5 исчезнувших народов России

В России сегодня живет более 190 народов, однако еще сто лет назад их было гораздо больше.

Многие народы, которые утратили в какой-то момент свои традиции, культуру и язык, в процессе этногенеза теряют свою идентичность и сливаются с другими народностями. Так курши, давшие названия Курляндии и Куршской косе, к 17 веку смешались с балтийскими народами, меряне в 14 веке ассимилировались с марийцами и мордвой, оставив после себя много деревень и рек с названиями Неря (это один из вариантов произношения этого народа), Нерехта и их производными, тюркские племена булгары участвовали в этногенезе татар, кумыков, ногайцев и передали свое имя целому государству Болгария. Но это все дела давно минувших дней. А вот эти народы России исчезли относительно недавно - по историческим меркам, буквально вчера.

1. Эвремейсы

Девушки-эвремейсы в национальной одежде. Общественное достояние Общественное достояние

На Карельском перешейке (современная Ленинградская область) исторически всегда проживало много народов. Эти территории в разное время переходили то к России, то к Швеции, и здесь соседствовали русские, шведы, финны, вепсы, водь, карелы. Одними из коренных народов были эвремейсы - они изначально проживали вдоль реки Вуоксы (север Санкт-Петербурга) и были родственниками финнов, карелов и ижоры, исповедовали лютеранство и частично православие, но при этом говорили на своем языке (похожем на карельский и финский) и имели свои обычаи.

В 1617 году эти земли перешли к шведам по условиям Столбовского мира, и здесь была создана провинция Ингерманландия. Шведы предоставляли желающим переселиться сюда различные льготы (например, отказ от службы в армии), а потому территории не пустовали. Местных жителей стали называть ингерманландцами. Большую их часть составили как раз эвремейсы, а новыми соседями оказались савакоты - переселенцы из финской области Саво (а затем и других финских провинций). Поначалу эвремейсы сторонились савакотов, браки между народами случались довольно редко. Сто лет спустя территории снова отошли к России после Северной войны. К концу 19-началу 20 века различия между эвремейсами и савакотами стерлись, всех жителей этих земель стали называть просто ингерманландцами. Сегодня этот народ также считается малочисленным - в Ленинградской области живет всего около 4 тысяч ингерманландцев. Эвремейскими считаются деревни Лупполово, Вартемяги, Рапполово, Токсово, Барышево и Кавголово.

2. Маторцы

Перенесемся в Сибирь. Здесь, на северных склонах Саянских гор (юг Красноярского края и Хакасия) еще не так давно жили маторцы, которые относились к самодийским народам (их родственники - ненцы, энцы, нганасаны). Занимались они, как и другие северные народы, охотой и оленеводством. Маторский язык был одним из двух основных самодийских языков (вторым был камасинский). Сейчас он считается вымершим. Маторцы еще в 19 веке ассимилировались с соседями - тувинцами и хакасами. Многие представители этого народа исчезли в том числе из-за эпидемии оспы.

3. Камасинцы

Семья Саламатовых. Камасинцы (невестка русская) - деревня Абалаково, 1925. Аркадий Тугаринов / Общественное достояние Аркадий Тугаринов / Общественное достояние

Камасинцы жили на территории нынешней Хакасии и на юге Красноярского края. Они делились на степных и таежных (их иногда называли таежными татарами), а камасинский язык имел различные диалекты (в том числе, с тюркским влиянием). Исчезающим народ был еще в 17 веке - тогда русские первопроходцы насчитали всего около 500 камасинцев.

А к концу 19 века этот самодийский народ почти полностью перемешался с местными русскими и хакасами. Интересно, что советские этнографы встречали во время научных экспедиций редких представителей камасинцев в Саянских горах. Жили они в чумах, как и их родственники на севере. Последний носитель камасинского ушел в 1989 году, а последние два камасинца были зафиксированы в переписи 2010 года.

4. Котты

Переселенческий пункт около Канска, территории, где обитали котты. Альбом «Великий путь. Виды Сибири и Великой сибирской железной дороги», 1899. Общественное достояние Общественное достояние

Кочевой народ котты (канские татары) жил на юге Сибири вдоль реки Енисей. Они говорили на коттском языке енисейской языковой группы. Сейчас все енисейские языки считаются мертвыми, кроме кетского (на нем сейчас говорят около 200 человек). После себя котты оставили географические наименования, которые оканчиваются на «шет» и «чет» (например, город Тайшет).

К концу 19 века котты полностью ассимилировались с самодийцами (в том числе, камасинцами), а также бурятами и русскими. Тогда насчитывалось всего пять носителей, что было подтверждено экспедицией филолога Матиаса Кастрена. В 1960-х советский лингвист Александр Матвеев провел этнографическую экспедицию по местам проживания этого народа. К этому времени местные жители уже ничего не помнили о коттах.

5. Гоайе

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Кавказ - это, пожалуй, самая многонациональная часть современной России (да и СССР, и Российской империи), где живет несколько десятков народов. Вдоль реки Аше (современный Краснодарский край) испокон веков жили гоайе, который считается одним из адыгских субэтносов. Среди остальных народностей у них был привилегированный статус и определенная независимость. Известно как минимум 17 родов, принадлежавших к этому субэтносу, которые также закрепились к топонимике. Гоайе говорили на диалекте адыгского языка. Считается, что народ исчез после Русско-Кавказской войны середины 19 века, однако в 1930 году советские этнографы встретили несколько семей гоайе, которые носили старинные фамилии своих предков. Также ученым удалось пообщаться со старожилами, которые помнили и другой род князей гоайе, живших близ Сочи. Сейчас в этом районе находится поселок Алексеевка (старое название Гвай) и урочище Гуарек.