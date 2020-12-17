Как наводнение превратило Москву в Венецию (ФОТО)

Москву затапливало не так часто, как Санкт-Петербург, а серьезных разрушительных наводнений практически не было. И все же остались уникальные фото с улицами, заполненными водой.

В середине апреля 1908 года, накануне православной Пасхи, в Москве случилось одно из самых больших наводнений за всю историю - и самое крупное в XX веке.

«Разлив реки Москвы, наступивший в этом году чрезвычайно поздно, принял чудовищные размеры, превзошедшие все ожидания… особо пострадали пять участков по правую сторону реки Москвы: второй Хамовнический (Дорогомилово), оба участка Пятницкой части и оба участка Якиманской. Наводнение этого года охватило в общем 1/5 часть города», - говорится в докладе Московской городской управы.

Газета «Биржевые ведомости» писала: «Пока, конечно, трудно подсчитать убытки. В праздники не до этого было. Пока известно только, что пострадало от наводнения более 1500 домов, залита площадь в одном замоскворецком районе приблизительно в 4 миллиона квадратных саженей [почти 2000 гектар]». Позже стало известно, что пострадало около 25 тысяч домов, а площадь затопления была 16 кв. км.

Газета «Русское слово» даже несколько романтизировала наводнение: «Поминутно встречались лодки с пассажирами, возвращавшимися из церквей с зажжёнными свечами. Совсем как на Большом канале в Венеции. Только серенад не было». Лодочники развозили людей, которые не могли добраться сами - и стали героями открыток.

«Особенно красива была картина реки между Москворецким и Каменным мостами. С одной стороны, тонули в воде ярко освещённые электрическими фонарями обеих мостов кремлёвские стены, с другой — отражались в ней красивые дома и особняки Софийской набережной», - также писало «Русское слово».

Богатые купцы сразу создали фонд помощи пострадавшим, очень быстро был также организован сбор денег. В праздничные дни народ охотно жертвовал деньги - тем более много людей собралось на службы в храмах и деньги собрали быстро.

Еще одна памятная открытка, изданная после наводнения, изображала жителей Ушаковского переулка (в современном районе Хамовники). Они забрались на крышу во время наводнения - и прямо там праздновали Пасху.

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Очевидцы также говорили, что вода Москвы-река стала желтой - наводнение затопило химический завод и большие запасы жёлтой краски растворились в воде. Фундаменты некоторых домов так и остались желтыми, когда вода схлынула.

Водой было залито более 100 км улиц - на фото одна из улицы Замоскворецкого района Москвы. Убытки от наводнения были огромными - пострадал, например, Сахарный завод Гепнера. В итоге в водах Москвы-реки оказалось более 5 тысяч тон сахара (350 тыс. пудов)

Вода поднялась в некоторых местах более, чем на 9 метро. Место народных гуляний - Воробьевы горы - также затоплены, видно, что деревянные дома вода затопила прямо по крышу. Фотография сделана со стороны Новодевичьего монастыря.

Затопленные улицы района Якиманка, недалеко от Кремля. Находящуюся недалеко Третьяковскую галерею чудом удалось спасти - вокруг нее соорудили кирпичную заградительную стенку.

«В первый день Пасхи Москва была погружена во мрак. Электрическая станция была затоплена, и только на второй день праздника успели с городской станции перевести кабель и осветить Тверскую и три театра: Корша, Интернациональный и Новый, и утренние спектакли на второй день так и не состоялись», - писало «Русское слово».

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С этим видом улицы Большая Дорогомиловская выходила даже открытка из серии «Москва историческая. Истории московской жизни».

