Человек, которому Сталин безгранично доверял

Заслужить доверие осторожного и подозрительного лидера Советского Союза было невероятно сложно. Александр Щербаков был одним из немногих, кому это удалось.

Сегодня в России мало кто помнит имя этого человека. В сталинское же время руководитель советской пропаганды Александр Сергеевич Щербаков был одним из самых влиятельных людей в СССР. У него были все шансы встать когда-нибудь во главе государства. Однако сбыться этому было не суждено.

Стремительная карьера

После победы в Гражданской войне руководство страны столкнулось с острой кадровой проблемой. В его распоряжении было много боевых прославленных командиров, но способных специалистов для мирного времени катастрофически не хватало. Прирожденный лидер и способный организатор, получивший несколько высших образований Александр Сергеевич был в тех условиях на вес золота.

Александр Щербаков (крайний справа). Архивное фото Архивное фото

Уже в пятнадцать лет Щербаков организовал и возглавил несколько молодежных революционных организаций, а в тридцать три года дослужился до поста ответственного секретаря Союза писателей СССР. Именно он следил, чтобы в стране издавались литературные произведения, насыщенные «героической борьбой международного пролетариата, пафосом победы социализма, отражающие великую мудрость и героизм коммунистической партии». От Александра Сергеевича нередко зависело, чьи работы будут печатать, а чьи — нет.

Александр Сергеевич Щербаков. Архивное фото Архивное фото

Даже после того, как в 1936 году Щербаков покинул пост в Союзе писателей, он и в дальнейшем пристально следил за развитием советской литературы. «По культурному уровню, — писал в 1962 году в своем дневнике известный поэт Корней Чуковский, — это был старший дворник. Когда я написал “Одолеем Бармалея”, а художник Васильев донес на меня, будто я сказал, что напрасно он рисует рядом с Лениным — Сталина, меня вызвали в Кремль, и Щербаков, топая ногами, ругал меня матерно. Это потрясло меня. Я и не знал, что при каком бы то ни было строе всякая малограмотная сволочь имеет право кричать на седого писателя. У меня в то время оба сына были на фронте, а сын Щ-ва (это я знал наверное) был упрятан где-то в тылу».

Первая шеренга: Молотов, Сталин, Ворошилов; вторая шеренга - Маленков, Берия, Щербаков. Архивное фото Архивное фото

После работы в Союзе писателей Щербаков занимал ряд руководящих должностей по всей стране: в Ленинграде (Санкт-Петербурге), Сталино (Донецке), Иркутске. В конце концов, в 1938 году Сталин забрал его в Москву, где Александр Сергеевич возглавил Московскую партийную организацию. «Теперь в Политбюро (руководящий орган Коммунистической партии СССР) стариков немало набралось», — выступал на пленуме ЦК вождь: «Людей уходящих, а надо, чтобы кто-либо другой помоложе был подобран, чтобы они поручились и были, в случае чего, готовы занять их место». По протекции Сталина Щербаков стал кандидатом в члены Политбюро, почти добравшись, тем самым, до самых вершин власти.

Щербаков (третий слева) среди руководства СССР. Архивное фото Архивное фото

Глава пропаганды

Через два дня после вторжения в СССР войск нацистской Германии в стране было учреждено Советское информационное бюро, обязанное круглосуточно освещать для населения ход боевых действий. Во главе новой организации встал Александр Щербаков. В 1942 году он вдобавок к этому был назначен на должность начальника Главного политического управления Красной Армии, ответственного за правильное идеологическое воспитание солдат и моряков.

Щербаков (слева) на трибуне мавзолея во время парада 7 ноября 1941 г. Архивное фото Архивное фото

Самым ярким и сложным в биографии Александра Сергеевича стал октябрь 1941 года, когда немецкие армии вплотную подошли к Москве. С 15 по 17 число город был объят паникой, массовым бегством жителей, мародерством, разбоями и грабежами. Щербаков приложил немало усилий по нормализации обстановки. Он добился, чтобы под трибунал были отданы сбежавшие из города директора столичных предприятий, исключены из партии поддавшиеся страху партийные работники. По поручению Сталина Александр Сергеевич выступил по радио, успокаивая горожан словами: «За Москву будем драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови».

Щербаков выступает перед бойцами во время войны. Архивное фото Архивное фото

Усилиями Щербакова пропагандистская работа в Красной Армии стремительно набирала обороты. Задачу Главного политического управления он видел в том, чтобы «шире информировать личный состав о зверствах немецко-фашистских захватчиков, о их целях истребить советский народ, а оставшихся в живых превратить в рабов. Воспитывать на этом жгучую и беспощадную ненависть к врагу».

Александр Сергеевич увеличил количество политработников, направляя их на самые сложные участки советско-германского фронта. Пропагандистскую работу стали вести среди красноармейцев из национальных республик, многие из которых вообще не говорили по-русски. Для них издавали газеты на национальных языках.

Щербаков и Буденный на фронте. Архивное фото Архивное фото

Были организованы десятки фронтовых театров, сотни концертных бригад, регулярно снимали агитационные фильмы (один из них, «Разгром немецких войск под Москвой» получил в 1943 году премию Оскар). Авиации дальнего действия поручили разбрасывание листовок над оккупированными районами. К пропагандистской работе привлекли силы крупнейших писателей страны и даже Русской православной церкви.

Неожиданный уход

Щербаков (второй справа) принимает новую станцию московского метро «Электрозаводская», 1944 г. Архивное фото Архивное фото

Работавшие с Щербаковым давали ему следующую характеристику: «Обладая огромной трудоспособностью, незаурядной памятью, он мог быстро анализировать обстановку и принимать решения. Умел внимательно выслушать товарища и с большим тактом, если надо, поправить и подсказать правильное решение».

Во время подготовки к крупнейшим войсковым операциям лидер страны часто обращался за советом к своему протеже. «И.В. Сталин очень доверял А.С. Щербакову», — писал в своих мемуарах «Дело всей жизни» маршал Александр Василевский: «Материалы, согласованные с Александром Сергеевичем или завизированные им, он подписывал без задержки».

Похороны Щербакова. Архивное фото Архивное фото

Молодой, амбициозный, жесткий (а подчас и жестокий), глубоко преданный Сталину Александр Щербаков имел хорошие шансы вступить в политическую борьбу за власть в стране после смерти вождя. Однако слабое здоровье и безудержное пристрастие к алкоголю не дали ему возможности дожить до этого момента. Он скончался от обширного инфаркта на следующий день после празднования Дня Победы 10 мая 1945 года в возрасте всего лишь сорока трех лет.