7 российских фильмов о выживании в ГУЛАГе

В советское время про сталинские лагеря не снимали ничего, и рассказать о том стало можно лишь с развалом СССР.

1. Ад, или досье на самого себя, 1989

Геннадий Беглов/Экран, 1989 Геннадий Беглов/Экран, 1989

Личная драма молодых влюбленных разворачивается на фоне послевоенного времени. Отец героини - бывший офицер НКВД против их романа и доносит на возлюбленного дочери. Его арестовывают и бьют на допросе, заставляя подписать сфабрикованное дело. В итоге юноша попадает в лагерь, где ему предстоит борьба за выживание - тяжелейшая работа, сильнейший мороз и страшнейший голод.

Фильм автобиографичен и снят режиссером Геннадием Бегловым по его собственной одноименной повести. Однако экспериментальный рваный киноязык «Ада» не понравился советским цензорам и фильм не получил широкого распространения.

2. Затерянный в Сибири, 1990

Александр Митта/Мосфильм, 1991 Александр Митта/Мосфильм, 1991

Британского археолога, который ведет раскопки в северном Иране, советские спецслужбы ошибочно принимают за американского шпиона. Его похищают и увозят в Москву, а позже в далекий сибирский лагерь, где он пытается сохранить остатки человечности, несмотря на жестокое обращение охраны и «беспредел» уголовников, которые сидят бок о бок с политическими.

В России ГУЛАГ коснулся многих - у кого-то сидели родственники, родители, друзья. Эта история стала очень личной и для режиссера Александра Митты, о лагерях он не понаслышке знал от собственной матери. Поэтому фильм получился предельно откровенным и заработал большое международное признание и даже был номинирован на «Золотой глобус».

Читайте подробнее про фильм тут.

3. Людоед, 1991

Геннадий Земель/Киностудия Катарсис, 1991 Геннадий Земель/Киностудия Катарсис, 1991

В 1954 году в одном из лагерей советского Казахстана происходит крупное восстание заключенных. (Читайте подробнее о Кенгирском восстании тут) После жестокого подавления восстания, в лагере оказывается молодой милиционер, которому поручают расследовать странное дело: двое заключенных сбежали во время восстания и чтобы выжить в пустыне, один из них убил и съел своего спутника...

4. Завещание Ленина, 2007

Николай Досталь/МакДос, 2007 Николай Досталь/МакДос, 2007

Сериал снят по мотивам биографии Варлама Шаламова, автора знаменитых «Колымских рассказов» - самого честного и жестокого рассказа о жизни человека в лагере.

Молодой Шаламов был осужден за распространение «Завещания Ленина» - запрещенного письма Владимира Ленина съезду партии, в котором он критиковал Сталина. В сериале показан невыносимый каторжный труд заключенных в экстремальных погодных условиях. Лагеря на Колыме были одними из самых суровых: там заключенные регулярно получали обморожение конечностей, терпели голод и жестокие наказания за невыполнение непосильной нормы.

5. Зулейха открывает глаза, 2020

Егор Анашкин/Кинокомпания «Русское», 2020 Егор Анашкин/Кинокомпания «Русское», 2020

Система ГУЛАГа - это не только трудовые исправительные лагеря, но и спецпоселения. О такой рассказывает сериал и одноименная книга-бестселлер Гузели Яхиной.

В начале 1930-х советская власть устраивает активную кампанию по раскулачиванию зажиточных крестьян. Муж татарки Зулейхи сопротивлялся, и его убили. Ее же саму с другими раскулаченными крестьянами отправляют по этапу в далекую Сибирь. В суровой тайге они должны с нуля построить себе жилье и найти пропитание.

6. Обитель, 2021

Александр Велединский/«Продюсерская компания Валерия Тодоровского», 2021 Александр Велединский/«Продюсерская компания Валерия Тодоровского», 2021

Сериал появился по мотивам еще одной книги-бестселлера о ГУЛАГе - «Обители» Захара Прилепина.

Главный герой Артем попал в Соловецкий лагерь особого назначения, один из первых в стране. В лагере сидит очень разношерстная публика - от настоящих опасных уголовников до бывших священников и интеллигентов. Артем пытается не только выжить в лагере, но и создать для себя как можно лучшие условия жизни. Для этого он даже заводит роман с надзирательницей…

7. Иван Денисович, 2021

Глеб Панфилов/Телеканал «РОССИЯ 1», 2021 Глеб Панфилов/Телеканал «РОССИЯ 1», 2021

Многих советских граждан, кому удавалось сбежать из немецкого плена во время второй мировой, в СССР обвиняли в шпионаже и отправляли в лагеря. Так случилось и с главным героем, Иваном Денисовичем Шуховым. Его день в заключении начинается в пять утра, и весь день он трудится в невыносимых условиях, получая в качестве еды лишь жидкую баланду и корку хлеба.

В советской литературе о ГУЛАГе заговорили впервые в 1962 году - именно с рассказа «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, опубликованном в журнале «Новый мир» с личного одобрения Никиты Хрущева. Автор почти десять лет провел в лагерях и описал быт заключенных, а позже написал и большое исследование по системе лагерей - «Архипелаг ГУЛАГ».

После отставки Хрущева и окончания недолгой политической оттепели, экземпляры повести изъяли из библиотек, а сам Солженицын стал нежелательным писателем. «Ивана Денисовича» вновь опубликовали в России лишь в 1990 году. На Западе повесть экранизировали еще в 1970 году, а вот в России первый фильм вышел лишь в 2021.

Режиссер Глеб Панфилов уже был хорошо знаком с творчеством Александра Солженицына и снимал фильм по мотивам его романа «В круге первом». В «Иване Денисовиче» он серьезно переработал оригинал и добавил (к недовольству критиков) элемент сказки, его герой преодолевает все испытания на пути к добру и просветлению. У Солженицына столь оптимистичной темы нет. В конце повести герой ложится спать довольный, но для него большой удачей было то, что «в карцер не посадили» и «не заболел». «Слава тебе, Господи, еще один день прошел!» - говорит Шухов в книге.