Почему СССР сбил два шведских самолета?

Уничтожение одного самолета привело к громкому международному скандалу, а инцидент с другим оба государства постарались замолчать.

Один за другим

Утром 13 июня 1952 года над Балтийским морем бесследно исчез транспортный самолет ВВС Швеции DC-3 с 8 членами экипажа на борту. Как заявили военные и представители шведского правительства, самолет совершал регулярный тренировочный полет.

Официальное обращение к СССР за разъяснениями ничего не дало — Москва отрицала свою причастность к инциденту. На Балтике начались активные поиски, но вскоре они были приостановлены происшествием, взбудоражившем всю Швецию.

Сбитый самолет «Каталина». Общественное достояние Общественное достояние

16 июня пара советских истребителей МиГ-15 сбила участвовавший в поисковых операциях шведский гидросамолет PBY-5 «Каталина», который был вынужден сесть на воду. Всех пятерых членов экипажа подобрал проходящий мимо западногерманский грузовой корабль.

Скандал

Обе страны оказались на грани разрыва дипломатических отношений. Масштабные митинги протеста проходили у здания советского посольства в Стокгольме.

Шведы утверждали, что русские атаковали «Каталину» в международном воздушном пространстве. По мнению советской стороны, шведский гидросамолет нарушил границы Советского Союза.

Как оказалось, PBY-5 действительно по ошибке приблизился к одному из островов советской Эстонии, где его нагнали два МиГа. «Время рассветное. Шведы нас тоже заметили и взяли курс в нейтральную зону. Догнать их было делом нескольких секунд. Подойдя к ним метров на 20 показали, чтобы “Каталина” шла за нами на наш аэродром. Однако самолет продолжал прямой путь», — вспоминал летчик Николай Семерников.

Полосы шведских газет об инциденте с «Каталиной»/Протестующие у советского посольства в Стокгольме. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на то, что «Каталина» уже покинула пределы советского воздушного пространства, пилоты получили приказ открыть огонь на поражение. За сбитие шведского гидросамолета Семерников и пилот второго МиГа Илья Яценко-Косенко были награждены орденами Боевого Красного Знамени.

Совсем не обычный полет

Как выяснилось в ходе расследований «дела Каталины», проведенных после распада Советского Союза, врали оба государства.

DC-3 не совершал никакого тренировочного полета. Напичканный сверхсекретной аппаратурой, он вел радиоэлектронную разведку нового советского радара, расположенного у города Лиепая в западной Латвии. Эту информацию Швеция планировала передать НАТО в обмен на необходимое ей электронное оборудование оборонного назначения.

У самолета было очень подходящее имя — «Хугин» (шв. «Hugin»). Так в скандинавской мифологии звали ворона Одина, который летал по всему свету и сообщал своему хозяину обо всем, что творится в мире.

DC-3 «Хугин» шведских ВВС. Herman Allwin Herman Allwin

На борту самолета находились технические специалисты и офицеры Министерства обороны. Помимо восьми шведов, в самолете мог быть американский представитель североатлантического альянса, однако подтверждений этой версии нет.

Шведским властям было выгодно замять историю с исчезновением DC-3, и инцидент с атакой на «Каталину» стал для них настоящим подарком.

Горячий прием

С другой стороны, СССР, отрицавший свою причастность к исчезновению самолета, был непосредственным виновником этого. Примечательно, что «Хугин» был сбит еще только на подлете к границам советского воздушного пространства (Обломки самолета были обнаружены в 2003 году севернее острова Готланд).

Фактически в Советском Союзе ждали прилета «ворона». В Москве были хорошо осведомлены о тайном военном сотрудничестве, которое после окончания Второй мировой войны нейтральная Швеция налаживала с США и Великобританией. В обмен на предоставление шведами разведывательной информации, НАТО обеспечивал их современным техническим оборудованием для нужд обороны.

Обломки DC-3 в музее ВВС Швеции в Линчепинге. Alex Nordstrom/Wikimedia Commons Alex Nordstrom/Wikimedia Commons

С 1948 года в пределах СССР стали регулярно появляться разведывательные самолеты ВВС Швеции с установленным на них камерами для аэрофотосъемки, вызывавшие раздражение и протесты советского руководства. Все это в итоге привело к тому, что 12 июня 1952 года DC-3, мастерски избегавший нарушений границы, все равно был атакован МиГ-15 летчика Григория Осинского.

Если детали «дела Каталины» стали известны в Швеции и России только спустя 40 лет после произошедших событий, то власть предержащие прояснили их между собой гораздо раньше. Еще в 1956 году Никита Хрущев в конфиденциальном разговоре с премьер-министром Таге Эрландером признал факт атаки советским МиГом шведского самолета. Последний, однако, решил тогда не делиться этой информацией с гражданами своей страны.