7 архитектурных шедевров Москвы, которые недавно взяли под охрану (ФОТО)

Каждый год список охраняемых на федеральном уровне памятников культурного наследия Москвы пополняется новыми именами. Вот самые яркие из вновь прибывших.

1. Рижский вокзал

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В Москве несколько вокзалов и каждый - архитектурный шедевр. Ансамбль Рижского вокзала выполнен в неорусском стиле. Он напоминает древнерусский терем с высокими крышами-кокошниками и узорчатыми окнами, отсылающими к стилю ар-нуво. Проект принадлежит архитектору Станиславу Бржозовскому, он же построил невероятной красоты модернистский Витебский вокзал в Санкт-Петербурге.

Рижский вокзал Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

Рижский вокзал был построен в 1899 году для железнодорожной связи со странами Балтии, однако, современное название получил лишь в 1946, до этого он назывался Виндавским по имени портового латвийского города (современный Вентспилс), куда вела дорога.

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Внутри практически нет архитектурных излишеств - интерьер выдержан в смешении ампира и модерна.

2. Дом с кариатидами и грифонами

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Доходный дом купца Камзолкина на проспекте Мира был построен в конце XIX и через несколько лет немного перестроен из-за пожара. Архитектором проекта выступил Василий Загорский, позже он построит Московскую Консерваторию. На первом этаже здания располагался большой торговый зал, а на двух верхних - жилые помещения, которые сдавали в аренду.

Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Главной особенностью дома является его фасадный декор - тут множество колонн, кариатид и маскаронов. Автором этого невероятного многообразия был молодой скульптор Сергей Коненков, который позже прославится и даже получит прозвище «русский Роден».

3. Рогожская амбулатория

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Здание было построено в 1903 году по заказу Московской городской управы в модном неорусском стиле, как и Рижский вокзал. Проект сказочного краснокирпичного дома был выполнен архитектором Николаем Благовещенским. Ему принадлежит еще десяток церквей в Москве, общественных учреждений и доходных домов.

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С 1903 по 1960-е здесь была городская лечебница, получившая название «Рогожская амбулатория». Позже здание было в аварийном состоянии и заброшено, но уже в 1970-х его восстановили, открыли здесь магазин «Кулинария» и Музей кулинарного искусства, который работает тут до сих пор.

4. Доходный дом с жар-птицами

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Доходный дом Е.К. Калиновской - образец позднего ар-нуво. Пятиэтажное здание было построено в 1911 году по проекту году Эрнста Нирзнее. Прогрессивный архитектор строил множество доходных домов в центре москвы и по его проектам были возведены первые московские «тучерезы», то есть небоскребы - жилые дома выше 8 этажей.

Кардашов Антон/Агентство «Москва» Кардашов Антон/Агентство «Москва»

Помимо высоты, отличительная черта этого дома на 4-ой Тверской-Ямской - расписные керамические наличники, которые изображают жар-птиц и диковинные растения работы художника Александра Головина. Дом украшен разными по форме и высоте эркерами, поэтому фасад асимметричен. В 1990-х был пристроен лифт, немного испортивший внешний вид здания.

5. Дом с масками Гермеса на Кузнецком Мосту

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Этот дом на улице Кузнецкий Мост известен как «Конторское здание». С самого момента постройки в 1901 году на всех трех этажах располагались магазины и офисы. Здание выполнено по проекту архитектора Митрофана Арсеньева в стиле эклектика. Кстати, это один из немногих домов, который практически полностью сохранил свой изначальный внешний вид.

Главная «фишка» дома - это то, что фасад украшен «гермами» - выпуклыми колоннами с бюстами античных женщин. Кроме того между вторым и третьим этажом расположились четыре медальона с масками Гермеса, который согласно древнегреческой мифологии является богом-покровителем торговли. Магазины в здании располагаются и сейчас.

6. Особняк Зинаиды Морозовой

А.Савин А.Савин

Эту роскошную усадьбу на улице Спиридоновка крупный меценат и промышленник Савва Морозов подарил своей жене Зинаиде. Дом был построен знаменитым архитектором Федором Шехтелем и обладает элементами раннего модерна и неоготики. Внутреннее убранство оформлял художник Михаил Врубель.

После смерти мужа Зинаида продала особняк другому известному предпринимателю - Михаилу Рябушинскому. Михаил был коллекционером живописи и собрал в доме картины великих русских и иностранных художников: Карла Брюллова, Валентина Серова, Михаила Репина, а также Пьера Ренуара, Камиля Писсарро, Эдгара Дега и многих других. После революции он передал многие картины Третьяковской галерее, а сам эмигрировал. В 1920-х годах в доме нашли клад, в котором в том числе было множество картин великих мастеров.

Юрий Артамонов/Sputnik Юрий Артамонов/Sputnik

Во времена СССР здание было передано министерству иностранных дел - в нем и сегодня проходят торжественные приемы.

7. Деревянный дом купца Виноградова

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Этот дом во 2-м Крутицком переулке был построен в 1880 году и принадлежал купцу Дмитрию Виноградову, владельцу чугунолитейного завода, который находился неподалеку. Деревянная постройка - редкость для Москвы - отлично сохранилась.

Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Здание - образец деревянного зодчества XIX века, с эркером-кокошником, карнизом с резными зубцами, а также интересным элементом - «слуховыми» окнами. Также дверь в дом имеет резное обрамление. После революции 1917 года здесь располагались квартиры, а теперь - офисы.