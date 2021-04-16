Как работали советские вытрезвители и что с ними стало?

Холодная ванна, полотенце с нашатырным спиртом в лицо и угроза увольнения с работы - это еще далеко не все методы лечения советских вытрезвителей.

Врач-нарколог, полная женщина в возрасте с короткой стрижкой сидит за длинным столом в актовом зале. В десяти сантиметров от нее - микрофон, в который она монотонным голосом рассказывает про опасность алкоголизма, еще в нескольких метрах в креслах сидят десятки мужчин, нечесаных, с морщинистыми поникшими лицами, еще не отошедших до конца от очередного похмелья.

«Я начну с товарища, который попадал не один раз. Вот Гулепов Николай Иванович. <...> Встаньте пожалуйста. В восьмой раз вы попадает в вытрезвитель, восьмой раз! <...> У нас с вами разговор будет очень серьезный! <...>Вы лечились у нарколога, и что, вы продолжаете пить?», — ругается на худого светловолосого мужчину в пальто и клетчатом шарфе.

Молдавская ССР. Кишинев. 31 декабря 1987 г. Инспектор-дежурный, старший лейтенант милиции Георгий Ботца (справа) во время беседы с Леонидом Боянжиу в Кишиневском медицинском вытрезвителе Сергей Воронин/TASS Сергей Воронин/TASS

Тот, как ребенок, оправдывается, что лечился, не пил восемь месяцев, но потом прекратил лечение и снова взялся за бутылку. Врач пообещала лечить его принудительно, если он не возьмется за лечение сам, но тут на сторону «больного» встает еще один пациент.

«Вы уверены, что помогаете этим лечением? Я лечился как раз, и хочу сказать, что на половые органы влияет, на печень влияет!», — возмущается мужчина.

«Это водка влияет!», — возражает врач.

Так проходил стандартный профилактический разговор в советском вытрезвителе, которые были почти в каждом городе СССР, и оказались ликвидированы лишь в 2011 году. Как работали и каким образом приводили в чувство советских пьяниц, и что стало современной заменой вытрезвителей в России?

Первые «приюты» для пьяных

Вытрезвители появились в Российской империи в начале 1900-х годов, один из самых первых открылся в Туле под названием «Приют для опьяневших».

В небольшое кирпичное здание с несколькими больничными койками внутри отвозили всех, кто от выпитого алкоголя едва держался на ногах или вовсе засыпал на улице в мороз - этим занималась полиция или специально нанятый кучер, пишет журнал «Дилетант».

В «приюте» новых постояльцев кормили, давали выспаться, а на утро отпускали домой. Отпаивали пьяных рассолом, иногда давали нашатырь, реже делали «подкожные вспрыскивания стрихнина и мышьяка», единственным развлечением был граммофон. В подобные приюты попадали не только мужчины, но и женщины. Иногда в вытрезвитель попадали пьяные с детьми - на этот случай у «приюта» было детское отделение, где ребенок мог подождать «выздоровления» родителя.

СССР. Молдавская ССР. Кишинев. 31 декабря 1987 г. Фельдшер кишиневского медицинского вытрезвителя Евгения Фомовна Телипан на рабочем месте Сергей Воронин/TASS Сергей Воронин/TASS

«В течение первого года работы приюта уличная смертность «от опоя» в Туле уменьшилась в 1,7 раза. В 1909 году в приюте лечились 3029 человек, в амбулатории - 87, «процент успешного излечения» достиг 60,72%», — сообщает ТАСС.

К 1910 году подобные заведения стали открываться по всей стране, однако все они проработали лишь до революции 1917 года.

Справки и холодные ванны в СССР

Вытрезвители снова начали открываться по стране в 1931 году, пьяных по улице также собирали сотрудники милиции, но на этот раз с алкоголиками не церемонились:

«С трудом ведем больного, он упирается, ругается, вступает в драку. Дежурные милиционеры и фельдшер, люди опытные, быстро его укрощают: валят на пол, полотенце, смоченное в нашатырном спирте, вкладывается в его шапку и накладывается на лицо. Дикий крик, но он уже наполовину укрощен. Передают его двум здоровенным женщинам-раздевальщицам. Те валят его на диван и раздевают догола в одну минуту. Сзади через голову сразу снимается одежда, причем в сторону откатывается несколько пуговиц. Потом втаскивают в прохладную ванну, моют мылом и мочалкой, вытирают и, покорного, ведут в спальню. Голый мужчина всегда смирнее одетого, чего нельзя сказать про женщин», — писал врач поликлиники Наркомздрава Александр Дрейцер в своей книге «Записки врача «Скорой помощи».

После этого «больного» осматривал врач на предмет травм и отправляли спать на койку. Все вещи и деньги и деньги переписывали и укладывали в специальный мешок, утром все вещи возвращали. Услуга пребывания в вытрезвителе не была бесплатной - с пьяного взимали от 25 до 40 рублей (средняя зарплата в 1940 году составляла 200-300 рублей), «в зависимости от степени его буйства», писал Дрейцер. В обмен взысканных денег ему выдается квитанция: за «медицинское обслуживание».

Проблемы у пьяного на этом не заканчивались - о пребывании в вытрезвителе органы правопорядка также сообщали на место работы пьяницы, за это горе-работника могли лишить премии или уволить. Студентам, попавшим в вытрезвитель, также грозило отчисление из института. Многим оступившимся не хотелось таких серьезных последствий, поэтому многие из них предлагали взятки милиционерам, чтобы те не отправляли извещение.

Из серии «Вытрезвитель в Череповце» Юрий Рыбчинский/МАММ/МДФ

Если гражданин три раза за год попадал в вытрезвитель, его направляли в наркологический диспансер для обследования и лечения от алкоголизма, также его обязывали посещать беседы, которые проводили сотрудники вытрезвителей и наркологи - для этого в в учреждениях были специальные отделы профилактики пьянства.

В вытрезвитель не забирали беременных женщин, несовершеннолетних, инвалидов, военных и милиционеров, а также Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, их отвозили на место службы, в больницы или домой.

Все эти меры, впрочем, не помогали - по воспоминаниям помощника Михаила Горбачева по международным делам Анатолия Черняева, с 1950 года потребление алкоголя увеличилось в 4 раза. 2/3 преступлений было совершено в пьяном виде, а главной причиной Черняев указывал рост производства алкогольных напитков.

Из серии «Вытрезвитель в Череповце» Юрий Рыбчинский/МАММ/МДФ

С 30 мая 1985 года, согласно приказу МВД СССР, в вытрезвители забирали всех пьяных, чей вид «оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность» - в основном их находили на улицах, в скверах, парках, вокзалах, аэропортах и других общественных местах. Несовершенных забирали только в исключительном случае - если не была установлена личность и место проживания. Было запрещено забирать иностранных дипломатов, при нахождении таких лиц «старший экипажа докладывает об этом дежурному по горрайоргану и действует в соответствии с его указаниями».

С развалом СССР число вытрезвителей стало постепенно сокращаться, в 2010 году президент Дмитрий Медведев отменил приказ 1985 года, и в 2011 все специальные учреждения были ликвидированы.

Судьба современных алкоголиков и вытрезвители 2.0

C закрытием вытрезвителей людей в тяжелом алкогольном опьянении или алкогольной коме стали отвозить в обычные больницы. По желанию близкие человека в состоянии алкогольного опьянения могут вызвать врачей из частных клиник - те выводят из запоя с помощью лекарств и капельниц, стоить такая услуга может от 1,5 тыс рублей. до бесконечности, единого прайса у таких учреждений нет.

Курьер Максим (имя изменено по просьбе героя) заказал частный вытрезвитель на дом для своей подруги Елены в сентябре 2020 года - по его словам, они с подругой за ночь сменили несколько баров, в одном из них с Леной познакомился мужчина, та в состоянии опьянения прогнала Максима и отправилась к незнакомцу домой.

Пациент медицинского вытрезвителя химкинского УВД Московской области Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

«Она пропала на сутки, на следующий вечер ее привезла ко мне неизвестная девушка и сказала, что ее накачали не только алкоголем, но и наркотой. Губы были все синие, ни на что не реагировала - ну я вызвал отрезвитель на дом, приехали два врача, сделали ЭКГ, поставили капельницу. Очень хотели, чтобы я отправил ее на лечение в их частную клинику, и потребовали за это 140 тыс. рублей. У меня таких денег не было, в итоге за разовый выезд с меня взяли 15 тыс. рублей», — вспоминает Максим.

По его словам, Елена очнулась через несколько часов, ничего не вспомнила и как ни в чем не бывало отправилась на работу.

В некоторых городах России - например, Челябинске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде местные власти по собственной инициативе стали снова открывать вытрезвители, деньги на них выделяли из регионального бюджета. Туда доставляют только людей с опьянением средней тяжести - их также осматривают врачи, и, если срочная медицинская помощь не нужна, то оставляют приходить в себя на одной из коек.

Пациент медицинского вытрезвителя химкинского УВД Московской области Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

C 1 января 2021 года вступил в силу закон о возвращении вытрезвителей. Сотрудники полиции будут привозить в вытрезвители всех граждан, найденных в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, которые не могут передвигаться и ориентироваться в пространстве. Туда же будут доставлять нетрезвых граждан и из домов и квартир, но только в случае, если проживающие с пьяницами люди напишут на них заявление и если полиция решит, что алкоголик или наркоман может причинить вред жизни и здоровью окружающим или нанести ущерб имуществу.