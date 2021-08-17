В России создали первую в мире мобильную зарядку для электромобиля Tesla и других

Одна из главных проблем владельцев электромобилей по всему миру - это трудности с зарядкой. Она мало где есть и на нее нужно слишком много времени. Но мы придумали мобильную зарядку, которая сможет полностью зарядить батарею машины всего за 8 минут.

Российская компания L-Charge в конце июля представила самую мощную в мире зарядку для электрокаров. До конца 2021 года минивэн компании с мощной батареей внутри начнет выезжать на дороги Лондона, Парижа и Нью-Йорка и позволит владельцам электрокаров полностью зарядить свою машину за 8 минут, не выходя из дома.

К середине 2021 года в мире будет насчитываться порядка 7 600 000 электрокаров. По оценке производителей авто, эта цифра вырастет до 400 000 000 уже к концу десятилетия. Проще говоря, 30% машин в мире к 2030 году станут электрическими.

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

«Эта тенденция побуждает к развитию инфраструктуры. Сейчас во всем мире есть только стационарные зарядки для электрокаров, при этом нет ни одной компании, помимо нашей L-Charge, которая создала бы мобильную зарядку, которая приезжает к тебе и заряжает твою машину», - сказал в середине июля во время презентации модели Russia Beyond Дмитрий Лашин, генеральный директор L-Charge.

По его словам, сейчас для полной зарядки Теслы требуется от 8 до 24 часов.

«В 21 веке нельзя тратить час и больше на зарядку авто. Наша цель создать приспособление, чтобы заряжать 400 км заряда за 400 секунд. Сейчас для полной зарядки батареи у Теслы нам требуется 8 минут», - отметил гендиректор.

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

По его подсчетам, один киловатт-час обойдется клиентам от 40 до 60 центов. При этом заказать подзарядку человек сможет через приложение в телефоне.

«Приложение от L-Charge будет работать как Uber. Ты вызвал машину и через некоторое время наш минивэн стоит у тебя под окнами и заряжает твой электрокар», - добавил Лашин.

При этом компания говорит, что разработка инновационная и никто из электрогигантов (Electrify America, Tesla Super Charge и т.д.) не разрабатывали и не планируют в ближайшее время создавать аналог их аппарата.

«В British Petroleum нам сказали, что им проще купить нашу разработку или открыть парк наших машин в Лондоне и его пригородах, чем создавать свою модель с нуля. После британцев, на нас вышли французы и предложили открыть у них парк их своих минивэнов L-Charge», - сказал Лашин.

Индивидуальный предприниматель также может приобрести минивэны L-Charge и открыть свою «заправку на колесах».

Стоит одна машина - 12 миллионов рублей (около $150 000). Для окупаемости аппарата предпринимателю достаточно заряжать 40 машин в сутки. По оценке Лашина, один минивэн полностью окупает свои затраты в течение двух лет.