Гоша Манаев ныряет в прорубь.

Я даже не успел заметить, как встал возле заботливо организованного входа в прорубь, широко перекрестился и нырнул – три раза, всё, как полагается.

Удивительно, но даже выходить сразу не хотелось – правда, нужно было уступить место следующим купальщикам. От тела пошёл пар, голова тут же прояснилась.

– Ну, вообще, вот это да! – делился со всеми сразу и ни с кем конкретно поджарый блондин лет 50-ти, вылезший из проруби сразу после нас с друзьями. – Впервые в жизни решил попробовать!

Крещенские купания на Нижнем Майском пруду на востоке Москвы. Кирилл Зыков / Агентство «Москва» Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Я и сам мог сказать то же самое – и теперь стало понятно, почему мужики шутили про «горячую воду» – непосредственно во время ныряния она казалась обжигающей, а теперь по телу разливалось невероятное тепло, и все конечности стали легкими, пластичными. Опять же, вопреки стереотипам, не было никакого желания запить всё это дело спиртным, хотя по 50 грамм мы всё-таки выпили, как положено на Крещение.

Я оделся и почувствовал, что мне прямо-таки жарко. А ещё почувствовал, что получил мощнейший заряд энергии на весь будущий год. Заснул я в ту ночь мгновенно.