Самые знаменитые русские в США

Модели, спортсмены и "невозвращенцы": кого можно встретить на улицах Нью-Йорка и Майами.

1. Александр Овечкин, Вашингтон

Ricky Carioti/The Washington Post/Getty Images Ricky Carioti/The Washington Post/Getty Images

Хоккеист Александр Овечкин - капитан команды «Washington Capitals». Он живет в пригороде американской столицы буквально в пяти минутах езды от катка. Он владеет этим домом с 2012 года и живет с женой и двумя сыновьями.

На воротах его дома хоккейные клюшки и цифра 8 (его номер в команде). Как писали СМИ, в особняке пять спален, семь ванных комнат, бассейн и кинотеатр.

35-летний Овечкин планирует играть за эту команду до 2026 года - недавно он подписал новый контракт. Он говорит, что хочешь побить рекорд Уэйна Гретцки, который забил 894 гола за карьеру. Овечкина от этой цели отделяет всего 164 года. После завершения карьеры спортсмен планирует вернуться в Россию.

2. Мария Шарапова, Лос-Анджелес

Dominik Bindl/WireImage/Getty Images Dominik Bindl/WireImage/Getty Images

Знаменитая тенниситска провела свое детство на теннисных кортах академии Ника Боллетьери в Брадентоне во Флориде, куда ее привез отец. В 1995 году он и сам переехал сюда из России, чтобы поддержать спортивные достижения дочери. И до недавнего времени Шарапова жила здесь же, пока не приобрела собвенный дом на побережье в Лос-Анджелесе. Дом и снаружи, и внутри получился в минималистичном стиле - тенниситска говорила, что вдохновлялась Японией. В доме много пространства для приема гостей. И даже есть комната для боулинга!

3. Ирина Шейк, Нью-Йорке

Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images

Топ-модель живет в квартире в престижном районе Вест Вилладж, которую она купила еще в 2010. Переехала она сюда вместе с дочкой после расставания с актером Бредли Купером. Свои интерьеры она периодически показывает в соцсетях: на двух этажах нашлось место и для большой гостиной, и для уютной спальни, и конечно, для просторной гардеробной.

Ирина Шейк признавалась, что даже живя и работая в США, она остается большой поклонницей борща, а потому ходит в русские рестораны Нью-Йорка.

4. Михаил Барышников, Нью-Йорке

Neil Rasmus/Patrick McMullan/Getty Images Neil Rasmus/Patrick McMullan/Getty Images

Бывший танцор балет Михаил Барышников - пожалуй, самый известный русский обитатель Нью-Йорка. Он один из тех редких артистов, которому удалось сбежать из Советского Союза во время зарубежных гастролей. Обаятельный артист и звезда сериала «Секс в большом городе» живет в Нью-Йорке вместе с женой Лизой Райнхарт, бывшей балериной. С 2017 года они проживают в Гарлеме в уютной квартире с тремя спальнями и высокими потолками. Как он сам неоднократно повторял, он скучает по русским людям, но не по стране, и приезжать сюда не планирует.

5. Анна Курникова, Майами

Clive Brunskill/Getty Images Clive Brunskill/Getty Images

Бывшая теннисистка живет в Майами с певцом Энрике Иглесиасом, тремя детьми и двумя собаками. Пара переехала в район Бей-Поинт в 2013 году; по соседству с ними живут другие знаменитости, в том числе, отец Энрике Хулио Иглесиас. Как пишут СМИ, дом они построили сами. Кроме того, на участке есть теннисный корт, бассейн и пристань для яхты.

Так выглядит их дом. Legion Media Legion Media

6. Илья Кабаков, Нью-Йорк

Legion Media Legion Media

Самый дорогой современный русский художник (его работа «Жук» 1982 года была продана на аукционе «Phillips» в 2008 году за4 млн долларов) живет на Лонг-Айленде со своей супругой и соавтором Эмилией с 1988. Там же у них есть мастерская. Кроме того, у них есть два ангара: один из них используется как склад, а другой имитирует выставочный зал. Кабаковы используют его, чтобы понять, как их работы будут смотреться в зале музея.

Кадр из фильма «Бедные люди. Кабаковы». Россия, 2018. Музей современного искусства «Гараж»/Getty Images Музей современного искусства «Гараж»/Getty Images

Художники все эти годы проводят большое количество выставок по всему миру, включая Россию. Их инсталляции и картины можно увидеть в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Русском музее в Санкт-Петербурге и Третьяковской галерее в Москве.

7, Евгений Малкин, Питтсбург

Bruce Bennett/Getty Images Bruce Bennett/Getty Images

Хоккеист Евгений Малкин играет за команду «Pittsburgh Penguins» уже 15 лет и живет том же городе с женой и сыном. У него двойное гражданство, российское и американское.

Дом хоккеиста сделан из красного кирпича и находится неподалеку от леса.