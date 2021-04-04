Рецепты Маргариты Симоньян: Кукурузный крем с гребешками

Главный редактор RT рассказывает, как приготовить необычную, но невероятно вкусную закуску.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Нежнейший кукурузный крем с гребешками и микрозеленью. Главное в этом блюде — кукуруза. Без гребешков и микрозелени можно обойтись)

Кукурузу мы сварили, отделили зернышки, смешали с горячими сливками и натертым пармезаном. Быстро сбили в блендере. Вот это просто объедение.

Гребешки пожарили, замариновав в смеси каджунских специй. Можно взять любую пряную перечную смесь.

На крем разложили гребешки и украсили проростками, какие нашли в магазине.

Ингредиенты:

Кукуруза – 8 початков

Горячие сливки жирные – 180 мл

Пармезан – 90 г

Микрозелень – 100 г

Соль – по вкусу

Гребешки – 300 г

Каджунские специи – 2 ч.ложки

Оливковое масло – 1 ст.ложка

Соль – по вкусу