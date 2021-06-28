8 подкастов, которые помогут лучше понять Россию

Народные страшилки, новости советских газет и все о современной российской поп-музыке. Мы собрали самые интересные подкасты о нашей стране, истории, культуре, языке.

1. И так было

«В шоколадном цехе кондитерской фабрики «Красный Октябрь» из-за небрежного и бесхозяйственного отношения к ценной продукции, шоколад падал на пол, и проходившие по цеху давили его ногами. Упавший на пол шоколад использовался как санитарный брак в подсобных хозяйствах фабрики для корма животных», — так начинается один из выпусков «И так было», совместный проект библиотеки имени Некрасова и Школы культурологии Высшей школы Экономики.

В рамках проекта студенты зачитывают самые странные и необычные новости из старых советских газет 30х-40х годов, будь то продажа лечебных вин в аптеках, конкурс на лучший галстук или массовое увлечение голубеводством. После этого студенты обсуждают, как эти новости воспринимаются сейчас, и как эти события повлияли на советских граждан.

Средняя продолжительность: 20 минут

Где послушать: Apple Podcast, VK, Яндекс.Музыка, android-приложение, официальный сайт проекта.

2. Жуть

Расслабляющая инструментальная музыка, тихий, внятный, cлегка убаюкивающий мужской голос, и... самые жуткие истории из разных уголков России. От леденящих душу призраков в Санкт-Петербурге конца XIX века до НЛО, которое приземлилось в Воронеже в 1989 году.

Подкастер Григорий Пророков с лета 2019 года ищет и пересказывает городские легенды, которые повергали россиян в ужас - в поисках историй он изучает старые газетные вырезки, книги и форумы. Чаще всего это сильно приукрашенные впечатлительными людьми байки, но нередко они связаны с реальными местами или событиями, например, перевалом Дятлова или аномальными зонами в Якутии.

Средняя продолжительность: 15 минут

Где послушать: Официальный сайт подкаста.

3. Русский шаффл

Бодрое обсуждение музыкальных премий, знакомство с треками популярных русских поп и рэп-исполнителей, поиск неизвестных самородков в социальных сетях - основные составляющие одного из самых популярных подкастов о русской музыке.

Журналист, музыкальный критик и автор проекта «История русской поп-музыки» Олег Курмих вместе с другом Артуром Кулаковым рассказывают, как менялась российская музыка в 2010-х, как российский Tik-Tok рождает новых артистов и каковы главные тенденции поп-музыки нового времени.

Средняя продолжительность: 40 минут

Где послушать: Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, SoundCloud.

4. Как это по-русски

Как в России правильно обратиться к женщине, чтобы не обидеть ее? Откуда берутся русские дразнилки? Как появление коронавируса меняет русский язык, и что зашифровано в названиях станций московского метро?

На эти и другие не менее интересные вопросы о русском языке отвечают авторы подкаста в проекте информационного агентства «Риа Новости». В познавательно - развлекательной манере, с примерами и записями интересных слов, журналисты рассказывает, как исторические события изменили русский язык, а также объясняют, откуда берутся и почему исчезают новые слова и выражения.

Средняя продолжительность: 10 минут.

Где послушать: сайт проекта, Apple Podcast, Castbox, Soundstream.

5. Поручик Киже

«Поручик Киже» - это подкаст о истории России с человеческой точки зрения. Как хоронили русских правителей, как были устроены туалеты на Руси, и что можно было купить на типичном рынке Царской России XIX века - об этих и других деталях бытовой жизни самых разных слоев населения рассказывает историк и автор Russia Beyond Георгий Манаев.

Автора и слушателей слушателей подкаста больше всего интересует, каким было прошлое для его участников: чего боялись и к чему стремились первооткрыватели Русской Америки, каким человеком в быту и личной жизни был Петр Великий, как в царской России передвигались на транспорте - все, о чем, как правило, забывают рассказать преподаватели в школе и в вузах.

Средняя продолжительность: 30 минут

Где послушать: Яндекс.Музыка, Patreon.

6. Пачка сигарет

«Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день», — каждый выпуск подкаста о лидере легендарной советской рок-группы «Кино» Викторе Цое неизменно начинается с отрывка из его песни.

Подкаст состоит из шести выпусков - в них журналист «МБХ медиа» Дарья Данилова пытается выяснить, как Цою удалось стать легендой и объединить несколько поколений россиян после смерти. Дарья рассказывает о том, как Россия прощалась с Виктором Цоем, о местах, которые Цой любил, о жизни его двойников, и о его поклонниках, которые по-прежнему вешают на дома указатели улиц с его именем, создают памятники и до сих пор находят и публикует неизданные записи «Кино».

Средняя продолжительность: 35 минут

Где послушать: сайт подкаста.

7. Тоже Россия

«В русской бане тебя когда напарят, всегда говорят: “Мужа - щедрого, но любовничка всегда азартного! <...> Они все сидят за столом голые, пьют водку, и они вот так грудь закидывают на плечи и друг друга щекочут» - под неизменную заставку подкаста, шум камышей и треск сверчков, один из гостей рассказывает о своем опыте посещения русских бань.

Подкаст повествует о неочевидном русском наследии и уникальных традициях, которые сохраняются в русской провинции по сей день. Почему малые города в России всегда несчастны, почему русская культура не рассказывает о трудовых мигрантах, в каких духов верят жителей северных деревень - об этом и многом другом вместе с приглашенными экспертами разговаривают антрополог Дмитрий Опарин и журналистка Мария Семендяева.

Средняя продолжительность: 1 час.

Где послушать: Player FM.

8. Зеркало для героев

Почему дебютный фильм режиссера Кантемира Балагова «Теснота» возмутил американскую актрису Уму Турман, как Федор Бондарчук стал снимать мейнстримное кино, и в какие болевые точки российского общества затрагивают фильмы Андрея Звягинцева? Подкаст посвящен современному российскому кино и его главным героям сегодня, от Андрея Кончаловского до Константина Богомолова. О нем вдумчиво рассуждают в формате беседы местные кинокритики.

Средняя продолжительность: 45 минут .

Где послушать: Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Player FM.