7 архитектурных шедевров Москвы, которые недавно взяли под охрану (ФОТО)

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Александра Гузева
Каждый год список охраняемых на федеральном уровне памятников культурного наследия Москвы пополняется новыми именами. Вот самые яркие из вновь прибывших.

1. Рижский вокзал

Legion Media

В Москве несколько вокзалов и каждый - архитектурный шедевр. Ансамбль Рижского вокзала выполнен в неорусском стиле. Он напоминает древнерусский терем с высокими крышами-кокошниками и узорчатыми окнами, отсылающими к стилю ар-нуво. Проект принадлежит архитектору Станиславу Бржозовскому, он же построил невероятной красоты модернистский Витебский вокзал в Санкт-Петербурге. 

Рижский вокзал

Рижский вокзал

Евгений Биятов/Sputnik

Рижский вокзал был построен в 1899 году для железнодорожной связи со странами Балтии, однако, современное название получил лишь в 1946, до этого он назывался Виндавским по имени портового латвийского города (современный Вентспилс), куда вела дорога. 

mos.ru/Legion Media

Внутри практически нет архитектурных излишеств - интерьер выдержан в смешении ампира и модерна.

2. Дом с кариатидами и грифонами 

mos.ru

Доходный дом купца Камзолкина на проспекте Мира был построен в конце XIX и через несколько лет немного перестроен из-за пожара. Архитектором проекта выступил Василий Загорский, позже он построит Московскую Консерваторию. На первом этаже здания располагался большой торговый зал, а на двух верхних - жилые помещения, которые сдавали в аренду. 

Агентство «Москва»

Главной особенностью дома является его фасадный декор - тут множество колонн, кариатид и маскаронов. Автором этого невероятного многообразия был молодой скульптор Сергей Коненков, который позже прославится и даже получит прозвище «русский Роден».

3. Рогожская амбулатория

mos.ru

Здание было построено в 1903 году по заказу Московской городской управы в модном неорусском стиле, как и Рижский вокзал. Проект сказочного краснокирпичного дома был выполнен архитектором Николаем Благовещенским. Ему принадлежит еще десяток церквей в Москве, общественных учреждений и доходных домов. 

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С 1903 по 1960-е здесь была городская лечебница, получившая название «Рогожская амбулатория». Позже здание было в аварийном состоянии и заброшено, но уже в 1970-х его восстановили, открыли здесь магазин «Кулинария» и Музей кулинарного искусства, который работает тут до сих пор.

4. Доходный дом с жар-птицами

mos.ru

Доходный дом Е.К. Калиновской - образец позднего ар-нуво. Пятиэтажное здание было построено в 1911 году по проекту году Эрнста Нирзнее. Прогрессивный архитектор строил множество доходных домов в центре москвы и по его проектам были возведены первые московские «тучерезы», то есть небоскребы - жилые дома выше 8 этажей. 

Кардашов Антон/Агентство «Москва»

Помимо высоты, отличительная черта этого дома на 4-ой Тверской-Ямской - расписные керамические наличники, которые изображают жар-птиц и диковинные растения работы художника Александра Головина. Дом украшен разными по форме и высоте эркерами, поэтому фасад асимметричен. В 1990-х был пристроен лифт, немного испортивший внешний вид здания.  

5. Дом с масками Гермеса на Кузнецком Мосту

mos.ru

Этот дом на улице Кузнецкий Мост известен как «Конторское здание». С самого момента постройки в 1901 году на всех трех этажах располагались магазины и офисы. Здание выполнено по проекту архитектора Митрофана Арсеньева в стиле эклектика. Кстати, это один из немногих домов, который практически полностью сохранил свой изначальный внешний вид. 

Главная «фишка» дома - это то, что фасад украшен «гермами» - выпуклыми колоннами с бюстами античных женщин. Кроме того между вторым и третьим этажом расположились четыре медальона с масками Гермеса, который согласно древнегреческой мифологии является богом-покровителем торговли. Магазины в здании располагаются и сейчас.

6. Особняк Зинаиды Морозовой

А.Савин

Эту роскошную усадьбу на улице Спиридоновка крупный меценат и промышленник Савва Морозов подарил своей жене Зинаиде. Дом был построен знаменитым архитектором Федором Шехтелем и обладает элементами раннего модерна и неоготики. Внутреннее убранство оформлял художник Михаил Врубель. 

После смерти мужа Зинаида продала особняк другому известному предпринимателю - Михаилу Рябушинскому. Михаил был коллекционером живописи и собрал в доме картины великих русских и иностранных художников: Карла Брюллова, Валентина Серова, Михаила Репина, а также Пьера Ренуара, Камиля Писсарро, Эдгара Дега и многих других. После революции он передал многие картины Третьяковской галерее, а сам эмигрировал. В 1920-х годах в доме нашли клад, в котором в том числе было множество картин великих мастеров. 

Юрий Артамонов/Sputnik

Во времена СССР здание было передано министерству иностранных дел - в нем и сегодня проходят торжественные приемы. 

7. Деревянный дом купца Виноградова 

mos.ru

Этот дом во 2-м Крутицком переулке был построен в 1880 году и принадлежал купцу Дмитрию Виноградову, владельцу чугунолитейного завода, который находился неподалеку. Деревянная постройка - редкость для Москвы - отлично сохранилась. 

Агентство «Москва»

Здание - образец деревянного зодчества XIX века, с эркером-кокошником, карнизом с резными зубцами, а также интересным элементом - «слуховыми» окнами. Также дверь в дом имеет резное обрамление. После революции 1917 года здесь располагались квартиры, а теперь - офисы. 

Искусство
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