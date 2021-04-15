По-русски
Bahasa Indonesia
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Português
Slovenščina
Korean
日本語
Български
Македонски
Српски
По-русски
Читать
Смотреть
Играть
Советская жизнь в фотографиях легендарного корреспондента ТАСС Евзерихина
Читать
15 АПРЕЛЯ 2021
Екатерина Синельщикова
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
Уникальный метод и взгляд на мир до сих привлекают нас в его снимках. Девушки в спортивных отрядах, парады, летчики, советские дети, летние кафе в Москве, пирамиды из консервов, фронт.
1. Ученики на перемене, 1930
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
2. Волейбол, 1930-е
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
3. Девочка на перекладине, 1930-е
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
4. В детском саду, 1930-е
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
5. Копьеметательница, 1937
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
6. «Будем стоять насмерть!», 1944
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
7.
Женщины Востока, 1934
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
8. Летчик Владимир Коккинаки, 1937
Emmanuel Evzerikhin/MAMM/MDF
9. Утро в городе, 1940
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
10. Физкультурный парад на Красной площади, 1938
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
11. Утренняя зарядка, 1938
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
12. Московские ополченцы, 1941
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
13. Фонтан «Детский хоровод», 1942
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
14. ЗИС-110, 1947
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ / ТАСС
15. Спортивный парад на стадионе «Динамо», 1947
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
16. Балерина Майя Плисецкая, 1950
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
17. Торговля после войны, 1950
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
18. В Центральном парке, 1930-е
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
19. Детская гимнастика, 1930-е
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
20. На фронте, 1942
Эммануил Евзерихин/Sputnik
21. Шуховская башня, 1935
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
22. Скульптура «Девушка с веслом», 1936
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФм
23. Елисеевский гастроном, 1950-е
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
24. Детский сад перед строящимся зданием МГУ, 1952
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
25. В парикмахерской, 1970
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
26. Военный парад на Красной площади, 1939
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
27. «По улице слона водили…», 1950-е
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ / ТАСС
28. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, 1939
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
29. Первая после окончания войны лекция в МГУ, 1945
Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ
30. Балетная школа, 1965
Эммануил Евзерихин/TASS
Искусство
Было интересно? Тогда подпишитесь на страницу
Russia Beyond на фейсбуке
Новости МирТесен
Наш сайт использует куки. Нажмите
сюда
, чтобы узнать больше об этом.
Согласен