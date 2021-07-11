Рецепты Маргариты Симоньян: Кубанский салат с помидорами

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Маргарита Симоньян
Главный редактор RT готовит свой любимый летний кубанский салат.

Маргарита Симоньян

Главное тут, конечно, кубанские помидоры. Которых я, конечно, в Москве не нашла. Потому что все, что тут у нас продается под видом настоящих кубанских помидоров, — жалкое подобие. 

Кубанские розовые помидоры размером с некрупную тыкву росли у нас на дедовской даче в станице Григорьевской — сразу за грушей, которую дед красил белилами от насекомых, а мы ловили в листьях под этой грушей медянок. 

Жирные, сладкие, розовые, с зеленцой на морщинках — однажды я накормила этими помидорами приятельницу из Екатеринбурга, и вечером она спросила меня, что это за волшебные фрукты мы ели на завтрак. И, кажется, до сих пор не поверила, что этот фрукт — сладкий дедушкин помидор. 

В общем, к этим помидорам надо нарезать еще огурцов, лука, болгарского перца, регана и кинзы и щедро полить кубанским пахучим нерафинированным подсолнечным маслом. 

И есть с белым хлебом, макая его в сногсшибательный розовый сок, сдобренный солью и зеленью и пахнущий семечками…

Ингредиенты:

Помидоры – 3 шт
Огурцы – 2 шт
Лук – 1 шт
Болгарский перец – 2 шт
Реган – 1 пучок
Кинза – 1 пучок
Подсолнечное масло – по вкусу
Соль – по вкусу
Белый хлеб - по вкусу

Рецепты Маргариты Симоньян
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