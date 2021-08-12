10 песен из плейлиста Путина

Президент России неоднократно признавался в любви к классической музыке. В частности, он называл имя Петра Чайковского — по словам Путина, на него повлиял первый фортепианный концерт композитора.
«Мне нравится и современная музыка, и так называемая популярная классическая музыка. Но не очень сложная, потому что нужно быть хорошо подготовленным слушателем. Но традиционные классические произведения самых любимых в мире авторов - я люблю это слушать», — сказал Путин в интервью после ежегодной большой пресс-конференции в 2018 году.
Среди любимых композиторов президент также выделял Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.
2010 год, Санкт-Петербург, благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей в Ледовом Дворце. В зале находятся Шерон Стоун, Моника Белуччи, Микки Рурк, Ален Делон, Орнелла Мути и десятки других западных звезд. Одни танцуют, другие поют и читают стихи российского поэта Сергея Есенина про березы.
Под конец мероприятия на сцену выходит и Путин (на тот момент он был в должности премьер-министра России) и начинает наигрывать на рояле мотив известной советской песни композитора Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского из кинофильма «Щит и меч» 1968 года. Песня содержит следующие слова:
«С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять».
Сегодня это одна из самых известных патриотических песен в России. Еще с советских времен школьники пишут сочинения на тему «С чего начинается Родина», такое же название дают конкурсам рисунков и песен и даже сериалам.
На том же благотворительном вечере в Санкт-Петербурге, помимо исполнения патриотической песни на фортепиано, Путин еще и спел – причем известную песню Луи Армстронга. Несмотря на явный русский акцент, весь зал аплодировал стоя.
А в 2011 году на женском форуме Путин признался, что вообще является поклонником джаза.
Еще раз свое умение играть на рояле президент продемонстрировал в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина в 2017 году. Инструмент Путин увидел по дороге в зал переговоров и сыграл на нем мотив песни «Московские окна», наиболее известной в исполнении Леонида Утесова.
«Я любуюсь вами по ночам,
Я желаю, окна, счастья вам…
Он мне дорог с давних лет,
И его яснее нет —
Московских окон негасимый свет»
Позже президент признался, что рояль был расстроен, а сам он не думал, что видео с его игрой будет обнародовано.
«Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел», — приводит Лента.ру слова Путина.
В 2009 году The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщил, что Владимир Путин еще и поклонник Abba, но из-за того, что группа распалась еще в 1980-х, для него якобы однажды организовали тайный концерт с британской трибьют-группой Bjorn Again.
Сообщалось, что для Путина группа сыграла 15 песен Abba, включая Waterloo, Gimme Gimme Gimme and Dancing Queen.
Тогда пресс-секретарь президента Песков отрицал присутствие Путина на тайном концерте. В 2018 году Песков рассказал, что Путину действительно нравятся «некоторые песни» Abba. Наверняка Gimme Gimme Gimme находится в их числе.
В 2003 году перед своим концертом на Красной площади Пол Маккартни встречался с Владимиром Путиным в Кремле — тогда он лично исполнил президенту «Let it Be».
Президент остался в восхищении и назвал исполнение Маккартни «глотком свободы».
Также о любви Путина к The Beatles рассказывал Дмитрий Песков в 2009 году – мол, Beatles он любит даже больше Abba.
А в мае 2020 года британская газета Daily Express выяснила, что у президента есть еще одна любимая песня Ливерпульской четверки «Yesterday». Выбрать лучшую из них сложно, поэтому в плейлист Путина отправляются обе песни.
Впервые о том, что Владимир Путин является поклонником российской рок-группы, которая уже больше 20 лет поет про русскую природу, про тяжелую солдатскую жизнь и даже про Крымский мост, Россия узнала еще в 2002 году. Тогда президент посетил концерт группы в Сочи, а после пригласил участников к себе в резиденцию.
«Ребята поют о нас, о нашей жизни, делают это доходчиво, понятным языком. Большое им за это спасибо», – говорил глава государства.
После он не раз хвалил группу и поздравлял с Днем Рождения ее солиста Николая Расторгуева, заявляя, что его песни стали «культовыми для нескольких поколений слушателей».
Во время своих выступлений президент России неоднократно цитировал песни известного советского барда. Среди цитируемых были песни «Честь шахматной короны», «Песенка о слухах» и «Диалог у телевизора» со знаменитой цитатой «Где деньги, Зин?»
Также о любви президента к творчеству Высоцкого заявлял политтехнолог Глеб Павловский.
«У него [Путина] есть осознанный или неосознанный паттерн Высоцкого. Он очень Высоцкого любит», — рассказывал Павловский.
Все песни из плейлиста можно послушать в профиле Russia Beyond на Spotify.