Что вы знаете об Инне Дериглазовой — лучшей фехтовальщице России? (ФОТО)

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Инна Дериглазова, завоевавшая серебряную медаль в соревнованиях по фехтованию на рапирах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Она тренировалась на рапирах до девятого месяца беременности, участвовала в трех Олимпиадах и везде выигрывала медали.

«Очень расстроена, вы не представляете как. Ни о чем не успевала думать во время боя, старалась разыгрывать каждое очко. <.,.> Раньше я ее (соперницу - ред). побеждала», — так Олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию на рапирах, 31-летняя Инна Дериглазова 25 июля отозвалась о своей серебряной медали на Олимпиаде в Токио 2020.

Marie-Lan Nguyen (CC-BY 3.0) Marie-Lan Nguyen (CC-BY 3.0)

Инна легко дошла до второго места, но в финале проиграла американке Ли Кифер со счетом 13:15. Расстройство Инны объяснить легко — шестикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы и призер трех Олимпиад проигрывать не привыкла.

На финал спортсменка вышла под Имперский марш из «Звездных войн».

С самого начала соперница Инны, Ли Кифер пошла в атаку. Несколько раз Дериглазова сравнивала счет, но победа досталась спортсменке из США.

Инна родилась 10 марта 1990 года в небольшом городе Курчатов в Курской области (474 км от Москвы). Когда девочке исполнилось в восемь лет, к ней в школу пришла тренер Лидия Сафиуллина в поисках будущих спортсменов, пишет Championat.ru.

«Я стояла перед выбором, мне очень нравилась художественная гимнастика, любила фигурное катание. А что такое фехтование, я даже не представляла, но так получилось... Я даже пошла к маме и спросила у нее: а можно я пойду на фехтование? Она очень удивилась, сказала, что это спорт больше для мальчиков, мушкетеры там и прочее. Но мне стало интересно, и я пошла на занятия в секцию», — вспоминает Инна.

Инна Дериглазова в поединке личного первенства на рапирах среди женщин на чемпионате России по фехтованию в Новосибирске Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Поначалу Инна ходила на занятия с подругой ради интереса, в какой-то момент даже пропускала тренировки, но вскоре девочке начали выдавать настоящее оружие, а сама она впервые поучаствовала в городских соревнованиях. Только тогда Дериглазова поняла, что влюбилась в этот спорт и почувствовала вкус победы на состязаниях.

Уже в 12 лет она побеждала более опытных 16-летних фехтовальщиц. С десятого класса Инна уже активно участвовала в соревнованиях среди кадетов и вместо четверок в школе стала получать тройки.

Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова в аэропорту Шереметьево Михаил Метцель/ТАСС Михаил Метцель/ТАСС

Тем не менее, после школы Инна поступила в Юго-Западный государственный университет в Курске и стала учиться на юриста. Учеба шла непросто, но Инна осталась благодарна за строгость руководству вуза.

Volker Danzer/Global Look Press Volker Danzer/Global Look Press

В 18 лет Инна вышла замуж, а еще через год родила дочь — по ее словам, тренировки проходили даже во время беременности.

«Я понимала, что в спорте мне потом будет сложнее. Даже не знала, получится ли вернуться, но тренер занимался мной даже во время моей беременности — давал уроки на стуле, когда я была на восьмом месяце. Естественно, возвращаться после родов сложно, но мне помогло то, что я была совсем молодая, организм быстро восстанавливался», — вспоминает Дериглазова.

Президент России Владимир Путин и олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Инна Дериглазова, награжденная орденом Дружбы, в Кремле на торжественной церемонии награждения членов олимпийской сборной России - победителей и призеров Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Михаил Метцель/ТАСС Михаил Метцель/ТАСС

В 2010 году спортсменка вошла в состав сборной России. Через полтора месяца она заняла второе место на Чемпионате России. Еще через несколько месяцев молодая мама завоевала личную и командную бронзу на своем дебютном чемпионате Европы, проиграв в полуфинале опытной итальянской фехтовальщице Валентине Веццали. В 2011 году спортсменка завоевала первое золото на Чемпионате мира в командном зачете.

Российская спортсменка Инна Дериглазова во время поединка на рапирах против итальянской спортсменки Арианны Эрриго на чемпионате мира по фехтованию - 2015 в спорткомплексе "Олимпийский" Артем Коротаев/ТАСС Артем Коротаев/ТАСС

Еще через два года девушка уже участвовала в Олимпиаде в Лондоне и получила серебро в командном зачете. В 2016 году Дериглазоваа получила золото в личном зачете на играх в Рио-де-Жанейро — последний раз такого успеха добилась советская фехтовальщица Елена Белова в 1968 году.

«В противостоянии характеров выиграет смелость <...> Я не считаю, что, став олимпийской чемпионкой, я достигла своего предела. Есть и пятикратные олимпийские чемпионы. Есть куда более высокие достижения, к которым ты можешь стремиться», — рассуждала Дериглазова о своей победе.

Инна Дериглазова на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Global Look Press Global Look Press

К Олимпиаде в Токио Инна готовилась по большей части в родном городе Курчатов, где живет и по сей день.

«Для меня отдых – это работа и те же тренировки, но дома, здесь – в Курчатове. Я и здесь тренируюсь два раза в день всю неделю, кроме субботы, но дома все нагрузки гораздо легче переносятся», — рассказывает спортсменка.

Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова в аэропорту Шереметьево Михаил Метцель/ТАСС Михаил Метцель/ТАСС

В 2019 году Дериглазова развелась с мужем, теперь она воспитывает дочь Диану вместе со своей мамой — девочка, в свою очередь, также увлекается фехтованием и танцами. Сама Инна в свободное время слушает романтическую музыку, катается на водном мотоцикле и читает романы.

Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова в аэропорту Шереметьево Михаил Метцель/ТАСС Михаил Метцель/ТАСС

Дериглазова планирует завоевать золото в командных соревнованиях, об участии в Олимпиаде 2024 года в Париже пока не думает.

Ирина Дериглазова на Олимпиаде в Токио 2020, которые были перенесены на 2021 год из-за коронавируса Александр Сафонов/Anadolu Agency/Getty Images Александр Сафонов/Anadolu Agency/Getty Images

«Сейчас мне нужно думать только о командных соревнованиях. Олимпиада продолжается. Потом отдохну пару месяцев и все решу. Я хочу продолжать выступать. И хочу делать это успешно. Но для этого нужны большие ресурсы желания и здоровья. Так что будем смотреть», — рассуждает Дериглазова после первого соревнования.