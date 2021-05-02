Рецепты Маргариты Симоньян: Панакотта с лавандой

В воскресенье у нас был итальянский ужин. Долго думала, что бы сделать на десерт такого небанального. Вуаля — панакотта с ЛАВАНДОЙ.
Лаванду я купила в цветочном магазине. В интернет-лавках тоже полно обычных лавандовых букетиков или саше.
В густые сливки положила эту лаванду, сахар, ванилин, довела до кипения. Развела желатин согласно инструкции. Сливки процедила, добавила желатин, разлила по формочкам.
Украсить можно чем угодно — вот, например, смородиной или полить итальянским ликером лимончелло.
Лаванда – 1 букетик сухой
Сливки 33-35% – 200 мл
Сахар – 2 ст. ложки
Ванилин – по вкусу
Желатин – 15 г