5 уникальных российских часов, сделанных в наши дни

1. «Джокер» от Константина Чайкина

Эту модель, созданную самым титулованным российским часовщиком Константином Чайкиным, хорошо знают во всём мире. Мануфактуре Чайкина уже 18 лет. За эти годы он создал немало революционных механизмов, что открыло ему двери в мир высокого часового искусства. Пока Чайкин – единственный русский, принятый в международную Академию независимых часовщиков AHCI.

«Джокер» – не просто часы, но одно из изобретений Чайкина. Циферблат сделан в виде лица шутника. Часовую и минутную стрелку заменяют вращающиеся диски «глазниц», а указателем фаз Луны служит фирменная улыбка Джокера. Уникальный механизм получил международное признание. Вплоть до того, что три года назад часы «Клоун», вариация «Джокера», удостоились «Оскара» индустрии, специальной премии Женевского часового Гран-При. Часовщик из России получил приз первый раз в истории.

Все детали «Джокера» делают только вручную, и на модель нужно записываться в лист ожидания (мануфактура Чайкина специализируется на штучном производстве, всего в год выпускается не больше 100 часов).

2. «Марс Конкверор» от Константина Чайкина

«Марсианским хроникам» Чайкина уже несколько лет. Когда Илон Маск объявил, что скоро человечество колонизирует «красную планету», мастер, в свою очередь, загорелся идеей создать часы, которые бы показывали... время на Марсе. За пилотными экземплярами в 2020-м последовала модель, запущенная в производство (всего таких часов будет восемь штук).

Титановый корпус напоминает стыковочные шлюзы космолётов. Циферблат оснащён стрелками в виде ракет-носителей. Самые крупные показывают время на Земле. На отметке 6 часов находится дополнительный циферблат, синхронно выставляющий время на Марсе. Модель также оснащена марсианским календарём с датами в солах (марсианские сутки). Чтобы эта вселенская механика стала возможной, часовщик создал и запатентовал уникальный механизм.

3. «Полярные» от завода «Ракета»

Часовое предприятие в Петергофе может гордиться своей 300-летней историей. Возрождать его уже в наши дни взялись французы и аристократы, имеющие давние и неоднозначные (род графов Пален, например, был причастен к заговору против императора Павла I) связи с Россией. Обновлённая «Ракета» выстрелила несколько лет назад, и планы у предприятия амбициозные. За часами советского периода охотятся коллекционеры, так что новые владельцы завода уверены, что и продукция наших дней будет встречена не менее восторженно: как на Западе, так и у нас в стране.

«Полярные» – реплика легендарной модели 1970-х, никогда не поступавшей в серийное производство (а потому особенно желанной для коллекционеров). Эти часы делали специально для экспедиций, и их уникальность в механизме, которому не страшны любые нестандартные задачи. Так как в Антарктиде сложно понять, когда день, то индикация времени – не привычная 12-ти, а 24-х часовая. «Полярные» отступают от оригинала лишь в паре деталей, более того делают часы на тех же, советских станках. Модель вышла в прошлом году лимитированным тиражом.

4. «Штурманские» от бывшего завода «Полет»

«Полет» или Первый Московский часовой, легендарный советский завод, делавший до трети часового оборота СССР, после перестройки распался на несколько небольших предприятий. Знаменитые линейки часов также разошлись по разным маркам-правообладателям. Так, модель «Штурманские», предназначенные для советских лётчиков (серийный выпуск начиная с 1949-го, но только для авиации, в продажу не поступали), отошла компании «Волмакс груп», которая сегодня производит их под брендом Sturmanskie.

Именно в «Штурманских» отправился в космос Гагарин. У модели несколько базовых вариаций. Самая известная и ходовая – «Гагарин. Наследие». Часы серийные и демократичные, но, как и в 1961-м, их оснащают фирменным суперточным калибром «Полет 2609», собственной заводской разработкой. В этом году по случаю 60-летия первого полета в космос вышла юбилейная, лимитированная версия с памятной гравировкой – точная копия тех самых, гагаринских часов.

5. «Русская рулетка» от завода «Слава»

Завод «Слава», он же Второй часовой, – еще одно предприятие с непростой судьбой. В 2000-х оно принадлежало банку, который в итоге пустил его с молотка. Наследие (чертежи, права на уникальные механизмы) приобрела часовая компания «Верный ход», в последующие годы выкупившая и сам бренд. Сегодня «Верный ход» выпускает многие исторические модели «Славы», в которых когда-то ходил весь СССР.

«Русская рулетка» – пожалуй, самые одиозные русские часы современности. Их концепция родилась в 2017-м благодаря сотрудничеству с русским актёром Иваном Охлобыстиным. Он и предложил для основы дизайна образ револьвера с одним патроном в барабане. Дорабатывали дизайн три года. Это механические часы с дополнительной деталью в виде барабана с патроном. Крутя барабан, как и в случае с гусарской забавой, испытываешь судьбу: узнать, пан или пропал, можно благодаря окну в верхней части циферблата. Если удача отвернулась, вы увидите в окне патрон (на нём выгравированы череп и кости). Механизм движения барабана и остановки патрона стабилизируют 16 магнитов, так что, как считают создатели, эти часы ещё и улучшают самочувствие, ведь это своего рода магнитный браслет, который носят, чтобы нормализовать давление.