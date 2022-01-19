Как россияне развлекаются на замерзших водоемах (ФОТО)

«Не выходите на неокрепший лед» — ежегодно предупреждают сотрудники МЧС граждан России.
Однако только водоемы покрываются первыми слоями льда, россияне тут же выходят на замерзшие реки и озера, и все ради забавы.
Девушка в купальнике на конькахGetty Images
Самое популярное и любимое развлечение — катание на коньках.
Люди гуляют по льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-ПетербургеAP
Причем многие предпочитают «натуральный» лед.
При этом возраст любимому занятию — не помеха.
Любовь Мореходова катается на коньках по озеру Байкал. Первые коньки из заточенных лезвий пилы для нее смастерил отец. Сейчас женщина использует беговые "норвеги" 1945 года выпуска, привезенные сестрой из Иркутска. Она привязывает лезвия прямо к валенкамНаталия Федосенко/ТАСС
Некоторые просто гуляют и катаются на лыжах по льду — особенно это распространено в Санкт-Петербурге.
В Питере на лыжахDmitry Marchenko/EyeEm/Getty Images
Многие увлекаются подледной рыбалкой, и устраивают турниры по подледному лову.
Более рисковые люди предпочитают сноукайтинг на льду.
Спортсмены с кайтами во время гонки в дисциплине курс-рейс на Кубке Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта на льду водохранилища Новосибирской ГЭСАлександр Кряжев/Sputnik
Часть любят бегать по льду, и устраивают целые полумарафоны по замерзшей воде. Ежегодно участвуют в ледовых забегах более тысячи человек — и это только в одном Владивостоке.
Участники ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run у острова Русского. Участниками забегов на дистанции в 5, 10 и 21,1 километра стали более 1 тыс. человек из 15 регионов России. Для детей подготовлены трассы в 1 и 0,5 километраДмитрий Ефремов/ТАСС
Ледовые марафоны проводят и на Байкале.
Старт участников международного байкальского ледового марафона " За сохранение чистых вод" на льду озера Байкал в окрестностях поселка Сахюрта в Ольхонском районеАлена Шатуева/ТАСС
Там же бывают и хоккейные матчи.
Во время хоккейного матча на озере Байкал в поселке Большое Голоустное. 2021 год в Иркутской области объявлен Годом БайкалаСтанислав Красильников/ТАСС
Туристы на Байкале с удовольствием пробуют коктейль «Поцелуй Байкала» — во льду вырезают небольшое отверстие, выливают туда настойку, водку, коньяк или шампанское, ложатся на лед и выпивают, закусывая ягодами.
Ну а привыкшие к холодам «моржи» уже по привычке открывают сезон плавания в жутко холодных водоемах.