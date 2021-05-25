Мог ли обычный советский человек купить себе квартиру?

Большая часть квартир в Советском Союзе распределялась государством в порядке очереди. Однако это был не единственный способ стать обладателем жилья.

Обеспечить работающего человека отдельным жильем было одним из столпов государственной политики СССР. До Революции 1917 года более 80% населения страны жило в деревнях, однако уже 10 лет спустя, в эпоху индустриализации, города стали переживать массовый приток рабочих, для которых нужно было жилье. Все началось с так называемого «уплотнения», когда в большие квартиры обеспеченных людей вселяли пролетариат, причем не взимая с них плату за жилье и пообещав в скором времени построить новые дома. Советское руководство экспериментировало и с домами-коммунами, и с соцгородками, однако ощутимый рост жилого фонда начался только в 1960-х, когда появилось недорогое панельное жилье, известное как «хрущевки» и «брежневки».

Товарищи, встаньте в очередь!

Татарская АССР. Набережные Челны. Новоселы. Е.Логвинов/TASS Е.Логвинов/TASS

Самым распространенным способом получения квартиры была очередь на улучшение жилищных условий: туда можно было попасть, если на человека в семье приходилось менее 9 кв. метров. Обычно молодые специалисты вставали в очередь с рождением ребенка. В среднем по СССР получение квартиры занимало 6-7 лет.

Проще всего было пойти работать на предприятие, которое строило дома для сотрудников: очередь могла подойти всего пару лет. Работники бюджетной сферы (учителя, врачи) могли встать в очередь в местной администрации. В ожидании в таком случае можно было провести и более 10 лет. Выбора квартир или района города не было.

Тропарево - район массового жилищного строительства. Анатолий Сергеев-Васильев/Sputnik Анатолий Сергеев-Васильев/Sputnik

«Мои родители после института сразу получили комнату в общежитии как молодые специалисты, а когда родился я - однушку недалеко от работы, - пишет Петр из Краснодарского края. - Когда родилась сестра - получили двухкомнатную. Итого молодые врачи уже через 5 лет после института жили в отличной двушке».

Квартиры не были собственностью человека, они сдавались в пожизненный социальный наем. В ней можно было регистрировать других людей, ее можно было обменять у другого гражданина (с неофициальной доплатой), а вот продавать, дарить или завещать было нельзя.

«Я получила квартиру в 1979 году через год после окончания института, поехав по распределению в другой город: по закону молодые специалисты в течении трех лет получали квартиры, - вспоминает Галина из Курска. - Приехав в Джезказган (областной центр в Казахстане), мне дали место в общежитии и через год однокомнатную квартиру. Отработав положенные 3 года, я с помощью квартирного обмена вернулась в Курск».

Город Радужный, Тюменская область. Новоселы. Андрей Соломонов/Sputnik Андрей Соломонов/Sputnik

Если наниматель квартиры умирал, то жилплощадь перерегистрировали на другого члена семьи. Квартира одинокого человека возвращалась обратно государству.

В июле 1991 разрешили приватизировать государственные квартиры, и этот процесс до сих пор не завершен. До сих пор большинство россиян живет в приватизированных советских квартирах.

А можно ли было купить квартиру в СССР?

Дома жилищно-строительного кооператива "Лебедь". Спальня в новом кооперативном доме микрорайона Орехово-Борисово города Москвы. Борис Кавашкин, Борис Бабанов/Sputnik Борис Кавашкин, Борис Бабанов/Sputnik

Рынка жилья в нашем сегодняшнем понимании в те годы не было, но с конца 1950-х существовали жилищно-строительные кооперативы, в которые можно было вступить и затем выкупить квартиру в рассрочку. Стоимость квартир в регионах отличалась, но ненамного. В 1970-1980-х однокомнатная квартира стоила 5,500-6,000 рублей (как новый автомобиль “Волга”), а трехкомнатная - около 10,000 рублей при средней зарплате в 150-200 рублей. Позволить себе кооперативную квартиру могли немногие семьи - доля таких квартир в СССР была не более 10%.

«Родители вступили в такой кооператив в середине 1980-х в Балашихе, - вспоминает Павел из Московской области. - Вступительный взнос был достаточно высок, 3-4 тысячи руб. Занимали у родственников. Ежемесячные взносы около 50 руб. При зарплате каждого 150-200 руб. - не так уж много. Они получили “трешку” около 60-65 кв.м. на 3 членов семьи».

Построим дом сами

Концерт на празднике новоселья в молодежном жилищном комплексе "Атом". Сергей Самохин/Sputnik Сергей Самохин/Sputnik

Кто-то вкладывал в квартиру деньги, а кто-то - собственный труд. В некоторых городах СССР строили молодежные жилые комплексы: молодые специалисты разных профессий на время оставляли свою работу и шли на стройку. При этом рабочий стаж на основном месте не прекращался. Возникло это явление в 1960-х в подмосковном наукограде Королеве, куда приезжали лучшие выпускники институтов развивать космическую науку, а нехватка свободного жилья тормозила прием новых сотрудников. Тогда с одобрения комсомола было решено построить дома силами будущих жильцов.

Работа на такой стройке считалась престижной: во-первых, можно было получить новую квартиру, а во-вторых, многие жилые комплексы строились по оригинальным проектам и включали в себя большое количество социальных объектов, что выгодно их отличало от обычных серых микрорайонов. Средства на строительство сначала выделялись предприятиями, а затем и госпланом. Многие из таких объектов достраивали уже после распада СССР.