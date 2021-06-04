7 самых популярных легенд о Сталине

Правда ли, что Сталин прочитывал до 500 страниц в день? Он действительно воевал по глобусу?

Легенда 1. Сталин был аэрофобом, поэтому запретил летать всей партийной верхушке

Правда

Судя по всему, это правда, потому что Сталин за всю жизнь летал всего дважды, по 500 километров: когда в ноябре 1943 года вылетел из Баку в Тегеран на встречу с Рузвельтом и Черчиллем, и когда в декабре улетел обратно. Во всех остальных случаях он предпочитал наземный или водный транспорт, сколько бы времени это не заняло. Даже на конференцию в Потсдам в 1945-м Сталин не летал, а лишь сделал фото у трапа, и отправился в Германию на поезде.

Сталин за всю свою жизнь летал на самолетах лишь дважды. Сергей Струнников/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Страх этот, однако, обоснован: в те годы авиакатастрофы случались регулярно, в них погибали как инженеры, так и соратники Сталина; до 1933 года, например, не существовало ни ежегодной обязательной проверки квалификации летчиков, ни приборов для слепого полета ночью и в условиях плохой видимости. После очередной такой «нелепой и чудовищной катастрофы» Сталин наложил категорический запрет на полеты для членов Политбюро и руководящих лиц высокого ранга. За ослушание - строгий выговор.

Легенда 2. Сталин воевал по глобусу

Неправда

Байку о том, что Сталин смотрел оперативную обстановку во время Второй мировой войны на глобусе (потому что не разбирался в картах) и, глядя на него, сочинял директивы, запустил пришедший после него к власти Никита Хрущев во время XX съезда в феврале 1956 года. «А надо сказать, что Сталин планировал операции по глобусу. (Оживление в зале). Да, товарищи, возьмет глобус и показывает на нем линию фронта», - зафиксировала стенограмма съезда. На нем Хрущев, помимо разоблачения культа личности бывшего вождя и его преступлений, попытался убедить окружающих и в том, что он был полным профаном в военных вопросах. Последнее, тем не менее, было неправдой. И современники Сталина это подтверждали.

Никита Хрущев пытался доказать, что Сталин был полным профаном в военных вопросах. Майкл Николсон / Corbis / Getty Images/Getty Images Майкл Николсон / Corbis / Getty Images/Getty Images

Маршал Александр Василевский писал, что с середины войны Сталин «являлся самой сильной и колоритной фигурой стратегического командования», а генерал Сергей Штеменко вот так высказался про глобус: «За торцом стола, в углу [кабинета Сталина], стоял большой глобус. Должен заметить, однако, что за сотни раз посещения этого кабинета мне никогда не доводилось видеть, чтобы им пользовались при рассмотрении оперативных вопросов. Разговоры о руководстве действиями фронтов по глобусу беспочвенны».

Легенда 3. Сталин до 10 лет не говорил по-русски, но выучил его ради того, чтобы стать священником

Правда

Сталин родом из Грузии, поэтому в детстве он говорил на родном грузинском языке. Мать Сталина хотела, чтобы сын стал священником, и решила отдать его в православное духовное училище. Но ему отказали - из-за незнания русского. Тогда она уговорила детей местного священника обучить сына языку.

Портрет Сталина в 1894-м. Всеобщее достояние Всеобщее достояние

«До 8 лет Иосиф русский язык почти не знал, но за два года выучил, - говорит историк Владимир Долматов. - Духовное училище в грузинском Гори окончил с похвальным листом. Был отличником на первых курсах Тифлисской семинарии. Но был исключен за революционную деятельность. В 1924-м начал собирать библиотеку. К концу его жизни она насчитывала более 20 тысяч книг. Прочитывал до 500 страниц в день».

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Легенда 4. Псевдоним Сталин означает «сталь»

Неправда

Свой основной псевдоним, под которым Иосиф Джугашвили вошел в историю, он выбрал, когда решил выйти за пределы региональной закавказской политики. Из-за того, что он созвучен со словом «сталь» и в целом органично описывал его главную характерную черту - жесткость - многие так и считали: Сталиным он стал потому что «сталь». Пока он был жив, и какое-то время после смерти, никаких исследований на этот счет не велось.

Самая любопытная версия: Сталин назвал себя Сталиным в честь либерального журналиста Евгения Сталинского. Getty Images Getty Images

Потом же выяснилось, что к стали это никакого отношения точно не имеет. Далее версии разнятся. Одни исследователи полагают, что Сталин это перевод на русский части его фамилии - «Джуга», и означает оно просто имя. Но самая любопытная версия: Сталин назвал себя так в честь либерального журналиста Евгения Сталинского, который сделал знаменитый перевод грузинской поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Сталин был большим поклонником Руставели и этой поэмы в частности, но по какой-то причине лучшее издание этой поэмы 1889 года с переводом Сталинского было изъято из всех выставочных экспозиций, библиотек, библиографических описаний и не упоминалось в литературоведческих статьях. Историк Вильям Похлебкин считает: «Сталин, давая распоряжение о сокрытии издания 1889 года, заботился в первую очередь о том, чтобы “тайна” выбора им своего псевдонима не была бы раскрыта».

Легенда 5. От Сталина родила 14-летняя крестьянка

Правда

Ее звали Лида Перепрыгина, и на момент романа с 37-летним Сталиным ей было всего 14. Он квартировал у нее с 1914 по 1916 годы во время сибирской ссылки, и за это время Лида родила от него двоих. Первый ребенок умер, а второй родился в апреле 1917 года и была записан как Александр Джугашвили (под настоящей фамилией Сталина). В селе Сталина преследовали за растление малолетней, и ему пришлось пообещать, что он женится на Лиде, но как только срок ссылки истек, Сталин уехал.

Сталин и Лида Перепрыгина Всеобщее достояние/Getty Images Всеобщее достояние/Getty Images

Впоследствии Перепрыгина писала Сталину и просила о помощи, но не получила ответа. Вместо этого в 1930-х годах ее обязали дать подписку о неразглашении «тайны происхождения» сына.

Легенда 6. Сталин - аскет

Неправда

Популярный миф о том, что Сталин всю жизнь ходил в одной солдатской шинели, не оставил после себя никаких сбережений и вел аскетичный образ жизни, не имеет ничего общего с действительностью.

Фото из личного архива Е. Коваленко. Sputnik Sputnik

На самом деле, он был колоссально богат, поскольку имел безлимитный доступ ко всем благам и привилегиям. Машины, дачи, частные врачи, еда, огромный штат обслуги в каждой из его резиденций - все было для него бесплатно, полное гособеспечение.

За время, что он управлял СССР, по всей стране для него было построено около 20 официальных загородных резиденций, и все они были оборудованы по последнему слову техники. Сталин никогда не носил с собой даже карманных денег - они ему были не нужны. Но при этом он имел также и официальную зарплату (которую сам же себе и назначил) - 10,000 рублей (это примерно 3,2 млн рублей в месяц в современных деньгах), а еще огромные роялти за написанные и переведенные на иностранные языки труды.

Легенда 7. Сталин был крайне озабочен своей безопасностью, только его одного охраняло несколько тысяч НКВДшников

Правда

Сталина охраняли от нескольких десятков до десятков тысяч человек (как во время его путешествия в Потсдам летом 1945 года). По воспоминаниям его телохранителя Владимира Васильева, даже на торжественных заседаниях, которые проходили в Большом театре, помимо охраны вокруг здания, у входов и выходов, за кулисами, зал буквально наводнялся сотрудниками органов безопасности в штатском - на три приглашенных лица полагался один агент. Не доверял он никому, даже личным поварам, и на фуршетах пробовал еду всегда после того, как ее попробует кто-то еще.

Во время парада в июле 1936 года. Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

А в послевоенные годы охрану Ближней дачи Сталина вблизи села Волынское можно было сравнить только с «Вольфшанце» Гитлера: «Единственную дорогу, которая вела на дачу, днем и ночью контролировали милицейские наряды. Публика эта была солидная, плечистая, все в звании капитанов и майоров, хотя погоны носили старшинские. Лес, окружавший дачу, был густо заплетен спиралями Бруно. Если человеку даже удалось бы через них пробраться, то я бы ему не позавидовал. На него набросились бы немецкие овчарки, бегавшие вдоль проволоки, натянутой между столбами», - писал Васильев.

«Следующая линия охраны состояла из фотоблоков, вывезенных из Германии. Идущие параллельно два луча надежно перекрывали “границу”. Стоило, скажем, зайцу проскочить через них, как на пульте у дежурного загоралась лампочка, указывавшая, в каком секторе находится “нарушитель”. Дальше стоял пятиметровый забор из толстенных досок. В нем были сделаны окошки-амбразуры, у которых находились посты вооруженной охраны. Затем - второй забор, немного пониже. Между ними были размещены морские сигнальные прожекторы. Ну а около самого дома дежурила личная охрана - “девятка”», - вспоминал Васильев.