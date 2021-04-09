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ФОТО советских свадеб разных лет
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09 АПРЕЛЯ 2021
Екатерина Синельщикова
Неизвестный автор / МАММ / МДФ
Выкупы невест, застолья в спортивном зале, гонки на «тройке», танцы под баян и многое другое.
1. Деревенская свадьба, застолье в хате. 1940-е
Георгий Петрусов / МАММ / МДФ
2. Свадьба в 1950-х
Борис Кузьмин / МАММ / МДФ
3. Молодожены Маруся и Василь Макаренко, 1950-е
Олег Кнорринг / МАММ / МДФ
4. В Украинской ССР, 1960-е
Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ
5. Ленинград, 1965-1979
Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ
6. «А детство осталось», 1965
Звягельский / МАММ / МДФ
7. Азербайджанская свадьба, 1965
Лев Бородулин / МАММ / МДФ
8. На колеснице, 1967
Лев Бородулин / МАММ / МДФ
9. Гости на свадьбе, Украинская ССР, 1960-е
Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ
10. Свадьба первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой
Неизвестный автор / МАММ / МДФ
11. Камчатская область, 1967
Николай Козловский / МАММ / МДФ
12. В ЗАГСе, 1967
© Elliott Erwitt/Magnum Photos
13. Узбекская свадьба
Георгий Зельма / МАММ / МДФ
14. «Золотая свадьба» у строителей, 1969
Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ
15. «В облаках», 1969
Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова / МАММ / МДФ
16. «Взгляд», 1970-е
Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ
17. Перед бракосочетанием, 1970-е
Юрий Чернышев / МАММ / МДФ
18. Так украшали автомобили, 1974
Владимир Богданов / МАММ / МДФ
19. «Выкуп невесты» по-деревенски, 1974-1976
Александр Кружков / Архив Павла Сергеевича Сухарева
20. Баянист на свадьбе, 1975
Юрий Рыбчинский / МАММ / МДФ
21. Комсомольская свадьба, 1975
Эдуард Эттингер / МАММ / МДФ
22. Свадьба в Колхозе имени Ленина, 1975 год
Виктор Ершов / МАММ / МДФ
23. «Счастье». Москва, 1978
Рустам Мухаметзянов / Архив Рустама Сулеймановича Мухаметзянова
24. Празднование, 1970-е
Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ
25. Байкало-Амурская магистраль
Эдгар Брюханенко/TASS
26. Показательная «безалкогольная» свадьба. Формат так и не прижился. 1986
Борис Клипиницер / Государственный исторический музей Южного Урала
27. Застолье, 1986
Борис Клипиницер / Государственный исторический музей Южного Урала
28. Первое утро, 1987 год
Борис Михалевкин / МАММ / МДФ
29. В Москве
Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова / МАММ / МДФ
30. Первый снег. 1990
Георгий Розов / МАММ / МДФ
История
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