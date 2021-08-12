10 песен из плейлиста Путина

Российский президент любит послушать хорошую музыку. И она может быть очень разной: от Моцарта и Чайковского до Аббы и Высоцкого.



1. Первый фортепианный концерт П.Чайковского и Симфония №40 Моцарта

Президент России неоднократно признавался в любви к классической музыке. В частности, он называл имя Петра Чайковского — по словам Путина, на него повлиял первый фортепианный концерт композитора.

«Мне нравится и современная музыка, и так называемая популярная классическая музыка. Но не очень сложная, потому что нужно быть хорошо подготовленным слушателем. Но традиционные классические произведения самых любимых в мире авторов - я люблю это слушать», — сказал Путин в интервью после ежегодной большой пресс-конференции в 2018 году.

Среди любимых композиторов президент также выделял Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.

2. Марк Бернес «С чего начинается Родина»

2010 год, Санкт-Петербург, благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей в Ледовом Дворце. В зале находятся Шерон Стоун, Моника Белуччи, Микки Рурк, Ален Делон, Орнелла Мути и десятки других западных звезд. Одни танцуют, другие поют и читают стихи российского поэта Сергея Есенина про березы.

Под конец мероприятия на сцену выходит и Путин (на тот момент он был в должности премьер-министра России) и начинает наигрывать на рояле мотив известной советской песни композитора Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского из кинофильма «Щит и меч» 1968 года. Песня содержит следующие слова:

«С чего начинается Родина?

С картинки в твоём букваре,

С хороших и верных товарищей,

Живущих в соседнем дворе.

А может она начинается

С той песни, что пела нам мать,

С того, что в любых испытаниях

У нас никому не отнять».

Сегодня это одна из самых известных патриотических песен в России. Еще с советских времен школьники пишут сочинения на тему «С чего начинается Родина», такое же название дают конкурсам рисунков и песен и даже сериалам.

3. Louis Armstrong «Blueberry Hill»

На том же благотворительном вечере в Санкт-Петербурге, помимо исполнения патриотической песни на фортепиано, Путин еще и спел – причем известную песню Луи Армстронга. Несмотря на явный русский акцент, весь зал аплодировал стоя.

А в 2011 году на женском форуме Путин признался, что вообще является поклонником джаза.

4. Леонид Утесов «Московские окна»

Еще раз свое умение играть на рояле президент продемонстрировал в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина в 2017 году. Инструмент Путин увидел по дороге в зал переговоров и сыграл на нем мотив песни «Московские окна», наиболее известной в исполнении Леонида Утесова.

«Я любуюсь вами по ночам,

Я желаю, окна, счастья вам…

Он мне дорог с давних лет,

И его яснее нет —

Московских окон негасимый свет»

Позже президент признался, что рояль был расстроен, а сам он не думал, что видео с его игрой будет обнародовано.

«Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел», — приводит Лента.ру слова Путина.

5. Abba «Gimme Gimme Gimme»

В 2009 году The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщил, что Владимир Путин еще и поклонник Abba, но из-за того, что группа распалась еще в 1980-х, для него якобы однажды организовали тайный концерт с британской трибьют-группой Bjorn Again.

Сообщалось, что для Путина группа сыграла 15 песен Abba, включая Waterloo, Gimme Gimme Gimme and Dancing Queen.

Тогда пресс-секретарь президента Песков отрицал присутствие Путина на тайном концерте. В 2018 году Песков рассказал, что Путину действительно нравятся «некоторые песни» Abba. Наверняка Gimme Gimme Gimme находится в их числе.

6. Beatles «Yesterday» и «Let it be»

В 2003 году перед своим концертом на Красной площади Пол Маккартни встречался с Владимиром Путиным в Кремле — тогда он лично исполнил президенту «Let it Be».

Президент остался в восхищении и назвал исполнение Маккартни «глотком свободы».

Также о любви Путина к The Beatles рассказывал Дмитрий Песков в 2009 году – мол, Beatles он любит даже больше Abba.

А в мае 2020 года британская газета Daily Express выяснила, что у президента есть еще одна любимая песня Ливерпульской четверки «Yesterday». Выбрать лучшую из них сложно, поэтому в плейлист Путина отправляются обе песни.

7. Любэ «Ты неси меня река»

Впервые о том, что Владимир Путин является поклонником российской рок-группы, которая уже больше 20 лет поет про русскую природу, про тяжелую солдатскую жизнь и даже про Крымский мост, Россия узнала еще в 2002 году. Тогда президент посетил концерт группы в Сочи, а после пригласил участников к себе в резиденцию.

«Ребята поют о нас, о нашей жизни, делают это доходчиво, понятным языком. Большое им за это спасибо», – говорил глава государства.

После он не раз хвалил группу и поздравлял с Днем Рождения ее солиста Николая Расторгуева, заявляя, что его песни стали «культовыми для нескольких поколений слушателей».

8. Владимир Высоцкий «Диалог у телевизора»

Во время своих выступлений президент России неоднократно цитировал песни известного советского барда. Среди цитируемых были песни «Честь шахматной короны», «Песенка о слухах» и «Диалог у телевизора» со знаменитой цитатой «Где деньги, Зин?»

Также о любви президента к творчеству Высоцкого заявлял политтехнолог Глеб Павловский.

«У него [Путина] есть осознанный или неосознанный паттерн Высоцкого. Он очень Высоцкого любит», — рассказывал Павловский.

Все песни из плейлиста можно послушать в профиле Russia Beyond на Spotify.