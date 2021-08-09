8 главных достижений российских спортсменов на Олимпиаде Токио-2020

Олимпийские и планетарные рекорды — и это еще не все, на что оказались способны спортсмены российской сборной на Олимпийских играх в этом году.

1. Первая семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выступают в финале дуэта по спортивному плаванию вольным стилем в Токио Amin Mohammad Jamali/Getty Images Amin Mohammad Jamali/Getty Images

31-летняя Светлана Ромашина, мама трехлетней дочки и 21-кратная чемпионка мира в синхронном плавании 4 августа 2021 года побила собственный рекорд и рекорд мира, став первой семикратной Олимпийской чемпионкой в своем виде спорта.

На самом награждении девушка плакала. По ее словам, ей было сложно вернуться в спорт после рождения дочери. Теперь Ромашина завершает карьеру, пожалуй, самой успешной синхронистки в мире.

«Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка. Каким бы ни был сложным этот год, пока я сидела дома в декрете, но всё равно очень хочется второго ребенка», — заявила Ромашина в интервью РИА Новости.

2. Первый абсолютный чемпион по плаванию в истории СССР/России

Евгений Рылов позирует с золотой медалью в финале мужского заплыва на 200 метров на спине Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images

24-летний спортсмен Евгений Рылов из Оренбургской области завоевал сразу две медали — в плавании на скорость на 100 и 200 метров. Это первое олимпийское золото в этом виде спорта в истории России за 25 лет. Рылов установил олимпийский рекорд, проплыв 200 метров за 1.53,27 минуты. Комментаторы из России срывали голос, пока болели за Евгения, но сам спортсмен не остался довольным победой.

«Не доплыл я последние 50 метров, устал.<...> У меня был критический момент на последних 25 метрах, когда я понял, что меня просто парализовало, ноги свело так, что я еле стою до сих пор. У меня ноги сводит очень сильно», — рассказал Рылов.

На награждение организаторы игр без объяснения причин запретили Рылову выходить в его счастливой маске с котиком, которую он надевал на все заплывы.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком», — жаловался олимпийский чемпион.

3. Первая в истории победа российских гимнасток в командном многоборье

Команда ОКР с золотыми медалями на подиуме: Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова Tim Clayton/Corbis/Getty Images Tim Clayton/Corbis/Getty Images

До этого российские гимнастки тоже побеждали в командном многоборье, но тогда золото получила Объединенная команда, в которой состояли спортсмены из бывших республик СССР. Это было в 1992 году — 29 лет назад.

В 2021 уже российские спортсмены впервые взяли золото на соревнованиях. В команде выступали Виктория Листунова, Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

4. Первая за 25 лет победа российских гимнастов

Артур Далалоян на перекладине на Олимпийских играх в Токио Mike Egerton/PA Images/Getty Images Mike Egerton/PA Images/Getty Images

Долгожданную победу в мужском командном многоборье принесли и гимнасты. В команду российской сборной входили Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский Денис Аблязин, Александр Карцев и Владислав Поляшов.

Особенно тяжело пришлось 25-летнему Артуру Далоняну, который порвал ахиллово сухожилие за три месяца до старта Олимпиады.

«<...> насколько ты позволишь этому засосать тебя, настолько оно тебя и съест. У всех неприятности случаются в жизни, и организм у нас не железный. <...>. После операции, когда мне сшили сухожилие — на следующий же день как я отошёл от наркоза, я сразу стал работать», — рассказывал Далонян.

5. Олимпийский рекорд по стрельбе из пистолета

Золотая медалистка Виталина Бацарашкина Kevin C. Cox/Getty Images Kevin C. Cox/Getty Images

Еще один Олимпийский рекорд принесла жизнерадостная стрелок с медальоном из ведьмачьей «Школы кота» из серии книг, игр и сериала «Ведьмак» 24-летняя Виталина Бацарашкина.

Уверенно держа одну руку в кармане, Виталина выбила золото с помощью малокалиберного пистолета с расстояния 25 м и заодно установила олимпийский рекорд, набрав 38 очков.

С победой «ведьмачку» поздравили в том числе и разработчики серии игр «Ведьмак», CD Projekt Red, а в родном городе ее встретил русский хор песней из одноименного сериала – «Toss a coin to your witcher».

6. Серебро в мужском одиночном разряде по теннису

Карен Хачанов во время матча за золотую медаль в мужском одиночном разряде против Александра Зверева из команды Германии Dan Mullan/Getty Images Dan Mullan/Getty Images

Да, серебро в теннисе — это тоже важное достижение российской сборной, потому что российские теннисисты не выходили в финал олимпийского турнира с 2000 года. Тогда первое и единственное российское золото за всю историю Олимпиады выиграл Евгений Кафельников, победив Томи Хааса из Германии.

Серебряную медаль в копилку сборной принес 25-летний теннисист Карен Хачанов из Москвы. Он проиграл немцу российского происхождения Александру Звереву со счётом 6:3, 6:1.

«В любом случае Олимпиада — успешный турнир для меня, успешный турнир для страны. Очень рад, что приехал в Токио. Конечно, аппетит приходит во время еды. Обидно оставаться в шаге от выигрыша золота. От поражения есть осадок, я сейчас расстроен. Но это часть спорта, это нормальная реакция. Нельзя проиграть и сказать «ладно, все нормально», — рассуждал о поединке Хачанов.

7. Первая российская медаль по стрельбе из лука

Елена Осипова в 1/8 финала соревнований по стрельбе из лука среди женщин Justin Setterfield/Getty Images Justin Setterfield/Getty Images

Еще одно немаловажное серебро принесла России 28-летняя стрелок из Камчатского края Елена Осипова. Для российской сборной это первая за 29 лет женская медаль в личных соревнованиях по стрельбе из лука. По словам самой Осиповой, у нее была возможность завоевать и золото, но в финале она проиграла кореянке Ан Сан.

«В решающем выстреле немного екнуло сердце, поэтому попала не так хорошо, как хотелось бы. Но вообще, могла до этого момента дело не доводить. Чуть не дотянула. Тут уже ничего не поделаешь. В нашем виде спорта один промах может привести к поражению, а один удачный выстрел — к победе», — рассказывала Осипова в интервью газете «Известия».

Также Осипова завоевала серебро в командном первенстве — по ее словам, для нее это важнее личного первенства.

8. Первое и единственное олимпийское золото в легкой атлетике в Токио

Мария Ласицкене из ОКР радуется золотой медали в финале женских прыжков в высоту Мартин Рикетт/PA Images/Getty Images Мартин Рикетт/PA Images/Getty Images

Его принесла 28-летняя прыгунья в высоту из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене. Трехкратная чемпионка мира должна была завоевать медаль еще в 2016 году, однако ее и других легкоатлетов не допустили до Игр из-за допингового скандала. В 2019 году по той же причине девушку также не пустили на турнир в Глазго даже под нейтральным флагом.

На этом неудачи Марии не закончились: в мае 2021 года, за два месяца до Олимпиады, она получила травму задней поверхности бедра во время тренировки и пропустила чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах.

В 2021 году Мария не прыгала выше двух метров, а ее главная соперница, Ярослава Магучих из сборной Украины, прыгала на 2,03 м и считалась фавориткой. На соревнованиях в итоге Мария превзошла саму себя и прыгнула на высоту 2,4 м, обойдя результаты Магучих и австралийки Николы Макдермотт.

«Третья попытка это всегда все, и там уже были такие мысли: «Как ты сюда попала и какое ты имеешь право здесь находиться?!» Ничего не помню, вообще ничего. Туман. Взгляд на планку и «Господи, помоги!». Главное — установки, которые я должна выполнять перед каждым прыжком», — вспоминала Мария.