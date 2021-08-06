Самые знаменитые русские в США

Хоккеист Александр Овечкин - капитан команды «Washington Capitals». Он живет в пригороде американской столицы буквально в пяти минутах езды от катка. Он владеет этим домом с 2012 года и живет с женой и двумя сыновьями.
На воротах его дома хоккейные клюшки и цифра 8 (его номер в команде). Как писали СМИ, в особняке пять спален, семь ванных комнат, бассейн и кинотеатр.
35-летний Овечкин планирует играть за эту команду до 2026 года - недавно он подписал новый контракт. Он говорит, что хочешь побить рекорд Уэйна Гретцки, который забил 894 гола за карьеру. Овечкина от этой цели отделяет всего 164 года. После завершения карьеры спортсмен планирует вернуться в Россию.
Знаменитая тенниситска провела свое детство на теннисных кортах академии Ника Боллетьери в Брадентоне во Флориде, куда ее привез отец. В 1995 году он и сам переехал сюда из России, чтобы поддержать спортивные достижения дочери. И до недавнего времени Шарапова жила здесь же, пока не приобрела собвенный дом на побережье в Лос-Анджелесе. Дом и снаружи, и внутри получился в минималистичном стиле - тенниситска говорила, что вдохновлялась Японией. В доме много пространства для приема гостей. И даже есть комната для боулинга!
Топ-модель живет в квартире в престижном районе Вест Вилладж, которую она купила еще в 2010. Переехала она сюда вместе с дочкой после расставания с актером Бредли Купером. Свои интерьеры она периодически показывает в соцсетях: на двух этажах нашлось место и для большой гостиной, и для уютной спальни, и конечно, для просторной гардеробной.
Ирина Шейк признавалась, что даже живя и работая в США, она остается большой поклонницей борща, а потому ходит в русские рестораны Нью-Йорка.
Бывший танцор балет Михаил Барышников - пожалуй, самый известный русский обитатель Нью-Йорка. Он один из тех редких артистов, которому удалось сбежать из Советского Союза во время зарубежных гастролей. Обаятельный артист и звезда сериала «Секс в большом городе» живет в Нью-Йорке вместе с женой Лизой Райнхарт, бывшей балериной. С 2017 года они проживают в Гарлеме в уютной квартире с тремя спальнями и высокими потолками. Как он сам неоднократно повторял, он скучает по русским людям, но не по стране, и приезжать сюда не планирует.
Русский танцор приобрел недвижимость в Нью-Йорке за $1.4 миллиона— Bakler Net (@BaklerNet) March 27, 2018
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Бывшая теннисистка живет в Майами с певцом Энрике Иглесиасом, тремя детьми и двумя собаками. Пара переехала в район Бей-Поинт в 2013 году; по соседству с ними живут другие знаменитости, в том числе, отец Энрике Хулио Иглесиас. Как пишут СМИ, дом они построили сами. Кроме того, на участке есть теннисный корт, бассейн и пристань для яхты.
Так выглядит их дом.Legion Media
Самый дорогой современный русский художник (его работа «Жук» 1982 года была продана на аукционе «Phillips» в 2008 году за4 млн долларов) живет на Лонг-Айленде со своей супругой и соавтором Эмилией с 1988. Там же у них есть мастерская. Кроме того, у них есть два ангара: один из них используется как склад, а другой имитирует выставочный зал. Кабаковы используют его, чтобы понять, как их работы будут смотреться в зале музея.
Кадр из фильма «Бедные люди. Кабаковы». Россия, 2018.Музей современного искусства «Гараж»/Getty Images
Художники все эти годы проводят большое количество выставок по всему миру, включая Россию. Их инсталляции и картины можно увидеть в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Русском музее в Санкт-Петербурге и Третьяковской галерее в Москве.
Хоккеист Евгений Малкин играет за команду «Pittsburgh Penguins» уже 15 лет и живет том же городе с женой и сыном. У него двойное гражданство, российское и американское.
Дом хоккеиста сделан из красного кирпича и находится неподалеку от леса.