Рецепты Маргариты Симоньян: Панакотта с лавандой

Главный редактор RT рассказывает об идеальном десерте в итальянском стиле.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

В воскресенье у нас был итальянский ужин. Долго думала, что бы сделать на десерт такого небанального. Вуаля — панакотта с ЛАВАНДОЙ.

Лаванду я купила в цветочном магазине. В интернет-лавках тоже полно обычных лавандовых букетиков или саше.

В густые сливки положила эту лаванду, сахар, ванилин, довела до кипения. Развела желатин согласно инструкции. Сливки процедила, добавила желатин, разлила по формочкам.

Украсить можно чем угодно — вот, например, смородиной или полить итальянским ликером лимончелло.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Ингредиенты:

Лаванда – 1 букетик сухой

Сливки 33-35% – 200 мл

Сахар – 2 ст. ложки

Ванилин – по вкусу

Желатин – 15 г