7 самых популярных легенд о Сталине

Правда
Судя по всему, это правда, потому что Сталин за всю жизнь летал всего дважды, по 500 километров: когда в ноябре 1943 года вылетел из Баку в Тегеран на встречу с Рузвельтом и Черчиллем, и когда в декабре улетел обратно. Во всех остальных случаях он предпочитал наземный или водный транспорт, сколько бы времени это не заняло. Даже на конференцию в Потсдам в 1945-м Сталин не летал, а лишь сделал фото у трапа, и отправился в Германию на поезде.
Сталин за всю свою жизнь летал на самолетах лишь дважды.Сергей Струнников/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Страх этот, однако, обоснован: в те годы авиакатастрофы случались регулярно, в них погибали как инженеры, так и соратники Сталина; до 1933 года, например, не существовало ни ежегодной обязательной проверки квалификации летчиков, ни приборов для слепого полета ночью и в условиях плохой видимости. После очередной такой «нелепой и чудовищной катастрофы» Сталин наложил категорический запрет на полеты для членов Политбюро и руководящих лиц высокого ранга. За ослушание - строгий выговор.
Неправда
Байку о том, что Сталин смотрел оперативную обстановку во время Второй мировой войны на глобусе (потому что не разбирался в картах) и, глядя на него, сочинял директивы, запустил пришедший после него к власти Никита Хрущев во время XX съезда в феврале 1956 года. «А надо сказать, что Сталин планировал операции по глобусу. (Оживление в зале). Да, товарищи, возьмет глобус и показывает на нем линию фронта», - зафиксировала стенограмма съезда. На нем Хрущев, помимо разоблачения культа личности бывшего вождя и его преступлений, попытался убедить окружающих и в том, что он был полным профаном в военных вопросах. Последнее, тем не менее, было неправдой. И современники Сталина это подтверждали.
Никита Хрущев пытался доказать, что Сталин был полным профаном в военных вопросах.Майкл Николсон / Corbis / Getty Images/Getty Images
Маршал Александр Василевский писал, что с середины войны Сталин «являлся самой сильной и колоритной фигурой стратегического командования», а генерал Сергей Штеменко вот так высказался про глобус: «За торцом стола, в углу [кабинета Сталина], стоял большой глобус. Должен заметить, однако, что за сотни раз посещения этого кабинета мне никогда не доводилось видеть, чтобы им пользовались при рассмотрении оперативных вопросов. Разговоры о руководстве действиями фронтов по глобусу беспочвенны».
Правда
Сталин родом из Грузии, поэтому в детстве он говорил на родном грузинском языке. Мать Сталина хотела, чтобы сын стал священником, и решила отдать его в православное духовное училище. Но ему отказали - из-за незнания русского. Тогда она уговорила детей местного священника обучить сына языку.
Портрет Сталина в 1894-м.Всеобщее достояние
«До 8 лет Иосиф русский язык почти не знал, но за два года выучил, - говорит историк Владимир Долматов. - Духовное училище в грузинском Гори окончил с похвальным листом. Был отличником на первых курсах Тифлисской семинарии. Но был исключен за революционную деятельность. В 1924-м начал собирать библиотеку. К концу его жизни она насчитывала более 20 тысяч книг. Прочитывал до 500 страниц в день».
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Неправда
Свой основной псевдоним, под которым Иосиф Джугашвили вошел в историю, он выбрал, когда решил выйти за пределы региональной закавказской политики. Из-за того, что он созвучен со словом «сталь» и в целом органично описывал его главную характерную черту - жесткость - многие так и считали: Сталиным он стал потому что «сталь». Пока он был жив, и какое-то время после смерти, никаких исследований на этот счет не велось.
Самая любопытная версия: Сталин назвал себя Сталиным в честь либерального журналиста Евгения Сталинского.Getty Images
Потом же выяснилось, что к стали это никакого отношения точно не имеет. Далее версии разнятся. Одни исследователи полагают, что Сталин это перевод на русский части его фамилии - «Джуга», и означает оно просто имя. Но самая любопытная версия: Сталин назвал себя так в честь либерального журналиста Евгения Сталинского, который сделал знаменитый перевод грузинской поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Сталин был большим поклонником Руставели и этой поэмы в частности, но по какой-то причине лучшее издание этой поэмы 1889 года с переводом Сталинского было изъято из всех выставочных экспозиций, библиотек, библиографических описаний и не упоминалось в литературоведческих статьях. Историк Вильям Похлебкин считает: «Сталин, давая распоряжение о сокрытии издания 1889 года, заботился в первую очередь о том, чтобы “тайна” выбора им своего псевдонима не была бы раскрыта».
Правда
Ее звали Лида Перепрыгина, и на момент романа с 37-летним Сталиным ей было всего 14. Он квартировал у нее с 1914 по 1916 годы во время сибирской ссылки, и за это время Лида родила от него двоих. Первый ребенок умер, а второй родился в апреле 1917 года и была записан как Александр Джугашвили (под настоящей фамилией Сталина). В селе Сталина преследовали за растление малолетней, и ему пришлось пообещать, что он женится на Лиде, но как только срок ссылки истек, Сталин уехал.
Сталин и Лида ПерепрыгинаВсеобщее достояние/Getty Images
Впоследствии Перепрыгина писала Сталину и просила о помощи, но не получила ответа. Вместо этого в 1930-х годах ее обязали дать подписку о неразглашении «тайны происхождения» сына.
Неправда
Популярный миф о том, что Сталин всю жизнь ходил в одной солдатской шинели, не оставил после себя никаких сбережений и вел аскетичный образ жизни, не имеет ничего общего с действительностью.
Фото из личного архива Е. Коваленко.Sputnik
На самом деле, он был колоссально богат, поскольку имел безлимитный доступ ко всем благам и привилегиям. Машины, дачи, частные врачи, еда, огромный штат обслуги в каждой из его резиденций - все было для него бесплатно, полное гособеспечение.
За время, что он управлял СССР, по всей стране для него было построено около 20 официальных загородных резиденций, и все они были оборудованы по последнему слову техники. Сталин никогда не носил с собой даже карманных денег - они ему были не нужны. Но при этом он имел также и официальную зарплату (которую сам же себе и назначил) - 10,000 рублей (это примерно 3,2 млн рублей в месяц в современных деньгах), а еще огромные роялти за написанные и переведенные на иностранные языки труды.
Правда
Сталина охраняли от нескольких десятков до десятков тысяч человек (как во время его путешествия в Потсдам летом 1945 года). По воспоминаниям его телохранителя Владимира Васильева, даже на торжественных заседаниях, которые проходили в Большом театре, помимо охраны вокруг здания, у входов и выходов, за кулисами, зал буквально наводнялся сотрудниками органов безопасности в штатском - на три приглашенных лица полагался один агент. Не доверял он никому, даже личным поварам, и на фуршетах пробовал еду всегда после того, как ее попробует кто-то еще.
Во время парада в июле 1936 года.Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images
А в послевоенные годы охрану Ближней дачи Сталина вблизи села Волынское можно было сравнить только с «Вольфшанце» Гитлера: «Единственную дорогу, которая вела на дачу, днем и ночью контролировали милицейские наряды. Публика эта была солидная, плечистая, все в звании капитанов и майоров, хотя погоны носили старшинские. Лес, окружавший дачу, был густо заплетен спиралями Бруно. Если человеку даже удалось бы через них пробраться, то я бы ему не позавидовал. На него набросились бы немецкие овчарки, бегавшие вдоль проволоки, натянутой между столбами», - писал Васильев.
«Следующая линия охраны состояла из фотоблоков, вывезенных из Германии. Идущие параллельно два луча надежно перекрывали “границу”. Стоило, скажем, зайцу проскочить через них, как на пульте у дежурного загоралась лампочка, указывавшая, в каком секторе находится “нарушитель”. Дальше стоял пятиметровый забор из толстенных досок. В нем были сделаны окошки-амбразуры, у которых находились посты вооруженной охраны. Затем - второй забор, немного пониже. Между ними были размещены морские сигнальные прожекторы. Ну а около самого дома дежурила личная охрана - “девятка”», - вспоминал Васильев.