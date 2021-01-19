Крещение глазами русских художников

В православной традиции этот праздник объединяет крещение Христа и явление его божественной природы. Русские художники, безусловно, не могли пройти мимо этого сюжета.
1. Андрей Рублев и мастерская. Икона «Крещение». Около 1408
(Из иконостаса Успенского собора во Владимире.)
2. Александр Иванов. «Явление Христа народу». 1837–1857
3. Генрих Семирадский. «Крещение Господне». 1876
4. Василий Поленов. «Крещение». Из серии «Жизнь Христа». 1887–88 гг.
5. Михаил Нестеров. «Богоявление»
(Роспись во Владимирском соборе в Киеве, кон. XIX века)
6. Николай Грандковский. «Купание после освящения воды шестого января», 1903
(по старому стилю Крещение праздновали именно 6 января)
Пензенская картинная галерея
7. Михаил Нестеров. «Святая Русь», 1905
8. Борис Кустодиев. «Крещенское водосвятие». 1921
9. Антон Овсяников. «Крещение». 2002
10. Дмитрий Холин. «Крещение. Покрова-на-Нерли», 2006