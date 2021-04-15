Советская жизнь в фотографиях легендарного корреспондента ТАСС Евзерихина

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Екатерина Синельщикова

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
Уникальный метод и взгляд на мир до сих привлекают нас в его снимках. Девушки в спортивных отрядах, парады, летчики, советские дети, летние кафе в Москве, пирамиды из консервов, фронт.

1. Ученики на перемене, 1930

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

 2. Волейбол, 1930-е

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

3. Девочка на перекладине, 1930-е 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

4. В детском саду, 1930-е

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

5. Копьеметательница, 1937

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

6. «Будем стоять насмерть!», 1944

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

7. Женщины Востока, 1934

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

 8. Летчик Владимир Коккинаки, 1937 

Emmanuel Evzerikhin/MAMM/MDF

9. Утро в городе, 1940

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

 10. Физкультурный парад на Красной площади, 1938

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

 11. Утренняя зарядка, 1938

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

12. Московские ополченцы, 1941 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

13. Фонтан «Детский хоровод», 1942

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

14. ЗИС-110, 1947 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ / ТАСС

15. Спортивный парад на стадионе «Динамо», 1947 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

16. Балерина Майя Плисецкая, 1950 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

17. Торговля после войны, 1950 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

18. В Центральном парке, 1930-е

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

19. Детская гимнастика, 1930-е 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

20. На фронте, 1942 

Эммануил Евзерихин/Sputnik

21. Шуховская башня, 1935

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

22. Скульптура «Девушка с веслом», 1936 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФм

23. Елисеевский гастроном, 1950-е

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

24. Детский сад перед строящимся зданием МГУ, 1952

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

25. В парикмахерской, 1970

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

26. Военный парад на Красной площади, 1939 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

27. «По улице слона водили…», 1950-е 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ / ТАСС

28. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, 1939 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

29. Первая после окончания войны лекция в МГУ, 1945 

Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

30. Балетная школа, 1965

Эммануил Евзерихин/TASS

Искусство
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