Рецепты Маргариты Симоньян: Панакотта с лавандой

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Маргарита Симоньян
Главный редактор RT рассказывает об идеальном десерте в итальянском стиле.

Маргарита Симоньян

В воскресенье у нас был итальянский ужин. Долго думала, что бы сделать на десерт такого небанального. Вуаля — панакотта с ЛАВАНДОЙ. 

Лаванду я купила в цветочном магазине. В интернет-лавках тоже полно обычных лавандовых букетиков или саше. 

В густые сливки положила эту лаванду, сахар, ванилин, довела до кипения. Развела желатин согласно инструкции. Сливки процедила, добавила желатин, разлила по формочкам. 

Украсить можно чем угодно — вот, например, смородиной или полить итальянским ликером лимончелло.

Маргарита Симоньян

Ингредиенты:

Лаванда – 1 букетик сухой
Сливки 33-35% – 200 мл
Сахар – 2 ст. ложки
Ванилин – по вкусу
Желатин – 15 г

Рецепты Маргариты Симоньян
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