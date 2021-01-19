Крещение глазами русских художников

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В православной традиции этот праздник объединяет крещение Христа и явление его божественной природы. Русские художники, безусловно, не могли пройти мимо этого сюжета.

1. Андрей Рублев и мастерская. Икона «Крещение». Около 1408 

(Из иконостаса Успенского собора во Владимире.)

Русский Музей

2. Александр Иванов. «Явление Христа народу». 1837–1857

Третьяковская галерея

3. Генрих Семирадский. «Крещение Господне». 1876

Русский Музей

4. Василий Поленов. «Крещение». Из серии «Жизнь Христа». 1887–88 гг.

Третьяковская галерея

5. Михаил Нестеров. «Богоявление» 

(Роспись во Владимирском соборе в Киеве, кон. XIX века)

Владимирский собор, Киев

6. Николай Грандковский. «Купание после освящения воды шестого января», 1903

(по старому стилю Крещение праздновали именно 6 января)

Пензенская картинная галерея

7. Михаил Нестеров. «Святая Русь», 1905

Русский Музей

8. Борис Кустодиев. «Крещенское водосвятие». 1921

Частная коллекция

9. Антон Овсяников. «Крещение». 2002

Частная коллекция

10. Дмитрий Холин. «Крещение. Покрова-на-Нерли», 2006

Частная коллекция

Искусство
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