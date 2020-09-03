3 подвига русской армии и флота в войне с Японией

Храбрость русских солдат и моряков в ходе русско-японской войны 1904-1905 годов не могла компенсировать бездарность военного командования и недальновидность руководства Российской империи. Эти обстоятельства и привели страну к горькому поражению.

Эта война обещала быть для русской армии легкой прогулкой, но закончилась тяжелой катастрофой. Поражение настолько сильно взбудоражило российское общество, что стало одной из главных причин так называемой Первой русской революции 1905-1907 годов, охватившей всю территорию империи. Существенно упал и международный авторитет государства. Так, Китай, всегда с опаской воспринимавший северного соседа, стал пренебрежительно смотреть на Россию как на «бумажного дракона».

Впрочем, провальная война, в которой царские армия и флот не смогли выиграть ни одной крупной битвы, была отмечена целым рядом героических подвигов русских солдат и моряков. Вот самые яркие из них.

1. Подвиг «Варяга»

Крейсер «Варяг». Общественное достояние Общественное достояние

В самом начале войны, 9 февраля 1904 года, японская эскадра из 14 крейсеров и миноносцев блокировала нейтральный корейский порт Чемульпо (современный Инчхон), в котором в тот момент находились русский бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец».

Капитан «Варяга» Всеволод Руднев отверг ультиматум адмирала Уриу Сотокити о немедленной сдаче и решил прорываться с боем на военно-морскую базу российского флота в Порт-Артуре (на территории современного Даляня в Китае). В качестве крайнего варианта суда планировалось подорвать.

Команды кораблей нейтральных государств, находившихся в бухте Чемульпо, выстроились на палубах, чтобы криками «Ура!» отдать дань уважения уходящим сражаться русским морякам. «Мы салютуем этим героям, шедшим так гордо на верную смерть», — сказал тогда французский капитан Сэнес.

Всеволод Руднев. Карл Булла Карл Булла

Неравный бой против японцев продолжался три часа. После того, как «Варяг» получил серьезные повреждения и потерял около 40 человек команды убитыми, было принято решение эвакуироваться на нейтральные суда, а свои корабли затопить.

Капитан Руднев докладывал позже в своем рапорте о потерях у японцев нескольких кораблей, однако ни нейтральные наблюдатели, ни сами японцы их не подтвердили.

Тем не менее, противник высоко оценил отчаянный подвиг «Варяга». После войны, в 1907 году, император Муцухито в знак признания героизма русских моряков направил Рудневу орден Восходящего солнца II степени. Капитан орден принял, но никогда его не надевал.

2. Последний бой «Стерегущего»

Миноносец «Стерегущий». Общественное достояние Общественное достояние

Когда на рассвете 10 марта 1904 года два российских эскадренных миноносца «Решительный» и «Стерегущий» возвращались в Порт-Артур после разведывательной миссии, путь к берегу им внезапно преградила японская эскадра из четырех миноносцев и двух крейсеров.

«Решительный» сумел прорваться к базе, но «Стерегущему» пришлось принять бой. Корабль был буквально засыпан снарядами. Один из них, повредив котельное оборудование, обездвижил эсминец и тем самым лишил его последнего шанса пробиться к своим.

Несмотря на то, что на «Стерегущем», которого расстреливали как на учениях, не осталось живого места, команда не собиралась сдаваться. Лишь когда все орудия русского корабля замолчали, перестали стрелять и японцы, отправив к нему шлюпки. Бой не прошел для них легко: один только миноносец «Акибоно» получил около 30 попаданий, были убитые и раненые.

Поднявшись на борт, японские моряки увидели жуткую картину. Из 49 человек экипажа в живых остались лишь четверо. «Фок-мачта упала на правый борт», — вспоминал мичман Хитара Ямазаки: «Мостик разбит в куски. Вся передняя половина судна в полном разрушении с разбросанными осколками предметов. В пространстве до передней трубы валялось около двадцати трупов, обезображенных, частью туловища без конечностей, частью оторванные ноги и руки — картина ужасная, в том числе один, видимо, офицер, на шее у него был надет бинокль…»

Японцы думали захватить «Стерегущий» в качества трофея, но буксировать полузатопленный корабль представлялось трудным делом. К тому же к месту сражения спешил вызванный «Решительным» русский флот. В конце концов, брошенный эскадренный миноносец затонул через полчаса после ухода японской эскадры.

3. Смерть разведчика

Казнь Василия Рябова. Общественное достояние Общественное достояние

Разведчик 284-ого пехотного Чембарского полка Василий Рябов обладал настоящим актерским талантом. Он превосходно имитировал жесты, походку и мимику китайцев, чем сильно веселил своих сослуживцев. Начальство же нашло способностям Рябова более практичное применение.

Вскоре после сражения при Ляояне, произошедшего на северо-востоке Китая в сентябре 1904 года, он был отправлен в разведку на территорию противника. При этом одет Рябов был как китайский крестьянин: в длинном халате, соломенном шлеме, деревянных башмаках и с привязанной косой.

Подвело разведчика незнание китайского и японского языков. Собрав сведения о расположении вражеской армии, он уже возвращался к своим, когда по дороге был остановлен японским офицером, приказавшим ему напоить коня. Когда Василий не выполнил требование, японец дернул его за косу, которая тут же отвалилась.

Доставленный в штаб противника, Рябов подвергся долгим допросам и избиениям, однако кроме своего имени и названия своей части ничего не сказал. Не помогли даже обещания сохранить ему жизнь.

В конце концов, Василий Рябов был расстрелян как шпион. Японцы, однако, были так восхищены его стойкостью и мужеством, что их переговорщики передали разъезду 1-го Оренбургского казачьего полка конверт с письмом, в котором рассказывалась история храброго разведчика. Заканчивалось послание следующими словами: «Наша армия не может не высказать наше искреннейшее пожелание уважаемой русской армии, чтобы последняя побольше воспитывала таких истинно прекрасных, достойных полного уважения воинов, как означенный рядовой Рябов».