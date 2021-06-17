Самые красивые жилые дома Москвы (ФОТО)

Дома с открыток и лучшие жилые небоскребы Европы. Мы собрали самые привлекательные здания столицы и посмотрели, сколько стоит в них поселиться.

Высотка на Котельнической набережной

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Одна из семи знаменитых сталинских высоток является просто жилым зданием на 700 квартир, однако селили туда в основном творческую интеллигенцию.

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Строили ее как уникальный эксперимент с 1938 по 1952 годы - советский небоскреб, жителям которого не нужно идти километр до ближайшей булочной. Это был «город в городе»: всю инфраструктуру разместили на первом этаже, причем важным было наличие не только продуктовых магазинов, но и кинотеатра (что подчеркивало статус его жильцов). Кинотеатр «Иллюзион», кстати, функционирует там до сих пор, и недавно был отреставрирован.

Стоимость: Средняя цена за аренду квартиры здесь начинается от 150 тысяч рублей в месяц ($2070)

Ажурный дом

Елена Бутко (CC BY-SA 4.0) Елена Бутко (CC BY-SA 4.0)

Это было одно из первых блочных зданий Москвы, и построили его еще до войны, в 1940 году на Ленинградском проспекте. «Ажурным» или «кружевным» его прозвали за витиеватые решетки, которые украшают кухонные лоджии и одновременно скрывают то, что на них стоит. Такое решение предвосхитило проблему будущей массовой застройки - когда захламленные балконы (их использовали в качестве «склада невостребованных вещей») портили любой аккуратный вид.

Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Ажурный дом строили для обычных советских граждан, и вскоре подобные ему должны были заполнить Москву. Предполагалось, что его жители должны все время проводить на работе, а ужинать в ресторане-кухне на первом этаже. Поэтому внутри здания, например, есть просторные общественные коридоры, но сами квартиры небольшие, а кухни и вовсе крохотные. Однако этим планам помешала война. Дом так и остался в единственном экземпляре, и первыми в него въехали высшие военные чины.

Стоимость: Цена аренды за двухкомнатную квартиру - 60 тысяч рублей в месяц ($830)

Capital Hill Residence

Детище мировой архитектурной звезды Захи Хадид строилось специально для российского магната Владислава Доронина на западе Москвы в элитном поселке Барвиха. Особняк должен был стать свадебным подарком Доронина американской модели Наоми Кэмпбелл, однако в 2019 году был выставлен на продажу за «нереальную», по словам экспертов рынка, цену.

Терраса дома, напоминающего космический шаттл, возвышается на высоте 22 метров, а помимо жилых комнат в нем есть 20-метровый бассейн, собственный спа-комплекс, спортзал, японский сад и ночной клуб.

Стоимость: 6,4 млрд рублей ($8,8 млн)

Доходный дом И.П. Исакова

Moreorless (CC BY-SA 4.0) Moreorless (CC BY-SA 4.0)

Здание в стиле модерн на одной из самых дорогих улиц современной Москвы, Остоженке, в 1899 году построил банкир и владелец домостроительной фирмы Яков Рекк. У него была идея украсить столицу стильными домами-коттеджами со всеми удобствами по западноевропейскому образцу.

NVO (CC BY-SA 4.0) NVO (CC BY-SA 4.0)

Позже дом купил петербургский купец Исаков. Владел он им до тех пор, пока не произошла революция. В 1925 году большевики передали его жилищному товариществу, и здесь поселилось более 300 человек! Дом до сих пор жилой.

Стоимость: 600 тысяч рублей в месяц ($8310)

Здание страхового общества Россия

Михаил Почуев Михаил Почуев

Построенный в начале 20 века доходный дом страхового общества предназначался для состоятельной публики, но быстро приглянулся творческой интеллигенции, а в советское время в нем обосновались литературные, музыкальные и художественные мастерские. Эти мастерские стали центром андеграундной жизни Москвы. В том числе, там работал один из самых дорогих современных русских художников Илья Кабаков. Теперь вся недвижимость в доме считается элитной. Он находится прямо напротив штаб-квартиры нефтяной компании «Лукойл» и по некоторым данным, туда переехал глава компании Вагит Алекперов.

Камин в доме "Россия" Gerarus (CC BY-SA 4.0) Gerarus (CC BY-SA 4.0)

Стоимость: Средняя цена за квартиру достигает 100 миллионов рублей ($1.5 миллиона)

Noble row

Комплекс из шести таунхаусов во французском стиле Боз-ар разрабатывался в сотрудничестве с Нью-Йоркским офисом Ralph Lauren. Он находится в центре «золотой мили» - самом элитном районе новостроек в Москве - и долгое время бил рекорды на столичном рынке элитного жилья.

Концепт предполагает, что на каждую резиденцию приходится по одной семье. Есть отдельный парадный вход, внутренний двор,а с террасы открывается вид на Кремль и Храм Христа Спасителя.

Стоимость: $26 млн за танхаус

«Дом на Мосфильмовской»

Геннадий Грачев (CC BY-SA 4.0) Геннадий Грачев (CC BY-SA 4.0)

Хотя его и именуют «домом», на самом деле это комплекс из двух небоскребов - 53-этажного (213 метров) и 34-этажного (132 метра). Не смотря на габариты, в городской панораме небоскребы выглядят легко и изящно, за что в 2012 году вошли в топ-5 лучших небоскребов мира по версии Emporis Skyscraper Award.

Стоимость: От 450 тысяч рублей в месяц ($6230)

Москва-сити

Dinozaurus (CC BY-SA 4.0) Dinozaurus (CC BY-SA 4.0)

В бизнес-кластере Москва-сити помимо офисов, массы ресторанов и магазинов есть также премиум-апартаменты. Например, в башне «Федерация» - это флагманский проект квартала и самый высокий его небоскреб (374 метра, 96 этажей), а также официально самый дорогой объект недвижимости в России.

Стоимость: Цены на апартаменты в квартале тут варьируются от нескольких десятков миллионов рублей до 2,2 миллиардов ($30,4 млн)!

Триумф-Палас

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Здание похоже на знаменитые сталинские высотки, но родом оно совсем из другой эпохи - это новостройка середины нулевых. Впрочем, архитекторы ревностно выдерживали стилистику сталинских небоскребов с их фундаментальностью: высокие своды, большие пространства, шпиль (его доставляли наверх на вертолете), очень много мрамора внутри и просторные холлы. Живут здесь состоятельные люди - от звезд шоу-бизнеса до режиссеров и бизнесменов.

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Стоимость: Стоимость аренды начинается от 180 тысяч рублей ($2500).

Дома на площади Гагарина

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По одной из московских легенд, дома по адресу Ленинский проспект 30 прозвали домами самоубийц. Все потому что их башни украшали 16 скульптур в человеческий рост, которые издалека напоминали людей, стоящих на краю.

Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

На самом деле это 16 фигур воинов-победителей и славящих победу девушек. Дома появился тут в конце 1940-х, между ними проходит магистраль, и в то время они были чем-то вроде парадного въезда в город.

Стоимость: От 50 тысяч рублей ($700)