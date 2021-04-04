Рецепты Маргариты Симоньян: Кукурузный крем с гребешками

Нежнейший кукурузный крем с гребешками и микрозеленью. Главное в этом блюде — кукуруза. Без гребешков и микрозелени можно обойтись)
Кукурузу мы сварили, отделили зернышки, смешали с горячими сливками и натертым пармезаном. Быстро сбили в блендере. Вот это просто объедение.
Гребешки пожарили, замариновав в смеси каджунских специй. Можно взять любую пряную перечную смесь.
На крем разложили гребешки и украсили проростками, какие нашли в магазине.
Кукуруза – 8 початков
Горячие сливки жирные – 180 мл
Пармезан – 90 г
Микрозелень – 100 г
Соль – по вкусу
Гребешки – 300 г
Каджунские специи – 2 ч.ложки
Оливковое масло – 1 ст.ложка
Соль – по вкусу