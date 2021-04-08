Почему СССР бомбил нейтральную Швецию

Больше сотни советских бомб упало на шведские населенные пункты. Однако каким-то чудом ни один человек не погиб.

Не совсем нейтральная

В ходе Второй мировой войны Швеция не смогла остаться в стороне от военного конфликта, как она на это рассчитывала. Под нажимом Третьего Рейха ей пришлось дать согласие на транзит немецких войск через свою территорию.

Стокгольм отступил от проводимой политики нейтралитета не только вынужденно, но и вполне добровольно. В период советско-финляндской войны Швеция объявила себя так называемым «невоюющим» государством. Не вмешиваясь в конфликт напрямую, она, тем не менее, активно снабжала финнов оружием, боеприпасами и добровольцами.

Кроме того, шведам пришлось поучаствовать и в боевых действиях. Время от времени подводные лодки противоборствующих сторон по ошибке атаковали и топили шведские торговые корабли, а их заблудившиеся самолеты наносили воздушные удары по территории королевства.

По мнению шведов, в ходе Второй мировой немцы бомбили их страну десять раз, британцы — двенадцать, а СССР ответственен за семь инцидентов. Москва, однако, согласилась признать свое участие лишь в одном из них.

Первый удар

14 января 1940 года советские самолеты впервые атаковали шведскую территорию. Три бомбардировщика ДБ-3, пролетев над северной Финляндией и Ботническим заливом, достигли крупного шведского порта Лулео.

Бомбардировщик ДБ-3. Архивное фото Архивное фото

В условиях сильного снегопада и плохой видимости они свернули к расположенному южнее Лулео острову Каллаксен, где сбросили около десяти бомб. К счастью, обошлось без жертв; пострадали лишь несколько жилых домов.

На обратном пути советские бомбардировщики из-за недостатка топлива были вынуждены совершить посадку на территории Финляндии, где были захвачены финскими войсками.

Находившийся в это время в северной Швеции наследный принц Густав Адольф, герцог Вестерботтенский, в сопровождении высокопоставленных военных немедленно прибыл на место происшествия. Тогда же началось обсуждение возможных причин советского авиарейда.

Наследный принц Густав Адольф. Общественное достояние Общественное достояние

Согласно общепринятой версии, самолеты нацелились на финский город Кемь, но сбились с пути. Однако высказывалось также мнение, что задачей ДБ-3 было разбомбить строящийся на Каллаксене военный аэродром. Возможно, СССР таким образом хотел вынудить шведов отказаться от оказания помощи Финляндии. Москва, однако, не признала участия своих ВВС в этом инциденте.

Налет на Паялу

В полдень 21 февраля 1940 года семь советских бомбардировщиков появились над шведским поселком Паяла в 10 км от финской границы и незамедлительно подвергли его массированной бомбардировке.

Паяла после налета советской авиации. Архивное фото Архивное фото

Больше ста тридцати бомб, в том числе зажигательных, обрушились на Паялу, в результате чего была сильно повреждена местная церковь, сгорела лесопилка и часть жилого массива.

Одна бомба попала в гимнастический зал местной школы, где в тот момент располагались части Норрландского драгунского полка. Жизнь шведским солдатам спасло то, что она не взорвалась.

Паяла после налета советской авиации. Архивное фото Архивное фото

Авианалет чудом обошелся без жертв, лишь двое местных жителей были ранены. Так случилось во многом благодаря тому, что большая часть бомб упала на окраины Паялы. Кроме того, многих смогли предупредить их знакомые и родные из соседнего поселка Кенгис на самой границе с Финляндией, которые первыми заметили советские самолеты.

Швеция направила советскому руководству категорический протест, однако в Москве отвергли обвинения в нападении на Паялу. Лишь 6 марта, разобравшись в ситуации, СССР признал факт бомбежки шведской территории, обосновав его навигационной ошибкой экипажей.

Паяла после налета советской авиации. Архивное фото Архивное фото

Уже после окончания Зимней войны в поселок прибыла советская делегация для оценки нанесенного ущерба. По итогам ее работы, Швеции была выплачена денежная компенсация в 40 тысяч крон. При этом сами шведы оценили ущерб в 45 тысяч.

Паяла после налета советской авиации. Архивное фото Архивное фото

Удар по столице

22 февраля 1944 года жители Стокгольма внезапно оказались в эпицентре настоящей войны. Советская авиация активно бомбила город.

Шведские силы противовоздушной обороны даже не заметили, как четыре иностранных бомбардировщика достигли столицы. Лишь один пост сообщил о приближающихся неопознанных самолетах, но пока он пытался прояснить ситуацию, было уже поздно.

Впервые в истории Стокгольм подвергся бомбардировке. Одна стокилограммовая бомба разрушила только что открывшийся театр, оставив после себя воронку глубиной в три и диаметром в пять метров. Помимо шведской столицы удару подвергся и соседний городок Стренгнес.

Как и в случае с другими авианалетами советских бомбардировщиков на шведские населенные пункты, чудом обошлось без жертв. Лишь два солдата получили ранения.

Шведские силы противовоздушной обороны. Общественное достояние Общественное достояние

Шведы пришли к выводу, что советская авиация нанесла удар по Стокгольму по ошибке. В то время СССР активно бомбил южную и юго-западную Финляндию, и его бомбардировщики вполне могли заблудиться темной зимней ночью. Однако, в ответ на их требование разъяснить ситуацию Москва отказалась признавать участие своих самолетов в налете на город, пусть даже непреднамеренном.

Есть версия, что удар по Стокгольму произошел отнюдь не из-за навигационной ошибки, а был целенаправленно организован Советским Союзом. Причиной этого стало дело советского разведчика Василия Сидоренко.

Василий Сидоренко. Архивное фото Архивное фото

Сидоренко был задержан в Швеции в 1942 году за шпионскую деятельность и приговорен к двенадцати годам заключения. Советское руководство неоднократно обращалось к шведам с требованием его немедленного освобождения, однако неизменно получало отказ. Когда дипломатические методы были исчерпаны, СССР, по-видимому, решил действовать силой.

Стокгольм после бомбардировки. Общественное достояние Общественное достояние

Совпадение или нет, но спустя всего лишь три дня после бомбежки Стокгольма Сидоренко был выпущен на свободу по медицинским показаниям и вскоре покинул страну.