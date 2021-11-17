Сколько этносов живет в России?

Самая большая страна в мире отличается и большим этническим разнообразием. А вы знаете, сколько у нас коренных народов?

Миллионы людей в России называют себя «россиянами» и ими действительно являются, однако не считают себя русскими по национальности. «Россиянин» обозначает гражданство и принадлежность с цивилизационному проекту, а вот с этнической самоидентификацией все может обстоять куда сложнее.

Согласно переписи 2010 года, в России проживает 193 этнических группы. Звучит, как очень большое число? На самом деле, Россия не входит даже в топ-50 стран с высоким этническим разнообразием и по соотношению этносов на душу населения признается скорее однородной (все топ-20 стран мира с наибольшим разнообразием - африканские). Из 146 миллионов ее жителей - 80,1% это русские, а на всех остальных приходится 19,9%.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в Грозном Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Тем не менее, своим домом Россию считают почти две сотни народов - и это все еще много. Вот топ-7 самых многочисленных этносов России.

Как мы все тут уживаемся?

Многие из этнических группы обладают определенной автономией, потому что на заре Советского Союза республики и регионы старались формировать по этническому признаку. Благодаря этому для некоторых этносов сохранность культуры, традиций и языка не стала проблемой. Места их жительства сегодня разительно отличаются от других мест России за счет своего локального характера.

Например, вот эти пять городов России не похожи ни на какие другие русские города: здесь есть места, где полностью запрещен алкоголь, места с древними буддистскими храмами, а еще города и регионы, где говорят на других языках.

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В свое время такому развитию мультикультурности поспособствовала национальная политика большевиков, которые сделали ставку на спонсирование и поддержку этносов, поясняет академик РАН и этнолог Валерий Тишков.

«Понятие национальность впервые ввели во время первой советской переписи 1926 года. Двумя первыми декларациями советской власти были декларация о правах трудящихся и декларация о правах народов с лозунгом “равенство наций, народностей и этнографических групп”», - говорит Тишков. Тогда же были введены такие понятия как «угнетаемые нации» и «господствующая нация» - к последней причислили русских. Вот это провозглашение равенства, по мнению Тишков, в какой-то мере обеспечило поддержку большевикам, особенно на этнической периферии.

Впрочем, пару десятков лет спустя именно в этнических автономиях советская власть увидела для себя угрозу. Подробнее о том, почему Сталин насильственно переселял целые народы в жестоких условиях, читайте здесь.

Кому повезло меньше

На данный момент официально коренными малочисленными народами России признано 47 этносов. Среди них кеты, алеуты, ительмены, ненцы и другие. Это единственные этнические группы, которые защищены законом, потому что соответствуют следующим критериям: их осталось меньше 50 тысяч, они живут на своих исторических территориях, сохраняют традиционный образ жизни и считают себя отдельной этничностью.

На "празднике первой рыбы", который отметили коренные народности Камчатки - эвены, коряки, ительмены, алеуты. Александр Архипов/TASS Александр Архипов/TASS

В то время как некоторые группы все еще ждут включения себя в этот список (читайте об этом больше в нашей статьей «Кто такие айны и почему их существование в России скрывается до сих пор»), другие - были исключены из него из-за большой численности. Например, якуты, буряты, коми или хакасы. Все они имеют региональную автономию, но не могут претендовать на особые льготы и защиту от государства.