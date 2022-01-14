10 самых ожидаемых российских фильмов 2022 года

Эти многообещающие картины и настоящие фестивальные хиты расскажут вам о войне, космосе, Сибири, подростках и многом другом.

Минувший год стал для российского кино настоящим прорывом. Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко победил в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и был отмечен премией Европейской киноакадемии. «Купе #6», сделанное в копродукции с Финляндией, не только взяло гран-при Канн, но и претендует на оскаровскую номинацию. А по-настоящему большим событием стал полет в космос режиссера Клима Шипенко и исполнительницы главной роли в фильме «Вызов» Юлии Пересильд. Эта картина, большая часть которой снята во время настоящей космической экспедиции, выйдет на экраны только в 2023-м, но и наступивший год обещает немало громких новинок. Russia Beyond выбрала шесть самых интригующих масштабных картин и четыре фестивальных хита, которые наконец смогут увидеть зрители всего мира.

1. «Воланд», режиссер Михаил Локшин

Михаил Локшин/Марс Медиа, Амедиа Продакшн, Профит, 2022 Михаил Локшин/Марс Медиа, Амедиа Продакшн, Профит, 2022

Вторая работа Локшина и сценариста Романа Кантора, чей дебют «Серебряные коньки» в прошлом году вышел под брендом Netflix Originals и вошел в топ просмотров, основана на культовом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В нем мистическим образом соединяются истории римского прокуратора Понтия Пилата, московского поэта Ивана Бездомного, столичной «нехорошей квартиры» и загадочного иностранца Воланда, который оказывается посильнее, чем Фауст Гете. В роли Воланда снялся немец Аугуст Диль из «Тайной жизни» Терренса Малика, а Мастера и Маргариту играют самая красивая пара российской киноиндустрии – Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, отметившаяся в «Новом папе» с Джудом Лоу.

2. «Декабрь», режиссер Клим Шипенко

Клим Шипенко/Yellow, Black and White, 2022 Клим Шипенко/Yellow, Black and White, 2022

Буквально за несколько дней до того, как стать первым в мире кинорежиссером, отправившимся в космос, Клим Шипенко успел закончить триллер о последних днях жизни знаменитого поэта Сергея Есенина и его отношениях с танцовщицей Айседорой Дункан.

Заснеженный Петербург, мрачная атмосфера неспокойных советских 1920-х, конспирологические теории, рукописи, которые не горят, и блондин Александр Петров – звезда сериала «Sпарта» и «Притяжения» Федора Бондарчука (оба доступны на Netflix), а также фильма Люка Бессона «Анна» – в роли самого трагического певца земли русской.

3. «Нюрнберг», режиссер Николай Лебедев

Николай Лебедев/Синема Продакшн, 2022 Николай Лебедев/Синема Продакшн, 2022

Первая в мире художественная картина, где подробно показан главный судебный процесс XX века, когда перед Международным трибуналом предстали бывшие руководители нацистской Германии.

За постановку отвечает один из самых востребованных российских режиссеров Николай Лебедев, снимавший «Легенду №17» и «Экипаж» (оба фильма доступны на Netflix), который обещает показать не только хронику судьбоносного процесса, но и историю настоящей любви.

4. «Первый Оскар», режиссер Сергей Мокрицкий

Сергей Мокрицкий/Централ Партнершип, Новые люди, 2022 Сергей Мокрицкий/Централ Партнершип, Новые люди, 2022

Еще одна историческая драма, вдохновленная реальными событиями, рассказывает про операторов-фронтовиков. Они снимали на поле боя в начале Второй Мировой войны, а в 1943-м были удостоены первого в истории «Оскара» за лучший документальный фильм, который назывался «Разгром немецких войск под Москвой».

В главной роли – Тихон Жизневский, «Майор Гром» из одноименного кинокомикса, с успехом вышедшего на Netflix.

5. «Свободное падение», режиссер Олег Уразайкин

Пресс-служба Министерства культуры Пресс-служба Министерства культуры

В России, конечно, снимают не только про войну, но и про космос. И не только в космосе. Так, к прокату готовится снятый в павильоне фильм дебютанта Олега Уразайкина. В кадре тут единственный артист - Александр Кузнецов, сыгравший роль Хельмута в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

В «Свободном падении» его герой отправляется на ремонт орбитальной станции, но из-за катастрофы остается один в космическом пространстве. Единственная его связь с Землей – диспетчер Анна, которую нужно спасти. Как и самого себя.

6. «Сердце Пармы», режиссер Антон Мегердичев

Антон Мегердичев/Star Media, 2022 Антон Мегердичев/Star Media, 2022

Если «Свободное падение» – это наш ответ «Гравитации», то «Сердце Пармы» явно претендует на звание российской «Игры престолов». Главную роль здесь тоже играет Александр Кузнецов, а за постановку отвечает Антон Мегердичев.

Фильм является экранизацией романа одного из самых востребованных в России современных писателей – Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Тобол»). Действие развивается в XV веке, когда московский князь отправляет захватчиков на Урал в надежде присоединить непокорные пермские земли.

7. «Капитан Волконогов бежал», режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов

Наталья Меркулова, Алексей Чупов/Место Силы», LOOK FILM, Homeless Bob Production, Kinovista, 2022 Наталья Меркулова, Алексей Чупов/Место Силы», LOOK FILM, Homeless Bob Production, Kinovista, 2022

Фестивальный хит, чья премьера прошла в 2021-м в основном конкурсе Венеции, только готовится выйти в национальный и мировой прокат. В главной роли здесь Юра Борисов – из «Купе #6», «Серебряных коньков» и грядущего российского сериала для Netflix Originals «Ничего особенного». Его герой ищет после смерти путь в рай. Но вот беда – всю свою сознательную жизнь он устраивал ад для всех других. Служил в НКВД и не ведал, что творил зло.

Что такое НКВД и отголоски «красного террора» режиссеры Меркулова и Чупов, до этого исследовавшие страхи личной, а не общественной смерти в «Человеке, который удивил всех», показывают в новом своем фильме самым наглядным образом. Картина уже успела получить приз за лучший сценарий российского фестиваля «Кинотавр» и номинации на национальную кинопремию «Золотой орел».

8. «Межсезонье», режиссер Александр Хант

Александр Хант/Perevorot Film Company, 2022 Александр Хант/Perevorot Film Company, 2022

Российская версия «Эйфория», основанная на реальных событиях, пока только была показана на нескольких фестивалях, включая Варшавский, где получила приз молодого жюри FIPRESCI и восторженные отзывы главной целевой аудитории – подростков. Жесткая история взросления будто бы затеряна в безвременьи – здесь и визуальные отголоски советского кино, и вполне современные музыкальные треки, популярные в TikTok.

Но главное – вечно актуальная история. Больше похожая на Ромео и Джульетту или Бонни и Клайда – это уже решит зритель.

9. «Оторви и выбрось», режиссер Кирилл Соколов

Кирилл Соколов/Кинокомпания "САГа", Метрафильмс, 2022 Кирилл Соколов/Кинокомпания "САГа", Метрафильмс, 2022

Вторая работа автора фильма «Папа, сдохни», получившего отличные оценки на международном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes, посвящена – вполне в духе времени – женщинам. Они представляют сразу три поколения условно свободных женщин в русских селеньях, где хит сезона уже не просто оранжевый, а красный.

Как и в предыдущем фильме Соколова, родственники – в данном случае кровные – бьются не на жизнь, а на смерть. Любимые отсылки к Квентину Тарантино, корейским триллерам и даже братьям Коэнам – в наличии.

10. «Сказка», режиссер Александр Сокуров

Александр Сокуров Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Новый загадочный проект самого известного за рубежом российского кинорежиссера, который не занимался художественным кино со времен «Фауста», удостоенного в 2011 году «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Картина посвящена Второй Мировой войне, но представляет из себя фантастическую историю. Такой шаг для Сокурова, опирающегося в своей фильмографии на реальные исторические события или литературные источники, не свойственен. Достаточно вспомнить его тетралогию власти «Молох» – «Телец» – «Солнце» - «Фауст», где режиссер показывал Гитлера, Ленина, Хирохито и собственно Фауста.