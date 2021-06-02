Зачем тайваньцы захватили советский танкер?

Для некоторых членов команды советского танкера «Туапсе» возвращение домой растянулось почти на тридцать пять лет.

23 июня 1954 года произошло событие, всколыхнувшее весь СССР. В нейтральных водах Южно-Китайского моря был захвачен советский танкер «Туапсе». На этот шаг пошли вовсе не какие-то пираты, а сам военно-морской флот Китайской республики. Как же маленький Тайвань решился на открытый конфликт с одной из ведущих мировых держав?

Противники

Советский Союз и Китайская республика не всегда были врагами. Во второй половине 1930-х годов Москва активно поддерживала противостоящую японской агрессии правящую партию Гоминьдан Чан Кайши, снабжая ее финансами, оружием и военными специалистами.

В дальнейшем, однако, пути двух стран кардинально разошлись. СССР встал на сторону идеологически близких ему коммунистов Мао Цзэдуна, и вчерашние друзья превратились в противников.

Чан Кайши в 1950 году. Central Press/Hulton Archive/Getty Images Central Press/Hulton Archive/Getty Images

В 1949 году последователи Чан Кайши были выбиты Народно-освободительной армией Китая (НОАК) с материка на остров Тайвань, но не смирились со своим поражением. Заручившись поддержкой своих американских союзников, гоминьдановцы пытались вести морскую блокаду Китайской народной республики и задерживали иностранные грузовые суда, следовавшие к коммунистам. После конфискации грузов, те обычно отпускались.

Лишь советские корабли Чан Кайши трогать опасался. Однако этот страх ушел весной 1953 года вместе со смертью «всесильного вождя» Сталина и начавшейся в СССР борьбой за власть.

Захват

Покинувший Одессу в мае 1954 года советский танкер «Туапсе» шел в Шанхай с десятью тысячами авиационного керосина, предназначенного для ВВС НОАК. Когда до пункта назначения оставалось совсем немного, его перехватили два тайваньских эсминца.

Офицер Цуй Чанлинь участвовал в операции по захвату и через некоторое время сбежал в материковый Китай. «У меня невольно возник вопрос, каким образом чанкайшистское командование решило проявить подобную смелость», — рассказывал он на допросе: «Вскоре я получил исчерпывающий ответ на этот вопрос от капитана. Произошло это в тот момент, когда рано утром 23 июня мы увидели “Туапсе” и пошли на сближение с ним. Я стоял в это время на капитанском мостике и увидел вдали с помощью бинокля силуэты еще двух кораблей, о чем сразу же доложил капитану. Он сказал, что эти корабли принадлежат американскому военному флоту. Они, заявил капитан, встретили танкер “Туапсе” в проливе Ваши и сопровождали его к заранее намеченному месту захвата, сообщая координаты советского судна гоминьдановскому командованию».

Китайские корабли произвели несколько предупредительных выстрелов, потребовав, чтобы танкер остановился. На борт был высажен вооруженный десант, взявший корабль под свой контроль. Из радиорубки домой удалось отправить лишь единственное сообщение о захвате судна.

Захват тайваньцами советского танкера (кадр из художественного фильма «Ч. П. — Чрезвычайное происшествие», основанного на реальных событиях). Виктор Ивченко/Киностудия им. М. Горького, Киностудия им. Довженко, 1958 Виктор Ивченко/Киностудия им. М. Горького, Киностудия им. Довженко, 1958

«Туапсе» привели в тайваньский порт Гаосюн. Там, по свидетельствам Цуй Чанлиня, на борт поднялись несколько американских военных советников в штатском, изъявших всю документацию и тщательно изучивших танкер.

Скандал

Советский Союз незамедлительно отреагировал на инцидент. Москва не признавала тайваньское правительство и нота протеста была направлена напрямую США.

«Совершенно очевидно, что захват советского танкера военным судном в водах, контролируемых ВМФ США, мог быть осуществлен только военно-морскими силами США. Советское Правительство ожидает, что правительством США в связи с этим нападением на торговое советское судно в открытом море будут предприняты меры к немедленному возврату судна, его груза и команды», — говорилось в ноте, текст которой опубликовала газета «Правда» 25 июня.

Поскольку Чан Кайши продолжал удерживать корабль и его команду, Советский Союз и некоторые страны соцлагеря усилили дипломатическое давление, в том числе в рамках ООН. Даже дружественные американцам Австралия и Новая Зеландия негласно выразили озабоченность тем, что инцидент может дать СССР предлог для усиления действий его флота в западной части Тихого океана.

Судьба экипажа

Американские и тайваньские спецслужбы, однако, не спешили с выполнением требований Москвы. У них были свои планы в отношении советских моряков.

49 членов команды разделили на группы по 10-15 человек, которые сразу же изолировали друг от друга. Ежедневно их подвергали психологической обработке, вынуждая подать прошение о предоставлении политического убежища в США. Целью было нанести удар по имиджу Советского Союза, из которого люди якобы бегут при любой возможности.

Моряков перевели в статус военнопленных, держали на голодном пайке, подвергали избиениям, или, наоборот, пытались подкупить, обещая безбедную сытую жизнь на Западе. В один момент им даже объявили, что уже идет Третья мировая война, и, если они не сменят сторону, их попросту расстреляют.

Лишь спустя год Советскому Союзу при посредничестве французов удалось вызволить 29 членов команды, включая капитана танкера Виталия Калинина. Несмотря на давление, они категорически отказались что-либо подписывать.

Кадр из художественного фильма «Ч. П. — Чрезвычайное происшествие», основанного на реальных событиях. Sputnik Sputnik

Освобожденных встречали на родине как героев. Им выплатили компенсацию за пребывание в плену, вручили награды и обеспечили хорошими должностями на флоте. «Были моменты, что мы и не надеялись вернуться. В основном боялись умереть голодной смертью: все были настолько истощены, что походили на живых скелетов», — вспоминал Юрий Борискин.

Судьба 20 человек, все-таки подписавших прошение, была более печальной. Девять из них вывезли в США, где двое даже выступали на радио с критикой советского строя. Пятеро вскоре решили вернуться домой и в апреле 1956 года сбежали в советское посольство. Дома их встретили сдержанно, держали на контроле и в международные рейсы больше не пускали. Николая Ваганова, который был одним из выступивших по радио, арестовали (правда, не сразу, а в 1963 году) и осудили за измену родине, приговорив к 10 годам лишения свободы.

Четверых оставшихся в США в Советском Союзе заочно приговорили к смертной казни. Один из них — Михаил Иваньков-Николов — вскоре сошел с ума, и американцы в 1959 году сами передали его советской стороне. Дома его не стали расстреливать, а поместили в психиатрическую лечебницу, где он провел 20 лет.

Еще четыре моряка, подписавших прошение, смогли выехать в 1957 году из Тайваня в Латинскую Америку, а оттуда вернуться в СССР. Первоначально для них организовали большую пресс-конференцию, но затем осудили за измену родине на срок до 15 лет.

Из оставшихся на острове двое моряков умерли и еще один покончил с собой. Четверо человек отказались от подписанного ими прошения о предоставлении убежища в США и были посажены в местную тюрьму. После освобождения они жили в поселке на берегу моря под надзором тайваньской полиции. Лишь спустя 34 года, в 1988 году советскому консулу в Сингапуре удалось вернуть их домой.

Танкер «Туапсе» так и не увидел родных берегов. После службы в составе военно-морского флота Китайской республики под именем «Куайцзи», он был отправлен на постоянную стоянку в порт Гаосюн, где находится и по сей день.