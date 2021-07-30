Как «не самая популярная девочка в классе» стала самой популярной исполнительницей

Она пела на улице про портвейн и поцелуи с одноклассницей, записала первый альбом на пятидолларовый микрофон в своей детской комнате, а через год - собрала полные залы в Москве и Санкт-Петербурге.

Челябинск, «русский Детройт». На его главной пешеходной улице Кирова две школьницы поют под гитару каверы популярных исполнителей, а в промежутке - что-то из собственного. Потом подсчитывают прибыль и отправляются в кафе, чтобы тут же потратить заработанное.

Одну из них зовут Алена Швецова. Типичный подросток с проблемами в школе и неразделенной любовью. Как-то после школы она включила свой дешевый, купленный за 5 долларов микрофон, «пока мама готовила обед, а братья играли в игрушки», записала первую песню и выложила в соцсети, не на что особо не рассчитывая. Уже через год Алена, взявшая псевдоним Швец, стояла на московской сцене в забитом под завязку зале. Билеты на ее концерт в Москве, а потом и в Санкт-Петербурге раскупили за считанные дни. Это был 2019 год.

Сегодня Алена Швец возглавляет десятку самых популярных исполнителей в Spotify, которых слушают в России. Она обошла Билли Айлишь, Ariana Grande и Лану Дель Рей. Ее амплуа описывают так: «Грошово сведенные тинейджерские песни под гитару от не самой популярной девочки в классе». Впрочем, такого много как в соцсетях, так и на российской поп-сцене. Алена Швец выстрелила по другим причинам.

Пела на улице, училась по интернету

«Вино и сигареты - это все, что нам осталось. Душить друг друга в ванной и снимать свою усталость».

Швец - певица из новой волны девушек с гитарами, которая поет о юности: про влюбленность, конфликты с учителями, взросление, соперниц, распитие портвейна, поцелуи с одноклассницей. Ее музыка звучит, как немудреные и аддиктивные песни, в которых разбросаны теги поколения Z. В них так легко найти себя, если тебе где-то между четырнадцатью и двадцатью.

Большую часть своей юности Алена Швец провела в Челябинске. «Что про него можно особенного сказать? Интересы и развлечения нужно искать и придумывать себе самому, потому что город не развит с точки зрения культурной инфраструктуры», - вспоминает она.

Поэтому Алена с друзьями лазила по заброшенным гаражам и сидела во дворах с гитарой, как и многие подростки из провинции. Про эти будни подростка она и начала писать песни в 14, когда, по словам Швец, научилась играть на гитаре за две недели по интернету. Пела она уже давно, в три года родители ее отдали в музыкальную школу.

Освоив аккорды, два года она «стритовала» вместе с лучшей подругой - девушки пели в центре города после школы. Лето, когда она вышла на улицу с гитарой, она называет лучшим в жизни. «Я научилась играть на гитаре ради стритования. Репетировала, стирала в кровь пальцы», - говорит Швец.

Первыми, кому девушка показывала свои песни, были ее родители. В 2018 году они уговорили 17-летнюю дочь сделать запись и выложить в соцсети. «Я ем овсянку утром с фруктами. И выхожу в Дикси за продуктами. Толстовка больше чем я где-то раза в два. Ее так любят воображаемые друзья» - слова первой записанной песни «Маленький хикикомори».

Так появился паблик «это спела алена швец», на который за год подписались более 130 тысяч человек. Туда же она выложила свой дебютный альбом «Вписка на балконе». Фан-сообщество росло, как уверяет Швец, само по себе: «Я для этого ничего специально не делала - не покупала никакую рекламу, ни под кого не подстраивалась. Просто писала и выкладывала музыку».

Прилипчивая мелодия

Музыку Алёны Швец сложно отнести к определённому жанру. В ее девяти на данный момент альбомах есть и поп-рок, и гранж, и инди вперемешку с кантри, и бардовская песня под гитару, которую в сети прозвали «постбард». Алена поясняет: постбард - это не жанр, это группа людей, которые пели песни под гитару без музыкального образования на улицах и на YouTube; такое широкое комьюнити по всей стране, к которому она себя причисляла. «Но комьюнити распалось, умер постбард, - говорит она. - А я просто пою песни».

Ее «просто песни» часто представляют из себя мелодию из трех акустических аккордов со стихами про подростковый досуг, и в этой простоте вся прелесть. Редактор молодежного издания The Flow Владимир Завьялов отмечает - популярной Алена Швец стала благодаря таланту «писать прилипчивые и безотказно работающие мелодии»: «Послушайте свежую “Неудачницу” и попробуйте не напевать ее в голове весь оставшийся день (у меня не получилось)».

А при всем аскетизме трех аккордов в полукустарных песнях - это еще и неплохой сторителлинг и талантливое бытоописание. Сюжеты юности она описывает лаконичными и точными образами: непрослушанные голосовые, ближайший от дома секонд, остывший кофе, черные ногти, жвачка на завтрак, кола на ужин.

Неудивительно, что очень скоро Алену заметили. Ей написал продюсер питерского лейбла «Холодные звуки», специализирующимся на постбардовской музыке, с предложением подписать контракт и переехать в Санкт-Петербург. Алена, которая к тому моменту была в выпускном классе школы, тут же собрала вещи и уехала, решив сдавать экзамены уже на новом месте.

«Я давно уже для себя поняла, что школа это такой минимум, там так мало настоящей жизни, что я уже готова переступить ее порог и отправиться в плаванье. Я была готова сбежать», - говорит она.

Твоя подруга

Получив студийную поддержку, Швец сняла клип на хит «Соперница», который за год собрал 4 млн просмотров.

В сентябре 2019 года она выступила на главном федеральном телеканале в шоу «Вечерний Ургант» с презентацией только что вышедшего альбома «Проволока из одуванчиков», а в августе 2020-го выпустила следующий - «Королева отстоя», который дебютировал в чарте Apple Music сразу с четвертого места.

Ее песни продолжали разлетаться по подростковым плейлистам, попадая в «нерв», который, впрочем, не сильно меняется от поколения к поколению: на одном релизе ее угрожают исключить из школы за наглость, на другом - пробуют запретить ей любить близкую подругу. Эти прямолинейные, без двойного дна тексты подкупают целевую аудиторию. Как она сама однажды сказал, «это рука помощи всем подросткам, которые живут в стрессе».

В то же самое время Швец не пытается казаться интеллектуалкой, не претендует на звание «поэта» и не берет на себя миссию донести некий глубокий месседж. На YouTube она выкладывает влоги, где ходит по магазинам, красит волосы на кухне в разные цвета, поет под гитару на захламленной кухне. В ее инстаграме - вписки, инстамаски, крыши, винишко, страдальческий/томный взгляд. Все как у миллионов.

И ей определенно на руку то, что она даже не пытается выглядеть как форматная красотка-модель. Это девчонка с района, твоя одноклассница; это, скорее всего, ты - старшеклассница в российской школе. Она поет: Сколько я себя только помню / Я всегда была черти что. Но непременно скажет через пару строк: Ну и что с того?