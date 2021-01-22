5 новых фильмов о недавнем прошлом, которые стоит посмотреть

В 2021 году зрители увидят российский ответ сериалу HBO «Чернобыль», узнают о трагической судьбе самой прославленной советской героини Второй мировой и о трогательной истории верного «советского Хатико».

1. «Зоя»

В ноябре 1941 года, в самый разгар битвы за Москву в занятые противником деревни недалеко от столицы были направлены советские диверсионно-разведывательные группы. Их задачей было сжечь населенные пункты, которые немцы планировали использовать в качестве зимних квартир. Одной из диверсанток стала восемнадцатилетняя Зоя Космодемьянская — вчерашняя школьница, добровольцем ушедшая на войну.

Космодемьянская с товарищами смогла поджечь три дома в деревне Петрищево, пока ее не обнаружили и не схватили. Молодая девушка подверглась жестоким пыткам и избиениям, но так и не сломалась. Даже когда ее вели к виселице, она продолжала агитировать собравшуюся толпу жителей деревни вести борьбу с врагом.

В советское время Зоя Космодемьянская считалась одной из самых прославленных героинь Второй мировой войны, которой были посвящены десятки песен, фильмов, повестей и поэм. После распада СССР ее образ стал периодически подвергаться критике. Утверждалось, что Космодемьянская была больна шизофренией, а поджогами домов она обрекала людей на оккупированных территориях на смерть на морозе.

Чтобы пресечь переписывание истории, Российское военно-историческое общество (РВИО) выступило инициатором создания нового фильма о знаменитой диверсантке, получившим название «Зоя». «РВИО, его сотрудники и многие жители нашей страны знаем о Зое Космодемьянской и ее геройском подвиге. К сожалению, мы заметили, что в последнее время многие не знают, не помнят — начались даже нападки и обвинения Зои во всем подряд. Когда-то она, молодая девушка, встала на защиту Родины, мира и нашего настоящего. Мы считаем, что сейчас мы должны ее защитить от нападок, фальсификаций и очернения», — утверждает руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова.

2. «Чернобыль: Бездна»

Вскоре после выхода имевшего феноменальный успех сериала от HBO «Чернобыль» в России стали снимать свое кино о тех трагических событиях. Режиссером и исполнителем главной роли в фильме «Чернобыль: Бездна» стал Данила Козловский, известный зарубежному зрителю по роли князя Олега из финального сезона сериала «Викинги».

По сюжету фильма молодой пожарник Алексей записывается волонтером в бригаду ликвидаторов в зону аварии. Вместе с ним в эпицентр страшной катастрофы отправляются его друзья: инженер Валерий и водолаз Борис.

«Наша история сама по себе не про буквальную ликвидацию чернобыльской катастрофы, не попытка проанализировать, какая совокупность факторов привела к тому, что случилось в 1986 году, а личная история семьи, героя, ребенка, их отношения, изменения их жизни и то, как они справляются с ними», — утверждает Козловский в интервью Forbes: «Про то, как катастрофа врезается в их привычное существование и меняет их, как они вынуждены с этим иметь дело, как они проходят через трудности или ломаются под их силой, как они себя проявляют, сталкиваясь с одной из самых страшных техногенных катастроф. Для нас это было принципиальнее, чем любые политические или прочие аспекты».

Фильм снимали в Москве, Венгрии и Хорватии. Однако основным местом съемок стала Курская АЭС по своему внешнему виду идентичная Чернобыльской.

3. «Пальма»

На дворе 1977 год. Игорь Польский улетает за границу, но взять с собой свою овчарку по кличке Пальма ему запрещают — у собаки не оказалось медицинской справки. Брошенная прямо на взлетной полосе, она находит прибежище в аэропорту и каждый день встречает прилетающие самолеты, надеясь, что ее хозяин когда-нибудь вернется.

В основе сюжета о Пальме лежит абсолютно реальная история, которая в середине 1970-х годов взбудоражила весь СССР. Тысячи людей писали письма и отправляли телеграммы, высказывая пожелания забрать оставленную в аэропорту Внуково собаку себе. В итоге долгое время никому не доверявшая овчарка все-таки отправилась жить в Киев в семью доцента педагогического института Веры Котляревской.

Поскольку история Пальмы очень схожа с историей другой знаменитой собаки Хатико, специально для Японии сделали расширенную версию фильма. В нее войдут дополнительные сцены, снятые в провинции Акита на острове Хонсю с участием российских и местных актеров. Называться она будет «История Акиты и Пальмы».

4. «Летчик»

Зимой 1941 года самолет Николая Комлева сбит над лесной глушью. Летчику удается выжить, но самые тяжелые испытания еще только ждут его впереди. Чтобы добраться до своих, ему предстоит преодолеть холод и голод, спастись от стаи волков и отрядов немецких солдат.

История Комлева очень схожа с реальной историей летчика Алексея Маресьева. Сбитый в апреле 1942 года, он восемнадцать суток, ориентируясь по солнцу, пробирался через леса и болота к людям, пока его наконец не спасли. Несмотря на то, что обе ноги ему пришлось ампутировать, Маресьев добился возвращения в авиацию и воевал почти до самого конца войны.

«Фильм, несомненно, рифмуется с подвигом Алексея Маресьева, но это собирательный образ, потому что таких, как он, в советской армии было восемь человек», — утверждает режиссер Ренат Давлетьяров.

По словам режиссера, одной из главных задач в работе над «Летчиком» стало исследование человеческой судьбы в сверхдраматических обстоятельствах. «Великая Отечественная война для нашего народа сакральна. Святое и трепетное отношение к ней не пройдет еще долго, настолько она была страшная. Я вообще не верю, что оно когда-то вообще пройдет. А для художественного исследования всегда важна сама возможность исследовать судьбу человека», — считает Давлетьяров.

5. «Чемпион мира»

Матч Анатолия Карпова и Виктора Корчного в 1978 году. Getty Images Getty Images

В 1978 году на Филиппинах состоялся один из самых резонансных матчей в истории шахмат. За звание чемпиона мира боролись обладатель титула на тот момент советский гроссмейстер Анатолий Карпов и претендент Виктор Корчной. Сенсационным то событие сделал тот факт, что за два года до него Корчной бежал из СССР, попросив политическое убежище в Голландии. Для многих тот матч стал олицетворением противостояния социалистического блока и стран Запада.

Матч Корчного и Карпова был полон скандалов. Претендент отказался пожимать руку советскому шахматисту, сидел во время игры в солнцезащитных очках и демонстративно не вставал во время исполнения Интернационала, который филиппинцы по ошибке исполняли вместо гимна СССР. К тому же, он потребовал пересадить с первых рядов советского психолога Зухаря, который, как утверждал Корчной, во время партий непрерывно смотрел на него.

Из-за распространения короновирусной инфекции съемки фильма «Чемпион мира» об этом напряженном спортивном поединке несколько раз приостанавливались и переносились. Как ожидается, премьера состоится в конце 2021 года. «Мы откроем новую страницу в шахматном кино», — полагает режиссер Алексей Сидоров.