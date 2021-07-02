Самые экзотические и дорогие водные круизы по России

Увидеть камчатские вулканы, пройти ритуал посвящения в полярники и побывать на краю Евразии. Это и многое другое можно сделать во время самых невероятных водных туров по России.

Теплоходные круизы - это один из самых комфортных способов добраться до уединенных островов Дальнего Востока или природных достопримечательностей Таймыра. А какие красоты встречаются в пути!

По Енисею к вечной мерзлоте Заполярья

Плато Путорана - одна из самых труднодоступных природных достопримечательностей России. Legion Media Legion Media

Путешествие из Дудинки в Красноярск - это один из самых увлекательных круизов в России, который пользуется огромным спросом как у россиян, так и у иностранцев.

Во время экспедиции пассажиры пересекают полярный круг, проходя ритуал посвящения в полярники, посещают самую северную (и самую заброшенную) железную дорогу, которую строили узники ГУЛАГа? и поднимаются на плато Путорана, невероятно живописному горному массиву, скрытому вдали от цивилизации.

Расстояние в почти две тысячи километров по Енисею пассажиры преодолевают за 11-12 дней на комфортабельных теплоходах с высококлассными ресторанами, тренажерными залами и SPA-зонами, чтобы не приходилось скучать в дороге.

Но нужно учитывать, что этот маршрут - самый дорогой в России. Стоимость путевки начинается от 500 000 рублей. Сюда включено трехразовое питание на борту и все экскурсии, даже вертолетный тур на плато Путорана и рыбалка.

По Белому морю к Соловкам

Знаменитый Соловецкий монастырь. Legion Media Legion Media

Добраться на Соловецкие острова можно только по воде (местный аэропорт работает нерегулярно).

Ближайший порт расположен в Рабочеостровске, но интереснее добираться до этого легендарного архипелага с круизом. Такие туры включают в себя и несколько дней на разных островах Соловецкого архипелага (старинный монастырь, бывшие тюремные бараки, каменные лабиринты), куда самостоятельно сложно добраться, а также заходят в порты Архангельска и старинных карельских городов.

Маршруты начинаются в Санкт-Петербурге, Архангельске и Москве и длятся от 7 до 20 дней. Цена на путевки начинается от 50 000 рублей.

На ледоколе к Северному Полюсу

На борту ледокола "50 лет Победы" у острова Чампа архипелага Земля Франца-Иосифа. Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

При невероятно высокой стоимости (от $30,000) бронирование этого тура начинается за полтора года до отплытия, а места заканчиваются за пару месяцев до начала. Путешествие начинается в Мурманске, крупнейшем городе в мире за Полярным кругом. Две недели путешественники проводят на настоящем атомном ледоколе, который будет периодически останавливаться для высадки на острова Северного ледовитого океана. При хорошей погоде в океане можно будет искупаться и организовать пикник на льдине. Маршрут включает в себя посещение Земли Франца-Иосифа, где можно сделать фото белых медведей, не выходя из каюты. Финальная точка - Северный полюс, затем ледокол возвращается обратно.

От Камчатки до Чукотки

Жители острова Врангеля приветствуют туристов. Gerald Corsi/Getty Images Gerald Corsi/Getty Images

На Дальнем Востоке России есть огромное количество труднодоступных мест, которые манят туристов со всего света. Круизы по островам Дальнего Востока начинаются в Петропавловске-Камчатском или в Анадыри и включают в себя посещение отдаленных островов. Остров Врангеля называют «роддомом медведей» - здесь каждый год рожают не менее 300 медведиц. Остров Большой Диомид - это место, где проходит линия смены дат и граница России и США (между странами всего 4 км и почти сутки разницы!). На острове Иттыгран находится загадочная китовая аллея, древнее эскимосское святилище. А на мысе Дежнева - самая восточная точка материковой Евразии. Некоторые круизы включают в себя посещение и островов, населенных уникальными птицами и морскими животными - словом, пассажирам точно будет, что вспомнить.

Двухнедельные круизы обойдутся примерно в 700 000 рублей.

Арктическое путешествие по Якутии

Ленские столбы. Legion Media Legion Media

Река Лена в Якутии - это одно из редких мест, где можно увидеть природу в ее первозданном виде. Маршруты начинаются в Якутске, самом большом городе, построенном на вечной мерзлоте, и проходит до поселка Тикси за Полярным кругом. Во время путешествия теплоход делает остановки у Ленских столбов, небольших эвенкийских поселков, где можно познакомиться с коренными жителями Якутии, на затерянных островах моря Лаптевых.

Двухнедельное путешествие по Лене обойдется примерно в 300 000 рублей.