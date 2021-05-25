Самое страшное поражение русского флота за всю его историю

Русская эскадра обогнула половину земного шара только для того, чтобы бесславно встретить свою гибель у японского острова Цусима.

В начале 20 века доминирующему положению России на Дальнем Востоке бросила вызов Япония. Когда-то находившаяся в полной самоизоляции, а теперь модернизированная и перевооружившаяся «Страна восходящего солнца» открыто заявляла о своих геополитических интересах в Корее и северо-восточном Китае — традиционной зоне интересов ее северного соседа.

Разразившаяся в 1904-1905 гг. русско-японская война шокировала весь мир. Никто и представить себе не мог, что царская армия в ходе нее не одержит ни одной победы, а русский флот в Цусимском сражении постигнет самая страшная катастрофа за всю его историю.

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Долгий путь

15 октября 1904 года из порта Либава (современная Лиепая в Латвии) вышли военные корабли сформированной на Балтике 2-й Тихоокеанской эскадры. Им следовало обогнуть полмира, добраться до Желтого моря и помочь своим коллегам из 1-й Тихоокеанской эскадры, находящимся под сильным давлением Императорского флота Японии.

С самого начала роковой поход не задался. Ночью 22 октября русские корабли, находясь вблизи берегов Великобритании, обстреляли местные рыболовецкие суда, приняв их за диверсионные силы японцев. В результате погибли несколько английских моряков и лишь большими усилиями русских дипломатов конфликт удалось разрешить миром.

Русские корабли обстреливают британские рыболовецкие суда. Legion media Legion media

Долгих семь месяцев 2-я Тихоокеанская эскадра добиралась до Дальнего Востока. У побережья Французского Индокитая в нее влилась догнавшая ее 3-я Тихоокеанская эскадра контр-адмирала Николая Небогатова, которая вместо того, чтобы огибать Африку, срезала путь через Суэцкий канал.

27 мая 1905 года 11 броненосцев, 9 крейсеров, 9 миноносцев, транспортные и вспомогательные суда под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского вошли в Корейский пролив недалеко от острова Цусима, где их уже ждал противник.

Бойня

Хэйхатиро Того на мостике флагманского броненосца «Микаса». Общественное достояние Общественное достояние

Японский Объединенный флот не только обладал численным преимуществом над русскими (в крейсерах и миноносцах), но и тщательно готовился к встрече эскадры. Адмирал Того Хэйхатиро был полон решимости уничтожить врага одним ударом.

Корабли Рожественского были обнаружены японцами на дальних подступах, в то время как русский командующий не только не провел надлежащей разведки, но и не разработал никакого четкого плана действий на случай встречи с противником, кроме как пробиваться в сторону Владивостока.

Зиновий Рожественский. Общественное достояние Общественное достояние

Ощетинившись орудиями, русская эскадра шла кильватерной колонной — суда следовали один за одним на установленной дистанции, что значительно сужало их сектор обстрела. Поскольку помимо новейших кораблей в ней было много устаревших, колонна двигалась с усредненной скоростью в 9 узлов. Того приказал терзать медленного неповоротливого противника небольшими маневренными соединениями по четыре-шесть кораблей, которые развивая скорость до 16 узлов, обгоняли колонну и заходили для атаки с выгодных для себя углов.

В самом начале боя был сильно поврежден флагманский корабль броненосец «Князь Суворов», на котором находился вице-адмирал Рожественский. «Я оглянулся. Какое разрушение!...» — вспоминал офицер штаба командующего Владимир Семенов: «Пылающие рубки на мостиках, горящие обломки на палубе, груды трупов... Сигнальные, дальномерные станции, посты, наблюдающие за падением снарядов, — все сметено, все уничтожено... Позади — “Александр” и “Бородино”, тоже окутанные дымом пожара!..»

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Раненого Рожественского эвакуировали на другой корабль, а эскадра на некоторое время лишилась командования, что сыграло свою пагубную роль в приближении катастрофы. Сменивший его на посту контр-адмирал Небогатов так и не смог объединить все силы под своим началом и фактически продолжал командовать лишь своим отрядом.

Хорошо подготовленные к сражению, имевшие больше боевого опыта, лучше оснащенные и обладавшие численным преимуществом японцы сумели в самом начале схватки завладеть инициативой и до самого конца крепко держали ее в своих руках. Ночью им удалось окончательно рассеять русскую эскадру, после чего ее броненосцы, крейсеры и миноносцы можно было легко уничтожать и захватывать поодиночке.

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«В то время как наши лучшие корабли один за другим гибли, истерзанные снарядами врага и уничтоженные пламенем пожаров, опрокидывались, но не покидали боевого строя, — противник оставался мало уязвимым», — вспоминал Владимир Костенко, инженер с броненосца «Орел». Объединенный флот потерял в Цусимском сражении всего лишь три миноносца. При этом один из них погиб не от русского огня, а затонул, столкнувшись с другим японским кораблем.

Катастрофа

Потери русской эскадры оказались куда значительнее японских. Двадцать один корабль были уничтожены противником или подорваны своими экипажами после полученных повреждений: шесть эскадренных броненосцев, два броненосца береговой обороны, четыре крейсера, пять миноносцев, один вспомогательный крейсер и три транспорта. Погибло 5045 человек, включая 209 офицеров.

Броненосец «Орел» после боя. Общественное достояние Общественное достояние

Четыре броненосца, миноносец и два госпитальных судна подняли белый флаг. В общей сложности в японском плену оказались 7282 человека, включая обоих командующих — Рожественского и Небогатова.

Семь кораблей прорвались в Манилу и Шанхай, где были интернированы. До Владивостока смогли добраться только крейсер «Aлмаз» и миноносцы «Бравый» и «Грозный» — лишь 870 офицеров и матросов из 16 тысяч, которыми эскадра располагала до сражения.

Крейсер «Олег» после боя. Общественное достояние Общественное достояние

Цусимская катастрофа приблизила окончание разгромной для России войны против Японии. Потеряв почти все главные силы своего флота, она превратилась во второстепенную морскую державу. Сильно пострадал ее международный военный престиж, а внутри страны стало стремительно расти недовольство властью, что, в конечно итоге, привело к началу Первой русской революции 1905-1907 годов.

На Дальнем Востоке Российская империя полностью утратила свое доминирующее положение. На смену ей пришла Япония, получившая возможность проводить широкомасштабную экспансию в Корею и Китай. Взять реванш за позор Цусимы смог лишь Советский Союз в 1945 году.