ФОТО советских свадеб разных лет

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Екатерина Синельщикова

Неизвестный автор / МАММ / МДФ
Выкупы невест, застолья в спортивном зале, гонки на «тройке», танцы под баян и многое другое.

1. Деревенская свадьба, застолье в хате. 1940-е  

Георгий Петрусов / МАММ / МДФ

2. Свадьба в 1950-х 

Борис Кузьмин / МАММ / МДФ

3. Молодожены Маруся и Василь Макаренко, 1950-е  

Олег Кнорринг / МАММ / МДФ

4. В Украинской ССР, 1960-е

Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ

5. Ленинград, 1965-1979

Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ

6. «А детство осталось», 1965 

Звягельский / МАММ / МДФ

7. Азербайджанская свадьба, 1965

Лев Бородулин / МАММ / МДФ

8. На колеснице, 1967 

Лев Бородулин / МАММ / МДФ

9. Гости на свадьбе, Украинская ССР, 1960-е

Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ

10. Свадьба первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой 

Неизвестный автор / МАММ / МДФ

11. Камчатская область, 1967

Николай Козловский / МАММ / МДФ

12. В ЗАГСе, 1967

© Elliott Erwitt/Magnum Photos

13. Узбекская свадьба

Георгий Зельма / МАММ / МДФ

14. «Золотая свадьба» у строителей, 1969

Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ

15. «В облаках», 1969 

Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова / МАММ / МДФ

16. «Взгляд», 1970-е 

Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ

17. Перед бракосочетанием, 1970-е 

Юрий Чернышев / МАММ / МДФ

18. Так украшали автомобили, 1974

Владимир Богданов / МАММ / МДФ

19. «Выкуп невесты» по-деревенски, 1974-1976

Александр Кружков / Архив Павла Сергеевича Сухарева

20. Баянист на свадьбе, 1975

Юрий Рыбчинский / МАММ / МДФ

21. Комсомольская свадьба, 1975

Эдуард Эттингер / МАММ / МДФ

22. Свадьба в Колхозе имени Ленина, 1975 год 

Виктор Ершов / МАММ / МДФ

23. «Счастье». Москва, 1978

Рустам Мухаметзянов / Архив Рустама Сулеймановича Мухаметзянова

24. Празднование, 1970-е 

Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ

25. Байкало-Амурская магистраль

Эдгар Брюханенко/TASS

26. Показательная «безалкогольная» свадьба. Формат так и не прижился. 1986

Борис Клипиницер / Государственный исторический музей Южного Урала

27. Застолье, 1986

Борис Клипиницер / Государственный исторический музей Южного Урала

28. Первое утро, 1987 год 

Борис Михалевкин / МАММ / МДФ

29. В Москве 

Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова / МАММ / МДФ

30. Первый снег. 1990

Георгий Розов / МАММ / МДФ

История
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