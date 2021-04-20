Последняя победа немцев над Советской Армией

В апреле 1945 года советские войска неуклонно продвигались к сердцу гитлеровской Германии — Берлину. Территория Третьего Рейха стремительно сокращалась, а ее вооруженные силы буквально таяли на глазах.

Мало кто мог представить себе тогда, что в таких условиях, на пороге окончательного разгрома нацизма вермахту удастся нанести Красной Армии поражение. Однако именно это и произошло.

Успешное наступление

Самоходная установка ИСУ-122 1-го польского танкового корпуса переправляется через Нейсе, апрель 1945 года. Архивное фото Архивное фото

Свой последний триумф во Второй мировой войне немцы отпраздновали в Саксонии. Здесь в направлении Дрездена наступали части 52-й армии и 2-я армия Войска Польского. Сформированная в основном из поляков, она была оснащена советским вооружением и подчинялась советскому военному командованию.

Первоначально наступление советских и польских войск проходило вполне успешно. Форсировав 16 апреля реку Нейсе и прорвав вражескую оборону, они через три дня начали штурм стратегически важного города Баутцен, превращенного немцами в сильный опорный пункт. Остаткам гарнизона и отрядам народного ополчения фольксштурм удалось зацепиться лишь в старинной крепости Ортенбург.

Город Баутцен. Архивное фото Архивное фото

В это время части 1-ого польского танкового корпуса 2-й польской армии приближались к Дрездену. Командующий армией генерал Кароль Сверчевский был буквально одержим взятием одного из важнейших немецких центров. Он мечтал о том, чтобы именно польские солдаты первыми вошли в город. Как оказалось, это и сыграло роковую роль в последовавшем вскоре поражении.

Неожиданный удар

Увлеченные успешным прорывом на запад, советские и польские войска слишком сильно растянули свои коммуникации. Танковые и механизированные части, оторвавшись от своих тылов, рвались к Дрездену. Этим незамедлительно воспользовались немцы.

Дивизия «Герман Геринг» на марше, Архивное фото Архивное фото

Сосредоточив крупные силы, включая элитную парашютно-танковую дивизию «Герман Геринг», они ударили по флангам наступающих войск и к 21 апреля отрезали и окружили основные силы 2-й армии Войска Польского и некоторых советских подразделений. Как писал в своих мемуарах командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев, «предпринимая довольно сильный фланговый контрудар, гитлеровцы надеялись создать кризисную обстановку на всем левом фланге наших войск и повлиять на ход операции на главном, берлинском, направлении».

В результате немецкого контрнаступления были разгромлены несколько советских и польских частей. Ситуацию усугубляло то, что люфтваффе смогла добиться временного господства в воздухе на этом участке фронта, — основные силы советской авиации были задействованы в битве за Берлин. Конев приказал окруженным частям совместными усилиями ликвидировать прорыв, однако этот план почти сразу же провалился. Взаимодействовать с польскими союзниками советским войскам оказалось крайне сложно.

Кароль Сверчевский Архивное фото Архивное фото

Сверчевский не принимал ситуацию всерьез, полагая, что противник будт легко отбит в кратчайшие сроки. 1-й танковый польский корпус продолжал наступление на Дрезден. Лишь в полдень 22 апреля генерал осознал весь масштаб надвигающейся катастрофы и дал приказ танкистам поворачивать обратно в сторону Баутцена. Прибывшие на место вечером того же дня танки с ходу вступали в бой, однако в целом безрезультатно.

Из-за просчетов своего командования польские войска охватили хаос и паника. Артиллерийские части, оказавшись без поддержки пехоты, отчаянно пытались остановить наступление немцев и несли большие потери. Дезориентированные подразделения теряли связь со штабом и в срочном порядке были переподчинены командованию 52-й армии.

Захваченный в Баутцене польские тяжёлый танк ИС-2. Архивное фото Архивное фото

Даже в этой катастрофической ситуации 2-я армия Войска Польского силами трех пехотных дивизий продолжала наступать на Дрезден. 24 апреля маршалу Коневу пришлось лично вмешаться и остановить ее продвижение на запад. Один из польских офицеров позже эмоционально прокомментировал действия своего командующего: «Должно быть, Сверчевский был пьян, когда командовал».

Ненужная победа

Тяжело и мучительно советские и польские войска прорывались из окружения. При попытке пробиться из города Вайсенберг частей 7-ого гвардейского механизированного корпуса в живых осталась лишь треть военнослужащих. Командовавший прорывом генерал Владимир Максимов был тяжело ранен и попал в плен, где вскоре скончался.

Немецкие танкисты осматривают уничтоженную в пригороде Баутцена Кляйнвелька польскую ИСУ-122. Архивное фото Архивное фото

26 апреля приказ отступать от Дрездена получило единственное оставшееся на том направлении подразделение — 9-я польская пехотная дивизия. Попав на обратном пути в засаду, она понесла огромные потери. В этот же день солдаты дивизии «Герман Геринг» окончательно выбили советские войска из Баутцена.

Немцы попытались развить успех и стали двигаться на восток, но были остановлены свежей советской 5-й гвардейской армией. Несмотря на локальный успех, они не смогли достигнуть главной цели — ударить во фланг наступавшей на Берлин Красной Армии.

Гренадеры дивизии «Герман Геринг» после боя за деревню в окрестностях Баутцена. Архивное фото Архивное фото

2-я польская армия потеряла свыше 8 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, что составило пятую часть от ее состава. Потери советских и немецких войск остаются неизвестными.

Сверчевский так и не взял Дрезден, о котором так мечтал. Город попал в руки Красной армии только 8 мая уже после капитуляции Германии.