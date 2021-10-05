Как в России помогают афганским беженцам?

Рассказываем, как люди из Афганистана выживают в стране, которая почти никому не дает статус беженца.

Омид, 30-летний выпускник факультета английского языка и литературы государственного университета Герата в Афганистане, еще год назад работавший редактором на местном телеканале, уже третий месяц просыпается в четыре утра. Через час открывается рынок «Москва» в районе Люблино на юго-востоке Москвы, это его новое место работы.

Каждый день без выходных с пяти утра до шести вечера Омид разгружает со склада и продает китайские сумки и кошельки. За это он получает 30 тыс. рублей в месяц. Этих денег хватает на еду, кровать в 8-местной комнате в общежитии недалеко от рынка и помощь жене, которая по-прежнему живет в Афганистане. По его словам, в России он испытывает депрессию, а владелец торговой точки на рынке с каждым днем требует от него работать все больше.

Несмотря на жалобы Омида, ему еще повезло найти работу и жилье. Многие нелегалы не имеют и этого и обречены на значительно более тяжелое существование.

«Я хочу, чтобы кто-то помог мне сделать здесь регистрацию и получить разрешение на переезд моей семьи и жены в Россию. Афганистан разрушил всю мою жизнь, принес много горя, я начинаю с нуля в Москве, но это очень тяжело, я устал», — жалуется Омид.

13 апреля президент США Джо Байден сообщил о выводе американских войск из Афганистана к концу августа 2021 года (американская военная кампания в Афганистане началась в 2001 году после терактов 11 сентября). За четыре месяца исламистское радикальное движение «Талибан» (признано террористической организацией на территории РФ) полностью захватило Афганистан, об этом его представители объявили 15 августа 2021 года.

Пассажиры в салоне грузового самолета Ил-76МД во время эвакуации граждан РФ из Афганистана Стоп-кадр с видео/Sputnik Стоп-кадр с видео/Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова вывезти афганских беженцев, но только в зарубежные страны.

«Готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — заявила Захарова на брифинге с журналистами 19 августа.

Президент России выступил против принятия беженцев из Афганистана в России, а также в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу — по его словам, это противоречит безопасности страны, так как под видом беженцев в страну могут проникнуть боевики.

«Их [беженцев] могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть и миллионы. А у нас с этими нашими ближайшими союзниками и соседями даже нет визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи», — заявил президент 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия».

При этом Россия в целом крайне редко выдает статус беженца. На конец 2020 года в России насчитывалось всего 455 беженцев, за 2020 год удостоверение получили всего 28 человек, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на отчет Федерального агентства по делам национальностей.

К 25 августа Россия пятью самолетами Минобороны вывезла граждан своей страны, а также граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, всего около 500 человек. Однако некоторым афганцам все равно удалось попасть в Россию. Кроме того, в российских вузах учатся афганские студенты, которые боятся возвращаться домой и мечтают спасти из захваченной талибами страны своих близких.

Сколько их, как они выживают в России, и кто им помогает обустроиться в стране, которая официально не объявляла о приеме афганских беженцев?

Въезд по FAN ID, тюрьма и штрафы

15 августа 2021 года, в официальный день захвата талибами Афганистана, в узкие коридоры невзрачного панельного дома в Москве вошли более 10 взволнованных афганских студентов Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России в Егорьевске (97 км от Москвы). В доме располагается одном из немногих в России некоммерческих организаций по помощи мигрантам и беженцам «Гражданское содействие» (в 2015 году Россия признала это НКО иностранным агентом). В центре оказывают юридическую, медицинскую, гуманитарную помощь, а также помогают социализировать и изучать русский язык на онлайн-курсах.

Студенты молили сотрудников помочь перевезти свои семьи в Россию и спрашивали, не отправят ли их жить обратно в Афганистан.

«Многие учатся на платной основе и при этом не успевают подрабатывать, обучение оплачивают их родители из Афганистана, а многие из них теперь потеряли работу и жилье. Мы студентов успокаиваем, консультируем, но не знаем, будет ли наше государство бесплатно учить афганских студентов», — рассказывает руководитель общественной приемной НКО Лайла Рогозина.

Помимо студентов, в июне 2021 жители Афганистана свободно въезжали в Россию по FAN ID на матчи Чемпионата Европы по футболу, тогда Россия пускала иностранных граждан по паспортам болельщика. По правилам въезда, иностранцы должны были покинуть Россию после завершения матчей до 12 июля 2021, однако афганцы, узнав о начале захвате своей страны талибами, использовали FAN-ID как возможность сбежать из страны.

Беженцы и мигранты из Афганистана в комитете "Гражданское содействие" Алиса Рейхтман Алиса Рейхтман

«К нам недавно приходил бывший бизнесмен с матерью и сестрой, владелец фабрики по производству кондиционеров в Афганистане. Пока он болел на матчах Euro-2020, его бизнес захватили и разграбили талибы. У него там был авторитет, деньги, а он мгновенно всего лишился. Говорит “Если я вернусь, меня убьют. Тут снимаю квартиру, работать негде. Если бы завтра было тихо, спокойно, я бы туда вернулся», — поделился историей координатор-переводчик «Гражданского содействия» Фахим Фероз.

Каждый день 10-20 афганцев приходят в «Гражданское содействие» за помощью в оформлении временного вида на жительство или временного политического убежища, параллельно снимают жилье у других афганцев и устраиваются на работу на рынки, так как больше их никуда не берут. Некоторых беженцев могут избить скинхеды, говорит Рогозина, уточняя, что это происходит в последнее время крайне редко. При обращении в миграционную службу для оформления документов афганцев задерживают — из страны их не выгоняют, но присуждают штраф в размере 5 тысяч рублей за нарушение пребывания на территории России.

«Недавно трех афганцев задержали, оставили ночевать в изоляторе временного содержания без еды и воды. Наши адвокаты писали жалобы и сопровождали их в суде, итог — штраф без выселения из страны», — делится Лайла Рогозина.

Также часть афганцев в июне и июле 2021 года перебрались в Россию через Узбекистан и Таджикистан, однако некоторых из них задерживали на границе или на территории России и сажали в тюрьму, рассказала Рогозина.

Беженцы и мигранты из Афганистана в комитете "Гражданское содействие" Алиса Рейхтман Алиса Рейхтман

«У нас есть в Саратове большая семья, которая успела нелегально пересечь границу через Таджикистан, и они попросили в России политического убежища. Мужчин задержали, они отсидели в саратовской тюрьме два месяца, мы в это время деньгами помогали женщинам и детям, в итоге миграционная служба направила их в лагерь для беженцев в Красноармейске», — поделилась Рогозина.

По ее словам, каждый случай обращения за денежной помощью «Гражданское содействие» рассматривает отдельно, так как существует на пожертвования и помощь от посольств стран Евросоюза. Чаще всего они перечисляют деньги тяжело больным или многодетным семьям с детьми.

«Я считаю, что если афганские беженцы уже оказались в России и не могут вернуться домой, так как там им грозит опасность, то государство должно их принимать, а не противодействовать им», — подводит итог Рогозина.

Жить в России и бояться за Афганистан

Омид из Афганистана, упомянутый в начале текста, как и другие беженцы, по всей видимости, преднамеренно въехал в Россию по FAN-ID, надеясь здесь остаться. В его родном Герате остались жена и родственники, жена учится в единственном колледже города.

«Когда талибы вошли в город, я подумал, что они могут убивать женщин, и запретил ей ходить в колледж. Я ходил в «Гражданское содействие», там сказали, что мне надо получить временное разрешение на жительство, но я боюсь обращаться в миграционную службу, так как у меня нет никаких документов и меня могут посадить. Я боюсь, но мечтаю воссоединиться с семьей», — рассказывает Омид.

Еще один житель Афганистана, 25-летний Башир из Кабула, учится на 4 курсе Российского университета транспорта и живет в общежитии. Его родственники остались в Кабуле, сам он подрабатывает переводчиком с персидского на русский язык.

«У них там нет работы, ничего нет, все офисы закрыты, девочки не могут ходить в школу, и банки закрыты. Я хочу помочь семье, но не знаю как и не знаю, когда это все закончится», — делится Башир.

Омид/личный архив Омид/личный архив

Еще часть выпускников российских вузов была вынуждена вернуться в Афганистан, но они по-прежнему ищут способ перебраться в Россию. При этом иностранный студент может претендовать на вид на жительство, при условии, что он получил диплом с отличием (красный диплом) после окончания учебы на очном отделении.

Эльхам в 2016 году поступил в военное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в Благовещенске (7,8 тыс. км от Москвы). Он получил синий диплом (без отличия - ред.), который не давал ему шансов претендовать на вид на жительство в России и в 2021 году после обучения был вынужден вернуться в Кабул. Он говорит, что ему сложно было учить русский язык, жалуется на маленькую стипендию в размере 11 тыс. рублей, и на то, что «много раз мерз на полигоне», но все равно хотел бы вернуться в Россию, потому что жизнь в Афганистане намного тяжелее сейчас.

«У нас цены на муку, масло и рис поднялись в несколько раз, моего друга избили талибы. У новой власти вообще нет планов на будущее страны. Говорят «Терпите, Аллах поможет». Я хочу визу в Россию, все же отучился шесть лет, готов служить и дальше, но не знаю, как вернуться», — рассказывает Эльхам.

Россия не для беженцев

По оценке переводчика Фахима Фероза, в России всего проживает 100 тысяч афганцев. Всего 256 афганцев имеют статус беженца, и его они получили еще в 1990-х, еще 514 афганцев живут в России на правах временного убежища, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД за 2020 год.

В России обычно хотят остаться трудовые мигранты без высшего образования, в то время как англоговорящие афганцы с высшим образованием, особенно врачи и инженеры, стремятся уехать жить в Европу, используя Россию как перевалочный пункт, рассказывает Фахим.

Пассажиры во время эвакуации граждан РФ из Афганистана в аэропорту "Чкаловский" в Московской области Стоп-кадр с видео/Sputnik Стоп-кадр с видео/Sputnik

Фероз мечтает, чтобы Россия давала легализацию афганцам, чтобы те могли свободно работать, обеспечивать сами себя и платить налоги.

«Россия — не страна для беженцев. Я сам его [этот статус] получал с большим трудом 15 лет, а на получение гражданства ушло больше 20 лет, хотя я работал и переводчиком, и на радио «Спутник». Наши ребята несколько месяцев ждут собеседования для предоставления временного убежища, хотя они должны проходить его в течение недели после приезда беженцев. Вот так принимает Россия», — подводит итог Фероз.

Russia Beyond направил запрос в МИД России о помощи афганским беженцам в России. В пресс-службе ответили, что вопросы о мигрантах относятся к компетенции Министерства внутренних дел и Министерства образования. Russia Beyond направил туда запрос, но на момент публикации не получил от них ответа.