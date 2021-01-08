Первый советский фильм, рассказавший Западу про ГУЛАГ, был забыт на родине

«Затерянный в Сибири» собрал несколько высоких наград в Европе и США. В России же о нем просто не знали.

Ровно 30 лет назад на мировые экраны вышел один из последних советских фильмов — «Затерянный в Сибири» Александра Митты. В нем западный зритель, знавший до этого о ГУЛАГе лишь понаслышке, впервые увидел, как на самом деле функционировала печально известная репрессивная система Советского Союза.

Сюжет

Фильм повествует историю британского археолога Эндрю Миллера (Энтони Эндрюс), который в конце Второй мировой войны ведет раскопки на территории северного Ирана. Ошибочно приняв Миллера за американского шпиона, советские спецслужбы похищают и вывозят его в Москву. Вскоре британца отправляют в далекий сибирский лагерь.

Александр Митта/Мосфильм, 1990 г. Александр Митта/Мосфильм, 1990 г.

В невыносимых условиях бараков отъявленные уголовники живут бок о бок с политическими «врагами народа», многие из которых оказались здесь лишь потому, что были оклеветаны, позволили себе сказать лишнее, или, например, осмелились влюбиться в немецкую девушку.

Находясь под постоянной угрозой смерти, вынося скотское отношение к себе со стороны охраны, Миллер пытается сохранить в себе остатки человечности и не превратиться в такое же чудовище, как воры и убийцы (да и те же охранники), с которыми он столкнулся за колючей проволокой.

Личная история

Режиссер фильма Александр Митта вошел в историю мирового кинематографа, создав такие шедевры, как «Друг мой, Колька!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и «Экипаж». «Затерянный в Сибири», основанный на воспоминаниях заключенных лагерей, стал для него личной историей.

«Моя семья имела к этой теме прямое отношение», — говорил режиссер. «Мать десять лет отсидела в Магадане и на Колыме, мужская часть семьи была постреляна, правда, отца не посадили. Хотя он долгие годы был кандидатом на посадку: стажировался в Америке, изучая искусство металлопокрытия, и его могли упечь за шпионаж, как тогда было принято».

В образе девочки Лильки, которая живет рядом с лагерем и одна ухаживает за тяжелобольным отцом, Митта показал свою супругу. Лилии Майоровой также в десятилетнем возрасте пришлось стать главной кормилицей в семье и, продавая пироги на рынке, поддерживать своих недееспособных родителей.

Забытый в России

Тема ГУЛАГа и репрессий стала осторожно проникать в советское кино на закате СССР. Так, в популярном на всю страну многосерийном фильме «Долгая дорога в дюнах» 1980 года зритель увидел сибирские спецпоселения, где рубят лес ссыльные латыши: как виновные в сотрудничестве с немцами во время Второй мировой войны, так и несправедливо осужденные.

Александр Митта/Мосфильм, 1990 г. Александр Митта/Мосфильм, 1990 г.

Однако именно «Затерянный в Сибири» стал первым (и как оказалось последним) советским фильмом, показавшим ужасы ГУЛАГа с предельной откровенностью. Так случилось, что в 1991 году распался СССР, и людям оказалось не до кино. Фильм в России так никто и не увидел.

На Западе же к картине Александра Митты проявили повышенный интерес. В Великобритании ее наградили как лучший фильм на иностранном языке, а в США номинировали на премию «Золотой глобус» (первое место тогда занял немецко-польско-французский фильм «Европа, Европа»).

«"Затерянный в Сибири" может не подходить под стандарты коммерческой привлекательности для некоторых американских кино дистрибьюторов», — писала в 1991 году Los Angeles Times: «Но что у него не отнять, помимо сильной истории с убедительным западным актером в главной роли, это его смелость, своевременность и правдивость. Это история о потере свободы и об отчаянной пустоте жизни без этой свободы».