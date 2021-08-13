«Белый русский»: за что его так любят за границей (РЕЦЕПТ)?

Рассказываем, как приготовить любимый коктейль героя «Большого Лебовски», и что получится, если убрать из него водку или сливки.

Впервые «Белый русский» был упомянут в выпуске американской газеты Oakland Tribune 25 ноября 1965 года. Изначально ингредиенты в него добавлялись в равной пропорции: лед, водка, сливки, кофейный ликер. «Белый русский» получался не очень крепким и считается женским напитком. Позже пропорции изменились - градус повысился, и он потерял гендерную окраску.

Кинослава «Белого русского»

Всемирную славу в 1998 году коктейлю «Белый русский» принес фильм братьев Коэнов «Большой Лебовски» с Джеффом Бриджесом в роли «чувака». До этого момента коктейль на основе водки был всего лишь одной из версий коктейля «Черный русский» с добавлением сливок. Причем, после выхода фильма, Бриджес рассказал, что не придавал особого значения выбору спиртного напитка в кадре.

Тем не менее, «Белый русский» стал коктейлем, ради которого сливки стали покупать даже те, кто раньше не увлекался молочными продуктами, особенно в сочетании с водкой. Это связано с появлением философии «дудаизма» (от dude - чувак на английском). Как и герой, ее последователи стремятся противодействовать алчности и агрессии общества, и делают это, попивая «Белый русский». Самое большое скопление любителей коктейля (и фильма, конечно, тоже) до недавнего времени наблюдалось на ежегодных фестивалях Lebowski в крупных городах США и Великобритании (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон и др.).

"Большой Лебовски". Legion Media Legion Media

«Большой Лебовски» - не единственный фильм, в котором появился «Белый русский». Например, в картине «Женщина-кошка» главная героиня Холли Берри в шутку просит приготовить ей этот коктейль без водки и ликера (какая кошка откажется от сливок?!). В британском сериале «Айтишники» это любимый напиток героя Мориса Мосса, а в американском сериале «Сверхъестественное» его готовит Эйнштейн в раю.

Как приготовить «Белый русский»

В низкий стакан, олд-фэшн, сначала нужно положить кубики льда (3-4 шт.), добавить охлажденную водку (50 мл.), кофейный ликер (25 мл.), сливки 10% (25 мл.) и аккуратно перемешать ложкой. Коктейль получается умеренно крепким с приятным молочным послевкусием.

А если без сливок и без водки?

«Белый русский» пьют не только как самостоятельный напиток, но и с легкими десертами, например, с чизкейком. Тем не менее, этот коктейль уже содержит жирные сливки и сахар, так что он сам по себе питательный. Если пить его поздно вечером или всю ночь, утром можно почувствовать похмелье, сахар в крови будет повышен.

"Женщина-кошка" Legion Media Legion Media

Более легкой версией «Белого русского» считается коктейль «Стройный русский», приготовленный на соевом или низкокалорийном молоке. Коктейль на обезжиренном молоке или кефире еще называют «Анна Курникова» в честь российской теннисистки. С оршадом (напиток на основе миндального молока) вместо сливок получится «Белый мексиканец». Иногда вместо сливок кладут мороженое - такой вариант особенно популярен у девушек. Как вариант «Замороженный» - в нем 8 кубиков льда и все ингредиенты взбивают в блендере до состояния мокрого снега, наливают коктейль в охлажденный бокал.

Если водку в коктейле заменить на ром - получится - «Белый кубинец».

Или можно приготовить без сливок более крепкий коктейль «Красный русский»" (его еще называют «Голубым»). Для этого кофейный ликер достаточно заменить на вишневый, смешав его с водкой в пропорции 1:1, и этим миксом залить кубики льда.