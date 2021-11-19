8 русских блюд из тыквы, которые стоит приготовить пока осень не кончилась

Тыква в любое блюдо добавит нотку карамельного вкуса. Пока ее запасы не закончились, можно приготовить ленивые вареники или даже компот.

1. Пшенная каша в тыкве

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Пшенная каша с орехами, изюмом и курагой в тыкве - это праздничный вариант подачи каши. От такой каши в оранжевом “бочонке” не откажутся даже дети. Тыкву нужно очистить от сердцевины и запечь в духовке. Отдельно сварить пшенную кашу. Вскипятить молоко (350 мл) и добавить в него мякоть тыквы. Проварить 10 минут и смешать получившуюся смесь с кашей. Переложить все в тыкву и добавить орехи, изюм и курагу (по 50 г).

2. Суп-пюре из тыквы

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Этот рецепт размещен в любимом издании советских домохозяек - "Книге о вкусной и здоровой пище" (1952 г.). Главные ингредиенты просты - тыква (800 г), картофель (300 г), молоко (3-4 стакана), растительное масло (3 ст.ложки) и гренки (150 г). Все, кроме гренок, отваривается и превращается в пюре. Гренки подаются отдельно.

3. Тыквенные оладьи

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Оладьи и блины можно приготовить практически из чего угодно. И тыква - не исключение. Из нее они получаются приятного желтого цвета с легким карамельным привкусом. Если у вас есть немного тыквы, пара яиц, мука, сахар и соль - не отказывайте себе в тыквенных оладьях.

4. Ленивые вареники с тыквой

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Вареники готовятся практически с любыми ягодами, но если ягод нет, то можно приготовить ленивые вареники без начинки. Интересный вкус им придаст тыква. К классическим ингредиентам (500 г творога 9%, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли) присоединяется тыквенное пюре (200 г), все перемешивается и добавляется немного муки (70-100 г). Тесто нужно убрать в холодильник на полчаса, а затем сформировать колбаски, их нарезать на кусочки - вареники. Отваривают их 3-5 минут в подсоленной воде. Едят со сметаной или медом. Получается очень вкусно!

5. Тыквенные сырники

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Тыквенные сырники можно есть на завтрак, в качестве перекуса в течение дня или как полноценный десерт. Для их приготовления нужно перемешать жирный творог 9% (250 г), тыквенное пюре (200 г), 1 яйцо, сахар (2 ч. ложки), щепотку соли. Сформировать сырник и обвалять в муке (200 г), поджарить на подсолнечном масле. Для подачи подойдет сметана, мед, варенье.

6. Тыквенно-яблочный пудинг

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Этот десерт рекомендуют при болезнях сердца, почек и гипертонии, но здоровым людям тоже вполне понравится. Тыкву (100 г) нужно очистить, нашинковать и тушить в молоке (50 мл) до полуготовности; затем добавить нашинкованные яблоки (100 г) и также тушить до готовности тыквы, после чего всыпать манную крупу (15 г), перемешать и варить еще 5 минут. После этого охладить, ввести сахар (2 ч. ложки), желток и взбитый белок, осторожно перемешать, выложить на смазанную маслом сковороду и запечь. Перед подачей полить маслом.

7. Запеченная тыква с яблоками

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Это очень простой десерт для всех, кто соблюдает пост или следит за фигурой. Блюдо не требует ни муки, ни сахара. Готовится оно из продуктов, которые могут храниться всю зиму - тыквы, яблок и изюма. Тыква (500 г) и яблоки (2 шт) нарезаются кубиками, сбрызгиваются лимонным соком (1/4 лимона) и запекаются в духовке вместе с корицей.

8. Компот из тыквы и яблок

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Ради компота из фруктов или ягод в конце трапезы дети готовы съесть все, что ему предшествует. На 3 средних яблока достаточно добавить 300 граммов тыквы и 200 граммов сахара (или меньше, если не любите очень сладкое), все залить водой. Когда вода нагреется, добавить половину чайной ложки уксуса или лимонную кислоту. Тогда кусочки тыквы не разварятся. Варить компот нужно до полной готовности тыквы - около 25 минут. Его можно пить сразу или законсервировать на зиму. Тыкву для него лучше выбирать небольшую, с сочной мякотью ярко-оранжевого цвета.