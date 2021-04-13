Подвиги советских штрафных частей во время Второй мировой

Штрафные части в Красной Армии вовсе не были отрядами смертников. Оттуда вполне можно было вернуться героем.

Тема штрафных частей Красной Армии, состоявших из провинившихся военнослужащих, является одной из самых мифологизированных в истории Второй мировой войны. Широко распространено мнение, что штрафники были «пушечным мясом» для советского командования. Плохо вооруженных и подгоняемых пулеметами заградотрядов НКВД, их якобы бросали на верную смерть в пекло безнадежных боев или на минные поля противника, чтобы, пожертвовав собой, они открыли путь танкам.

На самом деле, штрафные роты и батальоны отнюдь не были отрядами смертников, которые «искупить свою вину кровью» могли лишь ценой своих жизней. Большую часть времени они сражались плечом к плечу с регулярными частями. При этом выполнение самых опасных заданий действительно нередко поручали именно им.

Временное наказание

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Само создание штрафных частей летом 1942 года имело целью повысить воинскую дисциплину в Красной Армии. В тот тяжелый период войны советские войска, неся огромные потери, отступали (порой хаотично) к Сталинграду и Кавказу.

За весь период войны (до расформирования последней штрафной роты в июне 1945 года) через ряды штрафников прошли около 428 тысяч человек, что составляло менее 1,5 процентов от общего количества прошедших через Красную Армию военнослужащих.

Существовал длинный перечень проступков, за которые можно было попасть в штрафные части: трусость в бою, дезертирство, небрежное отношение к вверенной военной технике, саботаж, пьянство и многое другое. Штрафники лишались своих званий, медалей и орденов. В своих новых подразделениях они могли стать младшими командирами, но старших им назначали из регулярных частей, при этом — лучших из них.

Предельный срок службы в штрафниках для провинившегося военнослужащего составлял три месяца. По их истечении он восстанавливался в звании, ему возвращали награды и направляли в регулярную часть.

Существовала возможность покинуть ряды штрафных частей еще раньше. Для этого можно было как получить ранение в бою, так и проявить в ходе него мужество и храбрость. Отличившиеся штрафники нередко получали награды, а кто-то даже становился Героем Советского Союза.

Подвиг Ермака

Лейтенант Владимир Ермак оказался в штрафном батальоне из-за преступной халатности. Он случайно нажал на курок во время чистки заряженного оружия и убил при этом проходящего мимо солдата.

Герой Советского Союза Владимир Ермак. Архивное фото Архивное фото

Уже через десять дней после попадания в штрафники девятнадцатилетний Владимир совершил своей первый и последний подвиг. 19 июля 1943 года во время разведки боем под Ленинградом он закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота.

Командир 14-ого отдельного штурмового батальона майор Лесик представил Ермака к посмертному награждению орденом Красного Знамени. Не дожидаясь награждения, он почти сразу написал представление о присвоении ему звания Героя Советского Союза, что и было сделано 21 февраля 1944 года.

Бой 65-й штрафной роты

14 декабря 1943 года 65-я отдельная штрафная рота и учебный батальон 72-й гвардейской стрелковой дивизии ворвались в поселок Сотнинский Хутор в центральной Украине. Встретив ожесточенное сопротивление противника, им пришлось отойти. Однако группа из пятнадцати штрафников оказалась отрезаной от своих.

В течение трех дней окруженные красноармейцы вели бой, сковывая силы немцев. 18 декабря советские войска осуществили наступление на поселок и, несмотря на неудачу, смогли вызволить штрафников.

По итогам боев около тридцати военнослужащих 65-й штрафной роты были переведены в регулярные части. Пятеро погибших штрафников были посмертно награждены орденами Отечественной войны I и II степеней.

Гибель роты Буниятова

14 января 1945 года в ходе боев в Польше 123-я отдельная штрафная рота под командованием капитана Зии Буниятова получила приказ захватить находящийся в немецком тылу мост через реку Пилица и не допустить его уничтожения противником.

Командующий 5-й ударной армией Николай Берзарин (справа) вручает Золотую звезду Героя Советского Союза командиру 129-й штрафной роты Зие Буниятову. ТАСС ТАСС

Преодолев несколько линий обороны, штрафники захватили мост и несколько суток удерживали его до подхода подкреплений. В итоге, потеряв до 90 процентов личного состава, рота обеспечила советским войскам успешный выход на оперативный простор в междуречье Вислы и Одера.

«В этом бою из 670 бойцов в живых остались 47. Скольких я похоронил тогда, сколько писем написал их близким! Всех оставшихся в живых наградили боевыми орденами. А мне 27 февраля 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза», — вспоминал Буниятов.

Штрафники Заполярья

Расположенный на самом севере СССР хребет Муста-Тунтури стал единственным участком советско-германского фронта, где противник был остановлен в первый день войны. На протяжении последующих лет линия фронта здесь не менялась.

Бойцы 12-й бригады морской пехоты на марше через хребет Муста-Тунтури. Министерство обороны Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации

10 октября 1944 года советские войска начали масштабное наступление на созданные немцами на хребте оборонительные укрепления. 614-я отдельная штрафная рота (численность которой в 750 человек была сопоставима с батальоном) Северного флота атаковала позиции противника со стороны Баренцевого моря, отвлекая его от удара основных сил.

Пехотинцы карабкались вверх по отвесной стене через колючую проволоку под шквальным огнем пулеметов. Около 70 процентов личного состава роты погибло в ходе выполнения поставленной задачи.

Трое советских военнослужащих закрыли своими телами амбразуры вражеских дзотов во время боев за Муста-Тунтури. Одним из них был сержант Александр Данильченко — командир отделения взвода автоматчиков 614-й штрафной роты.