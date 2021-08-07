5 рецептов с «королевой русских лесов» черникой

Ягоды черники на 85% состоят из воды и поэтому подходят для диетического питания. Но также из нее можно приготовить может быть не всегда диетические, но просто потрясающе вкусные десерты и напитки.

Русское название «черника» связано с черным цветом ягод - они «чернят» рот и пальцы, а собирают их с куста чаще всего вручную, каждую ягодку отдельно. Растут кустарники преимущественно на севере - в лесу, чаще сосновом, или на болоте. Причем, лекарственными считаются как ягоды (для зрения, при сердечно-сосудистых заболеваниях), так и листья (их используют при начальных стадиях диабета).

1. Калитки с черникой

Legion Media Legion Media

«Калитки» - это традиционные открытые пирожки из Карелии из пресного ржаного теста с начинкой. Их еще называют северорусскими тарталетками.

Рецепт: Чернику (200 г) вымыть и обсушить. Отдельно просеять ржаную (150 гр) и пшеничную (100 гр) муку, всыпать соль и сахар (по щепотке), перемешать. Разделить всю муку на две части, в одну добавить щепотку соды, перемешать и оставить. Вторую часть муки высыпать на стол, в центре сделать углубление и влить туда молоко (90 мл), растопленное сливочное масло (30 гр), 1 яйцо, добавить сахар (1 ч.ложка) и соль (щепотку). Собирая муку от краев к центру, замесить тесто. Добавляя постепенно первую часть муки с содой, замесить крутое тесто. Оно должно стать гладким и пластичным, но все равно будет немного прилипать к рукам. Оставить тесто на 30 минут. Разогреть духовку до 200-220°С, противень смазать растительным маслом.

Тесто скатать в жгут и разрезать на равные части (около 10). Каждую часть раскатать в круглую или овальную лепёшку, в середину положить ягоды и защипать края. Выпекать калитки 15 минут при температуре 180-200°С, пока они слегка не зарумянятся. Чтобы корочка не была слишком жесткой, горячие калитки смазывают растопленным сливочным маслом.

2. Жареные пирожки с черникой

Legion Media Legion Media

Этот рецепт не подойдет тем, кто сидит на диете, так как пирожки жарят на сковороде, а в тесто добавляют достаточно жирную сметану (20%). Но всех остальных пирожки покоряют своей поджаренной корочкой и кисло-сладкой ягодной начинкой.

Рецепт: Взбить куриные яйца (2 шт.) и сахар (4 ст.ложки). Влить растительное масло (2 ст.ложки) и перемешать. Добавить сметану 20% (4 ст. ложки), соль (1/4 ч.ложки), разрыхлитель (1 ч.ложку) и перемешать. В эту массу просеять муку (3 стакана), постоянно перемешивая, и замесить эластичное тесто. Из полученного теста сформировать колбаску и разделить ее на 12 равных частей. Каждую часть скатать в шарик, а затем раскатать скалкой, положить ягоды черники (около 25 ягод на 1 пирожок) и посыпать сахаром. Сформировать пирожки в форме лодочек. Разогреть сковороду с растительным маслом и выложить пирожки. Жарить до появления румяной корочки с двух сторон.

3. Творожная запеканка с черникой

Legion Media Legion Media

Если нет времени на пирог или пирожки, можно приготовить запеканку. Отпадают и все вопросы, получится ли тесто. Главное, чтобы в холодильнике нашелся творог и немного ягод.

Рецепт: Желтки (2 шт) растереть миксером с сахаром (70 гр) и ванилью (щепотка). Добавить творог (600 гр) и взбить миксером до однородной консистенции. Всыпать к этой массе манную крупу (5 ст.ложек) и чернику (150 гр). Отдельно взбить белки (2 шт) и аккуратно ввести их в массу. Смазать форму растительным маслом и выложить в нее творожную массу. Запекать в разогретой до 180°С 30 минут.

4. Оладьи с черникой

Legion Media Legion Media

Этот рецепт объединяет все ингредиенты идеального завтрака: овсяные хлопья, яйцо, творог и ягоды. В итоге получаются аппетитные оладьи с черничными «глазками».

Рецепт: Измельчить в блендере овсяные хлопья (1 стакан), добавить растертый творог (100 гр), кефир (100 мл), яйца (2 шт.). Все перемешать и добавить ягоды черники (1 стакан). Оставить тесто на 15 минут. Осталось обжарить оладьи на растительном масле. Лучше их жарить на сковороде с антипригарным покрытием, на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны и под крышкой. Подавать оладьи можно с медом или сметаной.

5. Кисель из черники

Legion Media Legion Media

Он весьма питательный, поэтому в зависимости от ингредиентов кисель может быть напитком или самостоятельным блюдом. В любом случае, кисель очень хорош для теплых летних дней, когда не хочется есть. К тому же, его сладость можно регулировать самостоятельно, на черничный вкус это не повлияет.

Рецепт: Чернику (30 гр) вымыть, залить водой (200 мл), прокипятить 10 минут, затем оставить на 15 минут. После этого процедить, добавить сахар (2 ч.ложки), вскипятить еще раз. Ввести картофельный крахмал (10 гр), разведенный холодной кипяченой водой (100 мл), и смешать, после чего, не давая закипеть, снять с плиты и добавить лимонный сок (1 ч.ложку).